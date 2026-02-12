  • Megjelenítés
Furcsa jelenség söpör végig az üzleti világon: a vállalatok inkább hallgatnak a fenntarthatóságról
Portfolio
Az ESG fogalma közel két évtized alatt jelentősen átalakult. A kezdetben kockázatkezelési keretrendszerként bevezetett megközelítés mára erősen átpolitizált, megosztó hívószó lett, amely az Egyesült Államokban már elnöki rendeletekben, perekben és szövetségi deregulációs intézkedésekben is megjelenik. Ennek következtében egyre több vállalat dönt úgy, hogy fenntarthatósági célkitűzéseit és eredményeit inkább elhallgatja, ahelyett hogy nyilvánosan kommunikálná azokat. A jelenségről az ESG Dive számolt be. De mi a helyzet az európai piacokkal, mit okozott az amerikai kommunikációs zavar, és hogy állnak a piaci szereplők a fenntarthatósági ügyekhez? Többek között erről is beszélgetünk március 5-én a Green Transition & ESG konferencián a tudományos és a tőkepiaci szakértőinkkel.

Az Egyesült Államokban egyre több vállalat dönt úgy, hogy fenntarthatósági célkitűzéseit és eredményeit inkább elhallgatja, ahelyett hogy nyilvánosan kommunikálná azokat. Ezt a jelenséget "climate hushing" vagy "greenhushing" néven emlegetik. A cégek így próbálnak védekezni a potenciális kritikákkal és esetleges politikai támadásokkal szemben.

Green Transition & ESG 2026
Három hét múlva jön a Green Transition & ESG konferencia, ahol megvitatjuk a zöld átállás és az üzleti fenntarthatósági célok legnagyobb kérdőjeleit. Részletek és a program a linken.
Információ és jelentkezés

Az ESG Dive összefoglalója alapján ugyanakkor

a visszafogottabb kommunikáció ellenére a legtöbb vállalat továbbra is kitart a karbonsemlegességi és dekarbonizációs céljai mellett.

Ben Carr, az MHP Group kommunikációs ügynökség igazgatója szerint az ügyfeleik többsége "tartja az irányt a fenntarthatóság terén, és folytatja az innovációt", miközben stratégiai változtatásokat hajt végre a működésében.

A kommunikációs váltás Donald Trump hivatalba lépésével gyorsult fel. Az elnök kiléptette az Egyesült Államokat több klímamegállapodásból, köztük ismét a párizsi egyezményből, felfüggesztette a szélenergia-fejlesztéseket, és leállította a Biden-korszak klímaprogramjainak finanszírozását. Tavaly olyan végrehajtási rendeletet is aláírt, amely kifejezetten az állami klíma- és ESG-politikák ellen irányul.

A számok is egyértelműen mutatják a fordulatot: míg 2023-ban az S&P 100 index nagyvállalatainak 40 százaléka használta az "ESG" kifejezést éves fenntarthatósági jelentésében, 2024-re ez az arány 25 százalékra csökkent. A 2025 áprilisáig megjelent jelentésekben már mindössze 6 százalék alkalmazta a kifejezést.

A BlackRock, az Egyesült Államok legnagyobb vagyonkezelője a 2024-es tőzsdei jelentésében az ESG-t a potenciális jogi, szabályozási és reputációs kockázatok közé sorolta. Azt is jelezte, hogy a hatóságok és az ügyfelek fokozott figyelme "hátrányosan befolyásolhatja" az üzletmenetét.

Carr szerint a probléma részben abból fakad, hogy az ESG fogalmát sokan "alapvetően félreértik". A kifejezés körüli bizonytalanság és zavar pedig tovább súlyosbítja a helyzetet, és még inkább visszafogott kommunikációra ösztönzi a vállalatokat.

Mi történik az európai piacokon és Magyarországon?

Március 5-én a Green Transition & ESG konferencián a globális hatások és következményeikkel kiemelten foglalkozunk. Karakas Ádám, a Boston Consulting Group ügyvezető-igazgató partnere "Fenntarthatósági trendek - Kijózanodás vagy kiábrándulás?" címmel tart előadás arról, hogy mire számíthatnak az ESG-éllovasok, illetve, hogy amit látunk, az egy érett fordulat vagy az elveszett motiváció eredménye. A megkérdőjelezhetetlen geopolitikai fordulat mögött egyszerre láthatók intő tanulságok és bizakodásra okot adó friss eredmények is, amely még komplexebbé és egyben bizonytalanná teheti a jövőt illető várakozásokat.

"Nézzünk szembe az ördöggel! - Megtört az ESG lelkesedés vagy csak rákészülünk a nagy dobásra?" - ezzel a felütéssel kérdezzük különböző területek vezetőit és szakértőit a konferencia első blokkjában, ahol a tudományos oldal álláspontját Gelencsér András, akadémikus, a Pannon Egyetem rektora, míg a befektetői hangulatot és a globális változások begyűrűző hatásait Tunkli Dániel, Accorde, Concorde Csoport befektetési igazgatója értékeli.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

