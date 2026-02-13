  • Megjelenítés
A Pentagon szerint a BYD együttműködik a kínai hadsereggel
Üzlet

A Pentagon szerint a BYD együttműködik a kínai hadsereggel

Portfolio
Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma újabb nagy kínai technológiai cégeket, köztük az Alibabát, a Baidut és a BYD-t is felvette arra a listára, amely a kínai hadsereggel együttműködő vállalatokat tartja nyilván, ami azonnali árfolyamesést okozott a részvénypiacokon - közölte a Bloomberg.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

A 2021-ben létrehozott, úgynevezett 1260H-lista immár több mint 130 olyan szervezetet tartalmaz, amelyeket Washington azzal vádol, hogy segítik a kínai fegyveres erők modernizációját vagy működését. A mostani bővítéssel nemcsak a legismertebb e-kereskedelmi és keresőszolgáltatók kerültek célkeresztbe, hanem az elektromos járműveket gyártó BYD, a vezeték nélküli routereiről ismert TP-Link, valamint a RoboSense Technology is.

A Hogan Lovells ügyvédi iroda elemzése szerint

a listára kerülésnek súlyos közvetett következményei lehetnek.

A reputációs veszteség mellett korlátozhatják az érintett cégek hozzáférését az amerikai védelmi szerződésekhez, és növekedhetnek a megfelelési költségeik is.

Még több Üzlet

Hiába a vártnál jobb inflációs adat, tovább esnek az amerikai tőzsdék

Egyre nagyobb mínuszok: adják az OTP-t és a Molt!

Amerikai sztárelőadó nyitja meg a Portfolio AI in Business rendezvényét

A hírre érzékenyen reagált a tőzsde. Az Alibaba részvényei a zárás utáni kereskedésben közel 5 százalékot estek, míg a Baidu papírjai 4,5 százalékos mínuszt könyveltek el.

Az időzítés politikailag is kényes, mivel a lépés feszültséget teremthet Donald Trump elnök áprilisra tervezett pekingi látogatása előtt. A Hszi Csin-pinggel folytatandó tárgyalások egyik központi témája várhatóan az Nvidia legújabb, H200-as chipjeinek kínai exportja lesz. Ezek beszerzésében az Alibaba is érdekelt lenne mesterségesintelligencia-fejlesztéseihez.

A Pentagon lépése nem érte teljesen váratlanul a piacot. Stephen Feinberg védelmi miniszterhelyettes ugyanis már októberben jelezte a törvényhozás illetékes bizottságainak, hogy a most megnevezett vállalatok felkerülhetnek a listára.

A jegyzékben egyébként a technológiai szektor mellett légitársaságok, építőipari cégek, szállítmányozási vállalatok és hardvergyártók is szerepelnek.

Az Alibaba határozottan visszautasította a vádakat. A vállalat szóvivője közleményben szögezte le, hogy szerintük semmilyen alapja nincs a listára vételnek, mivel a cég nem minősül kínai katonai vállalatnak, és nem vesz részt semmilyen katonai-polgári fúziós stratégiában. A társaság jelezte, hogy minden lehetséges jogi eszközzel fellép a vállalatot ért, szerintük téves besorolás ellen.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Soha nem látott támadást hajtott végre Ukrajna, EU-s ország miatt dühöng a Kreml – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Megszületett a döntés: megindulnak az amerikai katonák - A világ legnagyobb hadihajójával
Elromlott a hangulat Amerikában, ismét ütötték a szoftvercégeket, estek a nemesfémek is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility