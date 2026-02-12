Hatalmas tranzakció a pénzügyi szektorban, 2500 milliárd dolláros vagyonkezelő születik

Az egyesülés révén a világ egyik legnagyobb vagyonkezelője jöhet létre. Az új csoport összesen 2500 milliárd dollár értékű vagyont kezel majd.

A Schroders márkanév fennmarad,

London pedig az amerikai központon kívüli legnagyobb irodaként és székhelyként működik tovább.

Richard Oldfield, a Schroders vezérigazgatója elmondta, hogy a Nuveen tiszteletben tartja az általuk felépített vállalati kultúrát, és a tranzakció jelentősen felgyorsítja a vállalat növekedési terveit.

A Schroders 2025 márciusában jelentett be egy átalakítási programot, amelynek keretében évi 150 millió font költségmegtakarítást tervezett elérni. A cég közleménye szerint jól haladnak a hároméves terv megvalósításával, és a szerves növekedés mellett a felvásárlási lehetőségeket is mérlegelték.

A tranzakció a szükséges szabályozói jóváhagyások megszerzése után, várhatóan 2026 utolsó negyedévében zárulhat le.

A Schroders ma reggel tette közzé éves jelentését is, amelyben 757 millió font működési eredményről számolt be. A hírek hatására a részvényárfolyam napon belül közel 30%-ot emelkedett.

