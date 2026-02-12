  • Megjelenítés
Kína bezárja a kiskaput, vége az extrém olcsó autóknak!
Üzlet

Kína bezárja a kiskaput, vége az extrém olcsó autóknak!

Portfolio
A kínai hatóságok új, szigorú irányelvekkel léptek fel az autóiparban évek óta tartó árháború ellen, és megtiltották, hogy a gyártók önköltségi ár alatt értékesítsenek járműveket, írja a Bloomberg.

Kína piacfelügyeleti hatósága végleges iránymutatásban tiltotta meg, hogy az autógyártók a teljes előállítási költségük alatt adják el járműveiket.

A szabályozás széles körben határozza meg a költség fogalmát, nemcsak a gyártósori kiadásokat veszi figyelembe, hanem az adminisztratív, pénzügyi és értékesítési ráfordításokat is. Ezzel a hatóság bezár egy korábbi kiskaput, amely lehetővé tette az agresszív terjeszkedést, ugyanakkor hozzájárult az iparági árverseny eldurvulásához.

Az intézkedés része annak az átfogó fellépésnek, amely az évek óta tartó árháború megfékezését célozza a világ legnagyobb autópiacán. A verseny jelentősen átalakította az ágazatot, megerősítve az olyan nagy szereplőket, mint a BYD és a Tesla, miközben több kisebb gyártót a túlélés határára sodort. A gyártók árengedményekre kényszerítették beszállítóikat, és gyakran kitolták a fizetési határidőket is, ami az egész ellátási láncban feszültséget okozott.

Az új szabályok tiltják az árkartellezést a gyártók és beszállítók között, valamint azt is, hogy a márkák veszteséges értékesítésre kényszerítsék a kereskedőket különféle visszatérítési rendszerekkel. A hatóság a digitális autóértékesítési platformokat valós idejű piaci megfigyelőként sorolja be, és arra ösztönzi őket, hogy rendellenesen alacsony ár esetén kettős kockázati figyelmeztetést küldjenek a fogyasztóknak és a felügyeletnek.

Még több Üzlet

Nincs megállás, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Kemény év jön a Mercedesnél, levágják a költségeket, visszavágják az osztalékot

Figyelmeztetés érkezett: veszélyben Németország ipari nagyhatalmi státusza

Szigorodtak a szoftveralapú járművekre vonatkozó előírások is. A gyártóknak előre jelezniük kell, ha egy ingyenes szoftveres próbaidőszak lejár, és nem tehetnek fizetőssé olyan funkciókat, amelyeket a vásárláskor nem tüntettek fel egyértelműen. Bár Peking már korábban is figyelmeztette a gyártókat a súlyos szankciókra, az új év elején ismét árcsökkentési hullám indult el, ami azt mutatja, hogy az árverseny megfékezése továbbra is komoly kihívás.

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtette a bejelentését Zelenszkij, összeomlott Ukrajna támogatása - Híreink az ukrán frontról szerdán
Feltámadt a dollár, maga alá gyűri a forintot
Még 2-3 évig tarthat az aranybánya: most kereshetik magukat degeszre az energiatárolók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility