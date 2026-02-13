  • Megjelenítés
Három hét maradt csak: gyakorlati válaszok a zöld átállás kihívásaira
Üzlet

Három hét maradt csak: gyakorlati válaszok a zöld átállás kihívásaira

Portfolio
Már csak három hét választ el minket attól a gyakorlatorientált eseménytől, amely a fenntarthatósági átállás legégetőbb kérdéseire keresi a válaszokat. A Portfolio Green Transition & ESG konferencia március 5-én, csütörtökön várja a résztvevőket a Radisson Blu Béke Hotelben, hogy a zöld átállás gyakorlati megvalósításának útjait járják körül.

A Portfolio Green Transition & ESG második alkalommal kerül megrendezésre azzal a céllal, hogy a legjobb, nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat, valamint az ESG riportinggal kapcsolatos aktualitásokat bemutassa. A konferencia különlegessége, hogy túllép a "legalacsonyabban lógó gyümölcsök" leszedésén, és a következő lépésekre fókuszál: hogyan lehet az új gyakorlatokat és a folyamatosan változó ESG-szempontokat a mindennapi működésbe beilleszteni. Az esemény első fele az aktuális szabályozásokra, finanszírozási lehetőségekre és ESG-kritériumokra koncentrál, míg a második rész olyan gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, mint a technológiai megoldások, a Scope 3-as közvetett kibocsátás vagy az AI szerepe.

Green Transition & ESG 2026
2026. március 5-én minden az ESG-szempontokról, az azoknak való megfelelésről, a zöld átállás gyakorlatairól fog szólni. A Portfolio Green Transition és ESG konferenciánk részletei a linken.
Információ és jelentkezés

I. szekció: ESG és aktualitások

A konferencia nyitószekcióját a fenntarthatósági lelkesedés és a jelenlegi "taktikai szünet" kérdése uralja. A szekció azt vizsgálja, hogy Magyarország hol helyezkedik el a globális zöld átállás sakktábláján, és hogyan viseli a piac a globális változásokat a fizikai klímakockázatok tudatában. A kiemelt előadások között lesz az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkárának, Gondola Csabaának a prezentációja, valamint a Boston Consulting Group ügyvezető-igazgató partnerének, Karakas Ádámnak az előadása a "Fenntarthatósági trendek - Kijózanodás vagy kiábrándulás?" témában.

A szekció kerekasztal-beszélgetése a "Nézzünk szembe az ördöggel! - Megtört az ESG lelkesedés vagy csak rákészülünk a nagy dobásra?" arra keresi a választ, hogy a különböző területek szakértői és vezetői, mit látnak most a piacon, milyennek ítéli a hangulatot és a fenntarthaósági ügyekkel kapcsolatos motiváltságot. A résztvevők között lesz többek között:

  • Gelencsér András, akadémikus, egyetemi tanár, rektor, HUN-REN-PE Levegőkémiai Kutatócsoport, Pannon Egyetem
  • Tunkli Dániel, befektetési igazgató, Accorde, Concorde Csoport

II. szekció: ESG riporting és forrásszerzés a zöld célokra

A második szekció a "zöld valóság" gyakorlati oldalára helyezi a hangsúlyt, három kiemelt területet érintve: az ESG-beszámolási tapasztalatokat, a zöldkötvény-kibocsátás gyakorlatait és az önkéntes ESG stratégiák alkalmazását. Molnár Csaba Gábor, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága ESG vezetője "Egy újabb mérföldkő: ESG tanúsítás" címmel tart előadást, míg Kolozsi Pál Péter, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgató-helyettese a "Miért éri meg zöld kötvényt kibocsátani? – Az ÁKK tapasztalatai" témában oszt meg tapasztalatokat.

A szekció két kerekasztal-beszélgetést is tartalmaz. Az első, "2026, avagy az ESG beszámolók és az audit éve - Mik az első tanulságok?" címmel Ferenczi Gergely, az Opten céginformációs üzletág igazgatójának moderálásával zajlik. A beszélgetésben részt vesznek:

A második kerekasztal "Túl a kötelezőn - Az önkéntes ESG stratégia tapasztalatai és piaci előnyei" címmel Szalay Rita, az RSM Hungary ESG ágazat vezetőjének moderálásával kerül megrendezésre, amelyben többek között Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye igazgatója oszt meg tapasztalatokat.

Így zajlott a 2025-ös Green Transition & ESG konferencia

Regisztráció és részvétel

A Portfolio Green Transition & ESG konferenciára a jelentkezés már megkezdődött. A rendezvény különösen ajánlott zöld és innovatív vállalatok döntéshozóinak, gazdasági cégvezetőknek, fenntarthatósági szakértőknek, ESG menedzsereknek, valamint pénzügyi befektetőknek és tanácsadóknak, illetve mindazoknak, akiknek fontos a szakmai networking és tudásmegosztás.

Címlapkép forrása: Portfolio

