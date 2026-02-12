Nagy bejelentést tett a Yettel: vezetékes szélessávú internetszolgáltatást indít

A 2Connect gigabit-képes vezetékes infrastruktúráján nagykereskedelmi szélessávú hozzáférést biztosít a Yettel Magyarország számára a felek által kötött stratégiai megállapodás értelmében. Ennek köszönhetően
az év második felében a Yettel előfizetők számára is elérhetővé válik a vezetékes internetszolgáltatás,
vagyis a Yettel saját szolgáltatási portfóliójának részeként helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kínálhat lakossági és üzleti ügyfelei részére.
Az együttműködés arra a semleges, kizárólag nagykereskedelmi infrastruktúra-szolgáltatói modellre épül, amelyben a 2Connect hálózata nem egyetlen szolgáltató érdekeit szolgálja, hanem a teljes piac számára elérhető.
Az együttműködés keretet biztosít a Yettel vezetékes portfóliójának kialakításához, illetve fejlesztéséhez hosszú távon is. A szolgáltatás a 2Connect több millió háztartást és vállalkozást elérő, nagysebességű optikai és HFC vezetékes infrastruktúrájára támaszkodva valósul meg. A 2Connect közel 42 ezer kilométeres optikai hálózattal, 15 ezer mikrohullámú végponttal és közel 6500 négyzetméter adatközponti kapacitással rendelkezik. Országos gerinc- és lefedő hálózata, valamint adatközpontjai biztosítják a magyar és a regionális digitális gazdaság összeköttetéseit.
A 4iG Csoporthoz tartozó 2Connect kizárólag nagykereskedelmi távközlési partnerei és kiskereskedelmi elektronikus hírközlési szolgáltatók számára nyújt technológiai hátteret. A társaság kiskereskedelmi értékesítési tevékenységet nem folytat, feladata a távközlési és digitális-szolgáltatások működéséhez szükséges hálózati és adatközponti infrastruktúra megoldások biztosítása a távközlési piaci szereplők számára. Nagykereskedelmi partnere és megrendelője a One Magyarország, a mostani megállapodás révén a Yettel új szolgáltatóként csatlakozik.
Ez a piaci modell ösztönzi és hatékonyabbá teszi az infrastruktúra-fejlesztést, hozzájárul a végfelhasználói szolgáltatások minőségének javulásához és a piaci verseny fokozásához. A nagykereskedelmi megállapodás javítja a hálózati-beruházások megtérülését és kiszámítható bevételi pályát biztosít a 4iG Csoport infrastruktúra-üzletágában – áll a 4iG közleményében.
Az együttműködés révén a Yettel összességében jóval nagyobb földrajzi területen és szélesebb ügyfélkör számára tud gigabites sebességű internetet biztosítani a mobiltechnológia mellett vezetékes hálózaton egyaránt – tette hozzá közleményében a Yettel.
