Kína bezárja a kiskaput, vége az extrém olcsó autóknak!

A kínai hatóságok új, szigorú irányelvekkel léptek fel az autóiparban évek óta tartó árháború ellen, és megtiltották, hogy a gyártók önköltségi ár alatt értékesítsenek járműveket, írja a Bloomberg.

Kína piacfelügyeleti hatósága végleges iránymutatásban tiltotta meg, hogy az autógyártók a teljes előállítási költségük alatt adják el járműveiket.

A szabályozás széles körben határozza meg a költség fogalmát, nemcsak a gyártósori kiadásokat veszi figyelembe, hanem az adminisztratív, pénzügyi és értékesítési ráfordításokat is. Ezzel a hatóság bezár egy korábbi kiskaput, amely lehetővé tette az agresszív terjeszkedést, ugyanakkor hozzájárult az iparági árverseny eldurvulásához.

Az intézkedés része annak az átfogó fellépésnek, amely az évek óta tartó árháború megfékezését célozza a világ legnagyobb autópiacán. A verseny jelentősen átalakította az ágazatot, megerősítve az olyan nagy szereplőket, mint a BYD és a Tesla, miközben több kisebb gyártót a túlélés határára sodort. A gyártók árengedményekre kényszerítették beszállítóikat, és gyakran kitolták a fizetési határidőket is, ami az egész ellátási láncban feszültséget okozott.

Az új szabályok tiltják az árkartellezést a gyártók és beszállítók között, valamint azt is, hogy a márkák veszteséges értékesítésre kényszerítsék a kereskedőket különféle visszatérítési rendszerekkel. A hatóság a digitális autóértékesítési platformokat valós idejű piaci megfigyelőként sorolja be, és arra ösztönzi őket, hogy rendellenesen alacsony ár esetén kettős kockázati figyelmeztetést küldjenek a fogyasztóknak és a felügyeletnek.

Szigorodtak a szoftveralapú járművekre vonatkozó előírások is. A gyártóknak előre jelezniük kell, ha egy ingyenes szoftveres próbaidőszak lejár, és nem tehetnek fizetőssé olyan funkciókat, amelyeket a vásárláskor nem tüntettek fel egyértelműen. Bár Peking már korábban is figyelmeztette a gyártókat a súlyos szankciókra, az új év elején ismét árcsökkentési hullám indult el, ami azt mutatja, hogy az árverseny megfékezése továbbra is komoly kihívás.

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images