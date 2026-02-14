Mi lesz az amerikai gazdasággal, ha már a hamburger is túl drága az embereknek?

Egyre több amerikai kénytelen átalakítani étkezési szokásait, hogy a növekvő megélhetési költségeket kezelni tudja, ennek vesztese pedig az Egyesült Államok 215 ezer gyorsétterme – írja elemzésében az FT. A gyorsétteremláncok mindössze 9%-a tudott a forgalom növekedéséről beszámolni az utóbbi egy évben a Black Box Intelligence piackutató cég adatai szerint, miközben az összes étterem körében 27% ugyanez az arány.
A gyorséttermek az elmúlt évtizedekben Amerika egyik legfontosabb exportcikkévé váltak, a McDonald’s, a Wendy’s és a Burger King világszerte sorra nyitotta üzleteit. Most azonban úgy tűnik, hogy
az alacsony működési költségre és olcsó ételre épülő üzleti modell a hazai pályájukon bukik meg.
Ennek egyik oka, hogy az élelmiszer, az energia és a munkaerő költsége meredeken emelkedik, miközben az amerikai fogyasztók egyre kevésbé akarnak költeni. Januárban a Conference Board fogyasztói bizalmi indexe 12 éves mélypontra esett, ami jól mutatja a helyzetet.
A nagy láncok közül talán senki nem szenvedi meg annyira a mostani helyzetet, mint a Wendy’s, melynek árfolyama 48%-kal zuhant az elmúlt évben. Ken Cook megbízott vezérigazgató még novemberben azt mondta elemzőknek, hogy a kilátások sem rózsásak, a forgalom nyomás alatt maradhat, ezért sürgősen lépniük kell, ha vissza akarják állítani a növekedést. A forgalom három negyedéves folyamatos zsugorodása miatt már több száz éttermet zárt be a cég, vagyis elkezdte meghozni a fájdalmas döntéseket. Korábban Cook mellett a McDonald’s vezére, Chris Kempczinski is arról beszélt, hogy a gödörből való kilábalás kulcs az lehet, hogy olcsóbb promóciós menüket kínálnak a vásárlóknak.
Több szakértő is arra hívja fel a figyelmet, hogy alapjaiban változott meg a gyorséttermek üzleti modellje az elmúlt években, mivel ezeknek az ára gyorsabban növekszik, mint az élelmiszerboltoké. 2015 óta az éttermi étkezés 52%-kal drágult, miközben az otthoni étkezés költsége csak 30%-kal emelkedett a Black Box adatai szerint. A gyorséttermi menük csak tavaly 4,1%-kal lettek drágábbak, miközben az otthoni étkezés ára mindössze 2,4%-kal emelkedett, vagyis a jelek szerint az olló csak egyre nagyobbra nyílik a kettő között.
Ráadásul a gyorséttermek fogyasztói jellemzően fiatalabbak az átlagnál és alacsonyabb a jövedelmük a mediánnál, így a fenti költségnövekedés őket még érzékenyebben érinti. Novemberben a McDonald’s vezérigazgatója arról beszélt, hogy az alacsony jövedelműek forgalma még mindig majdnem kétszámjegyű ütemben zsugorodik.
De miért emelkedik ennyire meredeken a gyorséttermi étkezés ára? Ennek oka elsősorban a jelentős költségnövekedés, ami az alapanyagok és a munkaerő területén is jelentkezik. Az Egyesült Államokban a szektor az olcsó munkaerő legjelentősebb foglalkoztatója, a munkaügyi minisztérium adatai szerint a szektorban átlagosan 14,65 dollárt keresnek óránként a dolgozók, miközben az amerikai mediánbér 23,8 dollár. Donald Trump bevándorlási szigorításainak következtében most a környező országokból nem jönnek új munkások, ezért megnőtt a verseny az alacsony bérű dolgozókért. Az amerikai éttermi szövetség szerint a gyorséttermekben a munkavállalók több mint 20%-a az országon kívül született, vagyis az utánpótlás elapadása nyomja felfelé a béreket.
A munkaerő mellett az iparág kulcsfontosságú nyersanyaga a marhahús, melynek ára decemberben többéves csúcsot döntött. Az Egyesült Államok nyugati részét sújtó aszály miatt ugyanis a farmerek kénytelenek voltak csökkenteni az állataik számát. A tavalyi 16%-os áremelkedés után az amerikai mezőgazdasági minisztérium 2026-ban további 9,6%-os drágulást vár a marhahús árában. Ez pedig elsősorban a hamburgerre koncentráló gyorséttermekre helyez nyomást, nekik ugyanis a hús majdnem a költségeik ötödét teszi ki.
Látszanak azért pozitív jelek is, a William Blair elemzője azt emelte ki, hogy a legfrissebb statisztika szerint a tavaly év végi ünnepi időszakban javult az éttermek forgalma, és jelenleg úgy látják, hogy ez kitarthatott januárban is. Hosszabb távon azonban amíg a fenti költségnyomáson nem tudnak úrrá lenni a cégek, addig érdemben nem javul a kilátásuk.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
