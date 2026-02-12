  • Megjelenítés
Elromlott a hangulat Amerikában, ismét ütik a szoftvercégeket, esnek a nemesfémek is
Elromlott a hangulat Amerikában, ismét ütik a szoftvercégeket, esnek a nemesfémek is

Portfolio
A japán Nikkei és a dél-koreai Kospi index is új történelmi csúcsra emelkedett ma, a nyitás után pluszba lendültek az európai és az amerikai piacok is. A befektetők elsősorban a vállalati gyorsjelentésekre és a délután megjelenő amerikai makroadatra figyelnek, a heti friss munkanélküli segélykérelmek számáról kapunk mag friss statisztikát. A magyar tőzsdén az OTP és a Magyar Telekom nagyot emelkedett, és ütik a 4iG-t és a Rábát. Estére elromlott a hangulat Amerikában, ismét ütik a szoftvercégeket, de az aranyat és az ezüstöt is.

Egyre távolabb az első kamatcsökkentés Amerikában, egyes elemzők már inkább emelést jósolnak

A vezető globális brókercégek és bankok – köztük a Goldman Sachs és a Morgan Stanley – már nem a tavaszi hónapokra, hanem júniusra várják az amerikai jegybank (Fed) első kamatcsökkentését. A fordulat hátterében az amerikai gazdaság vártnál erősebb teljesítménye áll. A JP Morgan kilóg a sorból: már a távolabbi jövőben bekövetkező kamatemelés lehetőségével számol - írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Egyre távolabb az első kamatcsökkentés Amerikában, egyes elemzők már inkább emelést jósolnak
Zűrös számviteli ügy a Facebook anyacégénél: ezért is esnek a techcégek?

Az E&Y tanácsadócég "red flaggel" jelölt meg egy 27 milliárd dolláros mesterséges intelligenciás adatközpont-projektet a Meta Platforms éves jelentésében, miután a vállalat egy összetett pénzügyi konstrukcióval a saját mérlegén kívül tartotta a beruházást - közölte a Wall Street Journal. A Meta árfolyama jelenleg 1,8%-os esést mutat, és a technológiai részvények általában is rosszul teljesítenek, amiben lehet némi szerepe ennek az ügynek is.

Tovább a cikkhez
Zűrös számviteli ügy a Facebook anyacégénél: ezért is esnek a techcégek?
Esik az arany és az ezüst is

A hirtelen árfolyamesést az váltotta ki a nemesfémeknél, hogy az Egyesült Államokban a vártnál erősebb munkaerőpiaci adatok jelentek meg, emiatt jelentősen csökkent annak az esélye, hogy a Federal Reserve a közeljövőben kamatot csökkent.

Az arany árfolyama 3,0%-os, az ezüsté 9,7%-os mínuszban van.

100 éves kötvényt bocsátott ki a Google anyacége 10-szeres érdeklődés mellett

Ritka pénzügyi lépésre szánta el magát az Alphabet: a Google anyavállalata százéves lejáratú kötvényt bocsátott ki angol fontban. Piaci elemzők szerint ez nemcsak a technológiai szektor forráséhségét, hanem a hitelpiacok ciklus végi túlfűtöttségét is jelzi. A tranzakció része a vállalat szélesebb körű stratégiájának, amelynek célja a mesterséges intelligencia-fejlesztésekhez és az adatközpontok bővítéséhez szükséges, történelmi léptékű beruházások finanszírozása - írta meg a CNBC.

Tovább a cikkhez
100 éves kötvényt bocsátott ki a Google anyacége 10-szeres érdeklődés mellett
Elromlott a hangulat az USA-ban, ismét esnek a szoftverrészvények

Pozitív tartományban kezdték, majd a kereskedés első óráját követően meredek esésbe váltottak az amerikai részvényindexek, különösen a technológiai részvények teljesítenek rosszul.

A Dow és az S&P 500 1,1%-os, a Nasdaq 1,6%-os mínuszt mutat.

A befektetők a ciklikusabb piaci területek felé mozdultak el, így például a Walmart 3,4%-os, a Boeing 1,8%-os pluszban van, a szoftverrészvényeknek viszont ismét rossz napjuk van. A Palantir 6,2%-os, az Oracle 2,0%-os, Cisco pedig 11,4%-os mínuszba került, miután utóbbi csalódást keltő előrejelzést adott ki az első negyedévre vonatkozóan.

Itt a kitörés ebben a magyar részvényben - Most kezdődhet a nagy emelkedés!

Egy szerdai elemzésünkben arra hívtuk fel előfizetőink figyelmét, hogy kitörés jöhet egy magyar részvénynél. Ez nagyon gyorsan meg is történt, ráadásul kiemelkedő forgalom mellett emelkedik a szóban forgó papír. A grafikonok is jól festenek: könnyen lehet, hogy a nagy emelkedés még csak most kezdődik el.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Itt a kitörés ebben a magyar részvényben - Most kezdődhet a nagy emelkedés!
Kis plusz Amerikában

0,3 százalék pluszban nyitottak a vezető amerikai részvényindexek. A hangulat továbbra is jó, ma a nagy tech papírok is kezdenek magukhoz térni.

Jóval olcsóbban lehet most megvenni az egykori sztárpapírt - Van még benne potenciál?

Mutatunk egy magyar részvényt, amelynél látszólag minden rendben van, halad a kitűzött, ambiciózus stratégiai céljai felé, mégis különösebb negatív hír nélkül esett közel 30 százalékot az árfolyam három hónap leforgása alatt. Megnéztük, hogy van-e most fantázia a papírban fundamentális és technikai alapon.

Tovább a cikkhez
Jóval olcsóbban lehet most megvenni az egykori sztárpapírt - Van még benne potenciál?
Kilőtt a Masterplast árfolyama!

Kiugró forgalommal emelkedik ma a Masterplast árfolyama, a részvény jelenleg 7 százalékos pluszban áll, közel két éve nem látott magasságban.

Tovább a cikkhez
Kilőtt a Masterplast árfolyama!
Részben kiszáll teherautós cégéből a Mercedes

Újabb lépést tesz a Mercedes a költségcsökkentés és a fókuszáltabb működés irányába, részben értékesíti mintegy 12 milliárd eurót érő Daimler Truck részesedését, és a befolyó összeget a részvényeseknek juttatja vissza, írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Részben kiszáll teherautós cégéből a Mercedes
Nagyot megy a Siemens

Az egyik legfontosabb DAX-komponens, a Siemens árfolyama ma 7 százalékot emelkedett, részben ez húzza felfelé az egész német részvénypiacot. Az emelkedés az után jött, hogy a cég a várakozásoknál erősebb negyedéves számokat közölt, és a menedzsment kifejezetten optimista a kilátásokkal kapcsolatban.

A cég vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia ipari alkalmazásainak felfutása tartós lendületet ad a vállalat üzletének. Roland Busch úgy látja, hogy az adatközpontok és a gyárautomatizálási megoldások iránti erős kereslet hosszabb távon is fennmaradhat, és az AI nem veszélyt, hanem inkább lehetőséget jelent a cég ipari és szimulációs szoftverei számára.

A társaság az első negyedévben a várakozásokat meghaladó eredményeket közölt. Az ipari üzletág megrendelései 10 százalékkal, 21,4 milliárd euróra nőttek, miközben az ipari profit 15 százalékkal 2,9 milliárd euróra emelkedett. A Digital Industries divízió nyeresége 37 százalékkal ugrott meg, és Kínában 14 százalékos bevételnövekedést ért el, ami a régióban a legerősebb teljesítmény volt. A Smart Infrastructure üzletágban rekord megrendelésállomány alakult ki, az Egyesült Államokban 54 százalékkal bővültek a rendelések, elsősorban az adatközponti beruházások miatt.

A vállalat megemelte a 2026-os üzleti évre vonatkozó egy részvényre jutó eredményvárakozását, és akár 11,1 eurós EPS-sel számol. A teljes éves árbevétel növekedését a 6 és 8 százalék közötti sáv felső felébe várja.

Esik a Rába is

A 4iG mellett a Rába árfolyama is nagyot esett, ma már közel 5 százalék mínuszban is állt. A két részvény esése mögött részben az állhat, hogy a Tisza Párt szombaton meghirdette a programját, amiben többek között az áll, hogy felülvizsgálják a védelmi iparág privatizációját, és megszüntetik az ezzel kapcsolatos nemzetbiztonsági kockázatokat.

Ütik a 4iG-t

Közel 8 százalékot esett ma a 4iG árfolyama, részben technikai hatás is szerepet játszik az esésben, fontos technikai szintek estek el a papírban.

A forgalom magas, a 4iG a 4. legforgalmasabb papír a BÉT-en, közel 850 millió forintnyi papír pörgött le kora délutánig.

Idén már 17 százalékot esett a 4iG árfolyama, miközben a BUX index közel ennyit emelkedett.

Jó formában a magyar piac

Jó a hangulat az európai részvénypiacokon, a magyar tőzsde az élmezőnybe tartozik 0,9 százalékos emelkedéssel. A BUX indexet az OTP és a Magyar Telekom húzza, előbbi 2,3, utóbbi 2,1 százalékot emelkedett. Az OTP a mai emelkedésével közel került a történelmi csúcsához.

Harmadáron lehet megvenni ezt a részvényt, jöhet a gyors 20 százalékos felpattanás!

Újra azon a kritikus árfolyamszinten áll a papír, ahonnan korábban többször is gyors és intenzív emelkedés indult. A grafikon alapján most ismét benne lehet a levegőben akár egy 20 százalékos felpattanás lehetősége, miközben a piac figyelme egyre inkább erre a fordulópontra szegeződik. Egy olyan lehetőséget mutatunk most, amiben benne van a gyors 20 százalékos haszon lehetősége, már több alkalommal pont arról a szintről pattant fel intenzíven az árfolyam, ahol most is áll! Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Harmadáron lehet megvenni ezt a részvényt, jöhet a gyors 20 százalékos felpattanás!
Tépik a német tőzsdét

Jó napjuk van a német tőzsde nagyágyúinak, pont a nagy indexkomponensek árfolyama emelkedik ma nagyot, emiatt szárnyal a DAX, már 1,2 százalék pluszban áll. A Siemens a gyorsjelentés után 6,3 százalékot emelkedett, a Deutsche Telekom 3,6-ot, az Airbus 1,5-öt.

Optimista kereskedés

Nagyot emelkedtek a nyitás után a vezető nyugat-európai részvényindexek, a német DAX már 1, a francia CAC már 1,2 százalék pluszban áll. Részben vállalati gyorsjelentések húzzák felfelé a piacot, a német tőzsdét a Siemens húzza, a vártnál jobb gyorsjelentése után 6 százalékot emelkedett az árfolyam.

Pluszban a magyar piac

A nyitás után 0,5 százalék pluszba lendült a BUX, mind a 4 blue chip árfolyama emelkedik, élen a Magyar Telekom megy 1,1 százalékos emelkedéssel.

Jól fogynak a méregdrága Birkin táskák, ez húzza a Hermèst

A luxusszektor megtorpanása közepette a Hermès ismét bizonyította ellenálló képességét, a Birkin táskák iránti töretlen keresletnek köszönhetően a vártnál erősebb negyedévet zárt, miközben több versenytársa gyengélkedik, írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Jól fogynak a méregdrága Birkin táskák, ez húzza a Hermèst
Kemény év jön a Mercedesnél, levágják a költségeket, visszavágják az osztalékot

Nehéz év elé néz a Mercedes, a német prémiumgyártó szerint idén legjobb esetben is stagnálhatnak a marzsok, miközben a kínai verseny és a vámok egyaránt nyomás alatt tartják az eredményességet, írja a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Kemény év jön a Mercedesnél, levágják a költségeket, visszavágják az osztalékot
Kína bezárja a kiskaput, vége az extrém olcsó autóknak!

A kínai hatóságok új, szigorú irányelvekkel léptek fel az autóiparban évek óta tartó árháború ellen, és megtiltották, hogy a gyártók önköltségi ár alatt értékesítsenek járműveket, írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Kína bezárja a kiskaput, vége az extrém olcsó autóknak!
Jó a hangulat az ázsiai piacokon

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,32 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,96 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,05 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,73 százalékot emelkedhet, a CAC 1,22 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,18 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,29 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,21 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon a KSH reggeli inflációs jelentése lesz a fókuszban, ami eldöntheti az MNB kamatpályájának sorsát és a forint rövid távú irányát. Nemzetközi téren a britek GDP-adata és ipari termelése indítja a napot, délután pedig az amerikai heti friss munkanélküli segélykérelmek száma ad újabb impulzust a piacoknak.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 9,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 16,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 121,4 -0,1% 1,3% 1,2% 4,3% 12,4% 59,5%
S&P 500 6 941,47 0,0% 0,9% -0,4% 1,4% 14,4% 77,2%
Nasdaq 25 201,26 0,3% 1,2% -2,2% -0,2% 16,2% 83,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 57 650,54 0,0% 6,2% 11,0% 14,5% 48,6% 95,0%
Hang Seng 27 266,38 0,3% 1,6% 3,9% 6,4% 28,0% -9,6%
CSI 300 4 713,82 -0,2% 0,3% -0,9% 1,8% 21,4% -18,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 856,15 -0,5% 1,0% -1,6% 1,5% 12,8% 77,0%
CAC 8 313,24 -0,2% 0,6% -0,6% 2,0% 3,5% 46,6%
FTSE 10 472,11 1,1% 0,7% 3,4% 5,4% 19,3% 60,4%
FTSE MIB 46 510,83 -0,6% -0,3% 1,7% 3,5% 23,8% 99,6%
IBEX 18 044,5 -0,4% -0,3% 2,2% 4,3% 41,3% 124,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 129 447,9 -0,7% -2,9% 11,1% 16,6% 47,6% 196,4%
ATX 5 807,55 1,5% 1,0% 7,5% 9,0% 47,5% 94,7%
PX 2 722,33 -1,1% -2,9% -1,0% 1,4% 40,3% 158,0%
Magyar blue chipek              
OTP 40 550 -0,4% -2,6% 10,8% 15,5% 65,0% 203,7%
Mol 3 800 -1,8% -7,5% 18,8% 29,3% 28,4% 71,5%
Richter 11 700 0,0% 1,8% 13,8% 18,6% 7,0% 36,5%
Magyar Telekom 1 964 -1,0% -3,0% 5,5% 9,6% 39,1% 386,1%
Nyersanyagok              
WTI 64,8 0,9% 0,4% 9,9% 13,2% -12,0% 11,3%
Brent 69,41 0,8% -0,2% 9,5% 14,1% -10,4% 13,4%
Arany 5 056,85 0,8% 2,5% 12,3% 16,9% 74,0% 175,3%
Devizák              
EURHUF 379,5 0,3% -0,1% -1,6% -1,2% -5,9% 6,1%
USDHUF 319,9966 0,8% -0,6% -3,4% -2,1% -18,0% 8,5%
GBPHUF 435,4250 0,4% -0,8% -2,0% -1,2% -10,0% 6,8%
EURUSD 1,1860 -0,5% 0,5% 1,9% 1,0% 14,7% -2,2%
USDJPY 154,2150 0,0% -1,6% -2,3% -1,6% 1,1% 47,2%
GBPUSD 1,3633 -0,3% -0,2% 1,6% 1,4% 9,9% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 67 053 -2,5% -8,2% -25,9% -24,4% -30,0% 39,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,18 0,8% -2,4% 0,2% 0,3% -8,0% 266,4%
10 éves német állampapírhozam 2,76 -0,3% -2,3% -2,6% -3,7% 14,7% -663,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,64 0,9% 1,8% -1,8% -3,3% -1,9% 180,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
