Veszélyes ital került a magyar boltokba: aki ebből vásárolt, ne fogyassza el

A Nébih termékvisszahívás adatbázisába feltöltött dokumentumok szerint
- az AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft. az "AVE szénsavmentes ásványvíz 1,5 literes" elnevezésű, 2026. 10. 29. minőségmegőrzési idejű, 250161057 tételszámú termékét hívta vissza,
- a Magyarvíz Kft. pedig az "Aro Mizse Természetes ásványvíz, szénsavmentes, 1,5 literes" nevű, 2027. 04. 22. minőségmegőrzési idejű és 1295250653A tételszámú termékét hívta vissza, amelynek forgalmazója a METRO Kereskedelmi Kft.
A Nébih kéri a vásárlókat, hogy e termékeket ne fogyasszák.
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk elérhetőek a Nébih honlapján - írták.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fontos bejelentés jött a rezsiszámlákról - Ha nem lép időben, bukja a támogatást
Közleményt küldött az MVM.
Drasztikus lépésre készül Németország: felrúgnák a létfontosságú szabályt a biztonság érdekében
Volt már példa hasonlóra.
Megszólalt az amerikai nagykövet: "ez vár most Európára"
Nagy beismerés történt.
Történelmi rali után hirtelen megtorpanás – Most kell lecsapni a Mol részvényére?
Nagyon izgalmas a helyzet.
Donald Trump megint odapörkölt Zelenszkijnek: most kell lépnie, ha békét akar
Az amerikai elnök szerint Oroszország kész békét kötni.
Keményen odaszólt Trumpnak Európa vezető hatalma: már nem is Amerika vezeti a világot?
Ezt nem fogja zsebre tenni az elnök.
Gigantikus techcégek fogtak össze, nagy válaszlépésre szánták el magukat
A Microsoft és az Ericsson vezetésével.
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.