A Pentagon szerint a BYD együttműködik a kínai hadsereggel

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A 2021-ben létrehozott, úgynevezett 1260H-lista immár több mint 130 olyan szervezetet tartalmaz, amelyeket Washington azzal vádol, hogy segítik a kínai fegyveres erők modernizációját vagy működését. A mostani bővítéssel nemcsak a legismertebb e-kereskedelmi és keresőszolgáltatók kerültek célkeresztbe, hanem az elektromos járműveket gyártó BYD, a vezeték nélküli routereiről ismert TP-Link, valamint a RoboSense Technology is.

A Hogan Lovells ügyvédi iroda elemzése szerint

a listára kerülésnek súlyos közvetett következményei lehetnek.

A reputációs veszteség mellett korlátozhatják az érintett cégek hozzáférését az amerikai védelmi szerződésekhez, és növekedhetnek a megfelelési költségeik is.

A hírre érzékenyen reagált a tőzsde. Az Alibaba részvényei a zárás utáni kereskedésben közel 5 százalékot estek, míg a Baidu papírjai 4,5 százalékos mínuszt könyveltek el.

Az időzítés politikailag is kényes, mivel a lépés feszültséget teremthet Donald Trump elnök áprilisra tervezett pekingi látogatása előtt. A Hszi Csin-pinggel folytatandó tárgyalások egyik központi témája várhatóan az Nvidia legújabb, H200-as chipjeinek kínai exportja lesz. Ezek beszerzésében az Alibaba is érdekelt lenne mesterségesintelligencia-fejlesztéseihez.

A Pentagon lépése nem érte teljesen váratlanul a piacot. Stephen Feinberg védelmi miniszterhelyettes ugyanis már októberben jelezte a törvényhozás illetékes bizottságainak, hogy a most megnevezett vállalatok felkerülhetnek a listára.

A jegyzékben egyébként a technológiai szektor mellett légitársaságok, építőipari cégek, szállítmányozási vállalatok és hardvergyártók is szerepelnek.

Az Alibaba határozottan visszautasította a vádakat. A vállalat szóvivője közleményben szögezte le, hogy szerintük semmilyen alapja nincs a listára vételnek, mivel a cég nem minősül kínai katonai vállalatnak, és nem vesz részt semmilyen katonai-polgári fúziós stratégiában. A társaság jelezte, hogy minden lehetséges jogi eszközzel fellép a vállalatot ért, szerintük téves besorolás ellen.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ