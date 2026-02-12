  • Megjelenítés
Nincs megállás, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken
Nincs megállás, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Portfolio
Jók az előjelek a mai európai piacnyitásra, a japán Nikkei és a dél-koreai Kospi index is új történelmi csúcsra emelkedett, a határidős részvényindexek állása alapján pedig folytatódhat az emelkedés az európai piacokon. A befektetők elsősorban a vállalati gyorsjelentésekre és a délután megjelenő amerikai makroadatra figyelnek, a heti friss munkanélküli segélykérelmek számáról kapunk mag friss statisztikát.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kemény év jön a Mercedesnél, levágják a költségeket, visszavágják az osztalékot

Nehéz év elé néz a Mercedes, a német prémiumgyártó szerint idén legjobb esetben is stagnálhatnak a marzsok, miközben a kínai verseny és a vámok egyaránt nyomás alatt tartják az eredményességet, írja a Bloomberg.

Kemény év jön a Mercedesnél, levágják a költségeket, visszavágják az osztalékot
Kína bezárja a kiskaput, vége az extrém olcsó autóknak!

A kínai hatóságok új, szigorú irányelvekkel léptek fel az autóiparban évek óta tartó árháború ellen, és megtiltották, hogy a gyártók önköltségi ár alatt értékesítsenek járműveket, írja a Bloomberg.

Kína bezárja a kiskaput, vége az extrém olcsó autóknak!
Jó a hangulat az ázsiai piacokon

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,32 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,96 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,05 százalékos pluszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,73 százalékot emelkedhet, a CAC 1,22 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,18 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,29 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,32 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,21 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon a KSH reggeli inflációs jelentése lesz a fókuszban, ami eldöntheti az MNB kamatpályájának sorsát és a forint rövid távú irányát. Nemzetközi téren a britek GDP-adata és ipari termelése indítja a napot, délután pedig az amerikai heti friss munkanélküli segélykérelmek száma ad újabb impulzust a piacoknak.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 9,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 16,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 121,4 -0,1% 1,3% 1,2% 4,3% 12,4% 59,5%
S&P 500 6 941,47 0,0% 0,9% -0,4% 1,4% 14,4% 77,2%
Nasdaq 25 201,26 0,3% 1,2% -2,2% -0,2% 16,2% 83,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 57 650,54 0,0% 6,2% 11,0% 14,5% 48,6% 95,0%
Hang Seng 27 266,38 0,3% 1,6% 3,9% 6,4% 28,0% -9,6%
CSI 300 4 713,82 -0,2% 0,3% -0,9% 1,8% 21,4% -18,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 856,15 -0,5% 1,0% -1,6% 1,5% 12,8% 77,0%
CAC 8 313,24 -0,2% 0,6% -0,6% 2,0% 3,5% 46,6%
FTSE 10 472,11 1,1% 0,7% 3,4% 5,4% 19,3% 60,4%
FTSE MIB 46 510,83 -0,6% -0,3% 1,7% 3,5% 23,8% 99,6%
IBEX 18 044,5 -0,4% -0,3% 2,2% 4,3% 41,3% 124,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 129 447,9 -0,7% -2,9% 11,1% 16,6% 47,6% 196,4%
ATX 5 807,55 1,5% 1,0% 7,5% 9,0% 47,5% 94,7%
PX 2 722,33 -1,1% -2,9% -1,0% 1,4% 40,3% 158,0%
Magyar blue chipek              
OTP 40 550 -0,4% -2,6% 10,8% 15,5% 65,0% 203,7%
Mol 3 800 -1,8% -7,5% 18,8% 29,3% 28,4% 71,5%
Richter 11 700 0,0% 1,8% 13,8% 18,6% 7,0% 36,5%
Magyar Telekom 1 964 -1,0% -3,0% 5,5% 9,6% 39,1% 386,1%
Nyersanyagok              
WTI 64,8 0,9% 0,4% 9,9% 13,2% -12,0% 11,3%
Brent 69,41 0,8% -0,2% 9,5% 14,1% -10,4% 13,4%
Arany 5 056,85 0,8% 2,5% 12,3% 16,9% 74,0% 175,3%
Devizák              
EURHUF 379,5 0,3% -0,1% -1,6% -1,2% -5,9% 6,1%
USDHUF 319,9966 0,8% -0,6% -3,4% -2,1% -18,0% 8,5%
GBPHUF 435,4250 0,4% -0,8% -2,0% -1,2% -10,0% 6,8%
EURUSD 1,1860 -0,5% 0,5% 1,9% 1,0% 14,7% -2,2%
USDJPY 154,2150 0,0% -1,6% -2,3% -1,6% 1,1% 47,2%
GBPUSD 1,3633 -0,3% -0,2% 1,6% 1,4% 9,9% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 67 053 -2,5% -8,2% -25,9% -24,4% -30,0% 39,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,18 0,8% -2,4% 0,2% 0,3% -8,0% 266,4%
10 éves német állampapírhozam 2,76 -0,3% -2,3% -2,6% -3,7% 14,7% -663,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,64 0,9% 1,8% -1,8% -3,3% -1,9% 180,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kivonul az osztrák ingatlanbefektető Magyarországról - Közel tíz budapesti irodaház kerülhet a piacra

Itt a nagy kérdés, amit most fel kell tenni az év legforróbb befektetésével kapcsolatban

A kínai vezetés megmenti a részvénypiacot, már megint

