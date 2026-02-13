  • Megjelenítés
Nyomás alatt a tőzsdék, a magyar piac is esik
Nyomás alatt a tőzsdék, a magyar piac is esik

Csütörtökön nagyobb esést láthattunk az amerikai tőzsdéken, miután rohamosan nőnek azok a félelmek, hogy a mesterséges intelligencia rövid időn belül tömegesen kiválthatja a fehérgalléros munkavállalókat. Az esés a rossz hangulat péntek reggelre az ázsiai tőzsdékre is átragadt, Európában azonban csak kisebb mozgásokat láthatunk a nyitást követően, a magyar tőzsde viszont alulteljesít.

Gazdasági események szempontjából is van mire figyelni, hiszen délután érkezik az amerikai CPI inflációs adat, ami okozhat még meglepetéseket.

Mutatunk egy olcsó részvényt, ami ott áll a kitörés kapujában!

Mutatunk egy olcsó részvényt, ami ott áll a kitörés kapujában!
Egyre lejjebb a BUX

A BUX index már 1,2 százalékos esésben van péntek délelőtt. A blue chipek közül a Telekom ugyan 0,2 százalékos pluszban van, de a Mol eközben 0,8, a Richter 1,2, az OTP pedig már 1,4 százalékkal került lejjebb.

Itt a kitörés ebben a magyar részvényben - Most kezdődhet a nagy emelkedés!

Itt a kitörés ebben a magyar részvényben - Most kezdődhet a nagy emelkedés!

Itt a kitörés ebben a magyar részvényben - Most kezdődhet a nagy emelkedés!
Fordulat jöhet a Riviannál, tépik a részvényt

Erős negyedéves számokat közölt a Rivian. Ennek hatására a vállalat részvényei jelentős, 15 százalékot meghaladó emelkedésbe kezdtek a tőzsdezárást követő kereskedésben. Bár az elektromosautó-gyártó továbbra is veszteséges, a befektetőket leginkább a jövő évi, a vártnál jóval optimistább gyártási és értékesítési előrejelzés, valamint a kulcsfontosságú új modell, az R2 érkezése győzte meg - jelentette a Cnbc.

Fordulat jöhet a Riviannál, tépik a részvényt
Vegyes mozgások

Az angol FTSE 0,3 százalékos pluszban, a német DAX stagnálással, a francia CAC pedig 0,2 százalékos eséssel kezdte a napot.

Egyetlen szám dönthet péntek 13-án a tőzsdéken - Ilyen mozgások jöhetnek

Péntek délután érkezik a hét "nagyágyúja", az amerikai CPI inflációs adat. A számok alapvetően határozhatják meg a globális kockázatválalási kedvet, így megnéztük, hogy milyen mozgásokra van kilátás az amerikai tőzsdéken.

Egyetlen szám dönthet péntek 13-án a tőzsdéken - Ilyen mozgások jöhetnek
Kis eséssel kezd a magyar tőzsde

A nyitást követően a BUX index 0,2 százalékos mínuszban van.

A blue chipek közlü az OTP stagnál, a Telekom 0,4 százalékos pluszban van, a Mol eközben 0,5, a Richter pedig 0,8 százalékos mínuszban van.

Pánik a Wall Streeten az AI miatt: a befektetők áldozatokra vadásznak

Pánikhangulat lett úrrá a Wall Streeten, mert a befektetők attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia (MI) rövid időn belül tömegesen kiválthatja a fehérgalléros munkavállalókat. A félelem dollármilliárdokat radírozott le a tőzsdei árfolyamokból olyan hagyományos ágazatokban is, mint a vagyonkezelés, a biztosítási brókertevékenység vagy az ingatlanszolgáltatások - írta a Financial Times. Ilyen és ehhez hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!

Pánik a Wall Streeten az AI miatt: a befektetők áldozatokra vadásznak
Ázsia is esett

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1,6 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 2 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,02 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,67 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,01 százalékot esett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,35 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,38 százalékot eshet, míg a FTSE 0,12 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,17 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,16 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma érkezik a hét „nagyágyúja”, az amerikai inflációs adat (CPI), ami alapvetően határozhatja meg a globális kockázatvállalási kedvet és a kötvényhozamokat. Előtte idehaza az építőipar és az ipar decemberi teljesítményéről kapunk képet, az eurózónából pedig a GDP második becslése érkezik, megerősítve a kontinens gazdasági helyzetét.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 17,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,2 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 10,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 14,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 451,98 -1,3% 1,1% -0,3% 2,9% 11,5% 57,2%
S&P 500 6 832,76 -1,6% 0,5% -2,1% -0,2% 12,9% 73,6%
Nasdaq 24 687,61 -2,0% 0,6% -4,3% -2,2% 13,7% 78,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 57 639,84 0,0% 7,1% 11,0% 14,5% 47,9% 95,3%
Hang Seng 27 032,54 -0,9% 0,5% 1,6% 5,5% 23,7% -10,4%
CSI 300 4 719,58 0,1% 1,1% -1,5% 1,9% 20,4% -18,7%
Európai részvényindexek              
DAX 24 852,69 0,0% 1,5% -2,2% 1,5% 12,2% 76,9%
CAC 8 340,56 0,3% 1,2% -0,2% 2,3% 3,7% 46,2%
FTSE 10 402,44 -0,7% 0,9% 2,6% 4,7% 18,1% 57,9%
FTSE MIB 46 222,95 -0,6% 0,9% 1,1% 2,8% 23,2% 97,4%
IBEX 17 896,9 -0,8% 0,8% 1,3% 3,4% 38,6% 122,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 130 202,2 0,6% 0,3% 10,9% 17,3% 47,9% 200,1%
ATX 5 704,88 -1,8% 1,2% 4,9% 7,1% 43,9% 92,6%
PX 2 711,85 -0,4% -2,3% -1,1% 1,0% 38,2% 155,7%
Magyar blue chipek              
OTP 40 950 1,0% 1,5% 9,9% 16,7% 65,5% 211,4%
Mol 3 818 0,5% -4,1% 19,5% 29,9% 29,0% 70,9%
Richter 11 760 0,5% 3,8% 15,3% 19,2% 8,4% 38,8%
Magyar Telekom 1 972 0,4% -0,2% 5,8% 10,0% 37,1% 386,9%
Nyersanyagok              
WTI 63,08 -2,7% 0,3% 6,2% 10,2% -12,0% 6,1%
Brent 67,62 -2,6% 0,1% 5,7% 11,1% -10,4% 8,1%
Arany 4 957,55 -1,2% 2,8% 7,1% 14,6% 71,3% 171,4%
Devizák              
EURHUF 378,1 -0,4% -0,2% -2,3% -1,5% -6,3% 5,4%
USDHUF 318,1321 -0,6% -1,0% -4,0% -2,7% -18,3% 7,4%
GBPHUF 434,8450 -0,1% -0,4% -2,7% -1,3% -9,8% 6,2%
EURUSD 1,1885 0,2% 0,8% 1,7% 1,2% 14,6% -1,9%
USDJPY 153,6250 0,0% -2,0% -2,8% -2,0% -0,5% 46,4%
GBPUSD 1,3655 0,2% 0,9% 1,3% 1,5% 9,8% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 66 207 -1,3% 5,4% -27,4% -25,4% -32,4% 39,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,09 -2,1% -2,5% -2,3% -1,8% -11,7% 246,1%
10 éves német állampapírhozam 2,74 -0,7% -2,4% -2,3% -4,4% 11,5% -692,4%
10 éves magyar állampapírhozam 6,62 -0,3% 1,2% -1,0% -3,6% -3,4% 179,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
