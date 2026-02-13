Pánik a Wall Streeten az AI miatt: a befektetők áldozatokra vadásznak

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A befektetők sorra szabadulnak minden olyan részvénytől, amelyet az automatizálhatóság miatt fenyegetettnek éreznek, így az eladási hullám sok esetben szinte válogatás nélkül söpör végig a piacon.

A mostani eladási hullámot eredetileg az olyan új generációs szoftvereszközök megjelenése indította el, mint az Anthropic által fejlesztett Claude Code vagy a Google Project Genie. Ezek a megoldások először a szoftvercégek és videojáték-fejlesztők részvényeit küldték lejtmenetbe.

A befektetői idegesség azonban a héten szintet lépett:

a piac már nemcsak a technológiai szektoron belüli átrendeződést árazza, hanem azt is, hogy az automatizáció milyen gyorsan terjedhet át a szélesebb gazdaságra.

A pánikot jól jellemzi Peter Hébert, a Lux Capital társalapítójának hasonlata. Szerinte a folyamat jelenleg "egy baseballütőkkel felszerelt csőcselékre emlékeztet, amely a következő áldozatát keresi", vagyis az eladások teljesen válogatás nélküliek.

A kereskedők figyelmét már a legkisebb, alig ismert startupok bejelentései is azonnal megragadják, ami dominóhatást indít el a nagy múltú piaci szereplők árfolyamában. Amikor a Los Angeles-i székhelyű Altruist bemutatta új, adótervezésre és tanácsadásra képes MI-chatbotját, a befektetők tömegesen kezdték eladni olyan pénzügyi óriások részvényeit, mint a Charles Schwab, a Raymond James vagy a Morgan Stanley. A hullám átcsapott az Atlanti-óceánon is, magával rántva a brit vagyonkezelőket, köztük a St James's Place-t és az AJ Bellt.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 11. Egyetlen AI-bejelentés mélybe küldte a legnagyobb pénzügyi tanácsadókat

Hasonló sorsra jutottak a biztosítási brókercégek – például a Gallagher és a WTW –, miután az Insurify nevű startup egy ChatGPT-alapú biztosítási összehasonlító eszközzel jelentkezett. Még a fuvarozási és szállítmányozási szektor sem maradt érintetlen: ott a fuvarozásközvetítők és szállítmányozási brókerek munkájának automatizálhatósága okozott riadalmat.

A piaci reakciók mögött az a felismerés áll, hogy az MI-alapú "ügynökök" (agents) – amelyek képesek önállóan, emberi beavatkozás nélkül összetett feladatokat végrehajtani – fejlődése az elmúlt évben drámaian felgyorsult. Azeem Azhar iparági szakértő szerint a befektetők a jövőre vetítik ki azt, amit már a technológiai szektorban láttak: a programozók körében egzisztenciális válságot okozott, hogy a szoftverfejlesztés jelentős része automatizálhatóvá vált. A piac logikája szerint ami megtörtént a kódolókkal, az vár most az Excel-táblázatok felett dolgozó irodai munkások tömegeire is.

Sok tőzsdei veterán túlzottnak tartja az árfolyameséseket. Paul Manduca, a St James's Place elnöke szerint a személyes tanácsadás iránti igény a gyorsan változó világban továbbra is erős marad. Iparági elemzők arra is rámutatnak, hogy a piac jelenleg megalapozatlanul, gyakran pusztán sajtóközlemények alapján ítél meg olyan startupokat, amelyeknek még nincs valós piaci múltjuk vagy méretük. Andreas Helbig, az Atomico partnere szerint is korrekcióra lehet számítani, hiszen – ahogy fogalmazott –

egy bankot nagyon nehéz pusztán kódsorokkal helyettesíteni.

A tőzsdei pszichológia azonban jelenleg a "shortolásnak", vagyis az árfolyamesésre játszó rövidre eladásnak kedvez. Mivel a nagy technológiai vállalatok értékeltsége az elmúlt években az egekbe szökött, a befektetők egyre nehezebben találnak vételi lehetőségeket ebben a szegmensben. Ehelyett inkább azokat a cégeket keresik, amelyek vesztesei lehetnek az MI-forradalomnak. A piac a ciklusnak azon a pontján tart, ahol a szereplők kifejezetten "bűnbakokat" keresnek, akiket büntetni lehet a technológiai lemaradás gyanúja miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ