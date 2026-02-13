Nyomás alatt a tőzsdék, a magyar piac is esik

Egy szerdai elemzésünkben arra hívtuk fel előfizetőink figyelmét, hogy kitörés jöhet egy magyar részvénynél. Ez nagyon gyorsan meg is történt, ráadásul kiemelkedő forgalom mellett emelkedik a szóban forgó papír. A grafikonok is jól festenek: könnyen lehet, hogy a nagy emelkedés még csak most kezdődik el. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.