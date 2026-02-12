Furcsa jelenség söpör végig az üzleti világon: a vállalatok inkább hallgatnak a fenntarthatóságról

Az Egyesült Államokban egyre több vállalat dönt úgy, hogy fenntarthatósági célkitűzéseit és eredményeit inkább elhallgatja, ahelyett hogy nyilvánosan kommunikálná azokat. Ezt a jelenséget "climate hushing" vagy "greenhushing" néven emlegetik. A cégek így próbálnak védekezni a potenciális kritikákkal és esetleges politikai támadásokkal szemben.

Az ESG Dive összefoglalója alapján ugyanakkor

a visszafogottabb kommunikáció ellenére a legtöbb vállalat továbbra is kitart a karbonsemlegességi és dekarbonizációs céljai mellett.

Ben Carr, az MHP Group kommunikációs ügynökség igazgatója szerint az ügyfeleik többsége "tartja az irányt a fenntarthatóság terén, és folytatja az innovációt", miközben stratégiai változtatásokat hajt végre a működésében.

A kommunikációs váltás Donald Trump hivatalba lépésével gyorsult fel. Az elnök kiléptette az Egyesült Államokat több klímamegállapodásból, köztük ismét a párizsi egyezményből, felfüggesztette a szélenergia-fejlesztéseket, és leállította a Biden-korszak klímaprogramjainak finanszírozását. Tavaly olyan végrehajtási rendeletet is aláírt, amely kifejezetten az állami klíma- és ESG-politikák ellen irányul.

A számok is egyértelműen mutatják a fordulatot: míg 2023-ban az S&P 100 index nagyvállalatainak 40 százaléka használta az "ESG" kifejezést éves fenntarthatósági jelentésében, 2024-re ez az arány 25 százalékra csökkent. A 2025 áprilisáig megjelent jelentésekben már mindössze 6 százalék alkalmazta a kifejezést.

A BlackRock, az Egyesült Államok legnagyobb vagyonkezelője a 2024-es tőzsdei jelentésében az ESG-t a potenciális jogi, szabályozási és reputációs kockázatok közé sorolta. Azt is jelezte, hogy a hatóságok és az ügyfelek fokozott figyelme "hátrányosan befolyásolhatja" az üzletmenetét.

Carr szerint a probléma részben abból fakad, hogy az ESG fogalmát sokan "alapvetően félreértik". A kifejezés körüli bizonytalanság és zavar pedig tovább súlyosbítja a helyzetet, és még inkább visszafogott kommunikációra ösztönzi a vállalatokat.

Mi történik az európai piacokon és Magyarországon?

