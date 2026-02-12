  • Megjelenítés
Kemény év jön a Mercedesnél, levágják a költségeket, visszavágják az osztalékot
Portfolio
Nehéz év elé néz a Mercedes, a német prémiumgyártó szerint idén legjobb esetben is stagnálhatnak a marzsok, miközben a kínai verseny és a vámok egyaránt nyomás alatt tartják az eredményességet, írja a Bloomberg.

A Mercedes-Benz arra számít, hogy 2026-ban tartós nyomás alatt maradnak a profitmarzsai.

A vállalat 3 és 5 százalék közötti korrigált autógyártási operatív marzsot jelez előre, csak hogy perspektívába helyezzük, tavaly 5 százalék volt a marzs, és idén könnyen az alá is csúszhat. A kilátásokat a vámok, valamint a kínai piacon zajló kiélezett verseny rontja.

Kulcspiac marad Kína, ahol a Mercedes eladásai tavaly mintegy ötödével estek vissza

A világ legnagyobb autópiacán a prémiumszegmens iránti kereslet visszafogott, miközben a hazai márkák folyamatosan növelik részesedésüket. Az olyan szereplők, mint a BYD és a Xiaomi, jól felszerelt és versenyképes árú elektromos modellekkel csábítják el a vevőket, ami az egész iparágban szűkíti a marzsokat.

A vállalat ezért 2027-ig jelentős költségcsökkentési programot indít, amely a fix, az anyag- és a változó költségeket is érinti, beleértve a kínai működést is.

A részvényesek számára ez rövid távon fájdalmas döntést jelent, mivel a cég 3,50 euróra csökkentené az osztalékot a tavalyi 4,30 euróról, jelezve, hogy a menedzsment óvatosabb pénzügyi pályára áll.

