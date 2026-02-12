Ugrik az OTP és a Magyar Telekom

Újra azon a kritikus árfolyamszinten áll a papír, ahonnan korábban többször is gyors és intenzív emelkedés indult. A grafikon alapján most ismét benne lehet a levegőben akár egy 20 százalékos felpattanás lehetősége, miközben a piac figyelme egyre inkább erre a fordulópontra szegeződik. Egy olyan lehetőséget mutatunk most, amiben benne van a gyors 20 százalékos haszon lehetősége, már több alkalommal pont arról a szintről pattant fel intenzíven az árfolyam, ahol most is áll! Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.