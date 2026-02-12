Szijjártó Péter: 15 milliárdot ad a kormány egy kaposvári beruházásra, 400 új munkahely jön létre

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Kometa 99 Zrt. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az olasz tulajdonosi hátterű húsfeldolgozó vállalat 45 milliárd forint értékben hajt végre kapacitásbővítést, amihez
az állam 15 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve négyszáz új munkahely létrehozását.
"Ezzel a beruházással itt a kapacitások oly mértékben nőnek az új vágóhíddal, az új hűtőrendszerrel, az új csontozó és daraboló sorokkal, hogy
évente 1,25 millió sertés feldolgozására nyílhat majd lehetőség
- tudatta. Majd arra is kitért, hogy a termékeknek már csaknem fele a nemzetközi piacokon kerül értékesítésre, a fejlesztés ráadásul az exportteljesítmény növelése mellett is komoly jelentőséggel bír, hiszen a cég részt fog venni a leendő fiatal munkavállalókat kiképzésében.
"Azon túl, hogy ma is a beszállítók 80 százaléka magyar, tehát a magyar gazdák számára most egy újabb lehetőség nyílik (…), megállapodtunk abban is, hogy a Kometa komoly beszállító-fejlesztési programot indít meg" - fogalmazott.
Megemlítette azt is, hogy az elmúlt tíz év során 32 olasz beruházás valósult meg Magyarországon, összesen 128 milliárd forint értékben.
Továbbá üdvözölte, hogy Somogy vármegye ipari termelése tíz év alatt a két és félszeresére növekedett, tavaly már elérve az évi 800 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség folyamatosan esett. Ez szavai szerint annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 52 nagyberuházás érkezett ide kormányzati támogatással, mintegy 200 milliárd forintos összértékben. Szavai szertint az élelmiszeripari szektorban tíz év alatt 295 beruházás jött létre a kormány támogatásával. Hozzátette azt is, hogy a ma már 150 ezer embernek munkát adó magyar élelmiszeripar tavaly újból termelési rekordot döntött.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
