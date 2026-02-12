Furcsa jelenség söpör végig az üzleti világon: a vállalatok inkább hallgatnak a fenntarthatóságról

Az Egyesült Államokban egyre több vállalat dönt úgy, hogy fenntarthatósági célkitűzéseit és eredményeit inkább elhallgatja, ahelyett hogy nyilvánosan kommunikálná azokat. Ezt a jelenséget "climate hushing" vagy "greenhushing" néven emlegetik. A cégek így próbálnak védekezni a potenciális kritikákkal és esetleges politikai támadásokkal szemben.
Az ESG Dive összefoglalója alapján ugyanakkor
a visszafogottabb kommunikáció ellenére a legtöbb vállalat továbbra is kitart a karbonsemlegességi és dekarbonizációs céljai mellett.
Ben Carr, az MHP Group kommunikációs ügynökség igazgatója szerint az ügyfeleik többsége "tartja az irányt a fenntarthatóság terén, és folytatja az innovációt", miközben stratégiai változtatásokat hajt végre a működésében.
A kommunikációs váltás Donald Trump hivatalba lépésével gyorsult fel. Az elnök kiléptette az Egyesült Államokat több klímamegállapodásból, köztük ismét a párizsi egyezményből, felfüggesztette a szélenergia-fejlesztéseket, és leállította a Biden-korszak klímaprogramjainak finanszírozását. Tavaly olyan végrehajtási rendeletet is aláírt, amely kifejezetten az állami klíma- és ESG-politikák ellen irányul.
A számok is egyértelműen mutatják a fordulatot: míg 2023-ban az S&P 100 index nagyvállalatainak 40 százaléka használta az "ESG" kifejezést éves fenntarthatósági jelentésében, 2024-re ez az arány 25 százalékra csökkent. A 2025 áprilisáig megjelent jelentésekben már mindössze 6 százalék alkalmazta a kifejezést.
A BlackRock, az Egyesült Államok legnagyobb vagyonkezelője a 2024-es tőzsdei jelentésében az ESG-t a potenciális jogi, szabályozási és reputációs kockázatok közé sorolta. Azt is jelezte, hogy a hatóságok és az ügyfelek fokozott figyelme "hátrányosan befolyásolhatja" az üzletmenetét.
Carr szerint a probléma részben abból fakad, hogy az ESG fogalmát sokan "alapvetően félreértik". A kifejezés körüli bizonytalanság és zavar pedig tovább súlyosbítja a helyzetet, és még inkább visszafogott kommunikációra ösztönzi a vállalatokat.
Mi történik az európai piacokon és Magyarországon?
Március 5-én a Green Transition & ESG konferencián a globális hatások és következményeikkel kiemelten foglalkozunk. Karakas Ádám, a Boston Consulting Group ügyvezető-igazgató partnere "Fenntarthatósági trendek - Kijózanodás vagy kiábrándulás?" címmel tart előadás arról, hogy mire számíthatnak az ESG-éllovasok, illetve, hogy amit látunk, az egy érett fordulat vagy az elveszett motiváció eredménye. A megkérdőjelezhetetlen geopolitikai fordulat mögött egyszerre láthatók intő tanulságok és bizakodásra okot adó friss eredmények is, amely még komplexebbé és egyben bizonytalanná teheti a jövőt illető várakozásokat.
"Nézzünk szembe az ördöggel! - Megtört az ESG lelkesedés vagy csak rákészülünk a nagy dobásra?" - ezzel a felütéssel kérdezzük különböző területek vezetőit és szakértőit a konferencia első blokkjában, ahol a tudományos oldal álláspontját Gelencsér András, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora, míg a befektetői hangulatot és a globális változások begyűrűző hatásait Tunkli Dániel, Accorde, Concorde Csoport befektetési igazgatója értékeli.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
