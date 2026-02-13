  • Megjelenítés
Veszélyes ital került a magyar boltokba: aki ebből vásárolt, ne fogyassza el
Veszélyes ital került a magyar boltokba: aki ebből vásárolt, ne fogyassza el

MTI
Portfolio
Az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. és Magyarvíz Kft. visszahívta egy-egy ásványvizét "mikrobiológiai nem megfelelőség miatt" - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken az MTI-vel.

A Nébih termékvisszahívás adatbázisába feltöltött dokumentumok szerint

  • az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. az "AVE szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes" elnevezésű, 2026. 10. 29. minőségmegőrzési idejű, 250161057 tételszámú termékét hívta vissza,
  • a Magyarvíz Kft. pedig az "Aro Mizse Természetes ásványvíz, szénsavmentes, 1,5 literes" nevű, 2027. 04. 22. minőségmegőrzési idejű és 1295250653A tételszámú termékét hívta vissza, amelynek forgalmazója a METRO Kereskedelmi Kft.

A Nébih kéri a vásárlókat, hogy e termékeket ne fogyasszák.

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk elérhetőek a Nébih honlapján - írták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

