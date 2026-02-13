Egyre nagyobb mínuszok: adják az OTP-t és a Molt!

  • Megjelenítés
Egyre rosszabb a hangulat a magyar piacon. A nemzetközi bizonytalanságok közepette szemmel láthatóan elindult egy profitrealizálási kör, így féltávnál az OTP és a Mol is nagyobb mínuszban van. 
A kereskedési nap felénél a BUX-index 2,1 százalékkal került lejjebb. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Rossz a hangulat a magyar részvénypiacon, 4 hazai blue chip árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Masterplast árfolyama 2,3 százalékot esett, a Waberer's árfolyama pedig 1,2 százalékkal esett. A legjobban ma a MBH JZB részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 2 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 6,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
