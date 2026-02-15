Kiderült az igazság az elektromos autókról: óriási pofont kaptak a világ legnagyobb gyártói

A legnagyobb csapást a Stellantis szenvedte el - számolt be a Financial Times. A Peugeot, Fiat és Jeep márkákat tömörítő csoport ebben a hónapban 26 milliárd dolláros értékvesztést jelentett be, miután több tisztán elektromos modellt törölt, és az Egyesült Államokban újraindította a népszerű, 5,7 literes V8-as Hemi motort. A vállalat Európában is visszatér a dízelhez több modell esetében. A cég korábban azt tűzte ki célul, hogy 2030-ra európai személyautó-eladásainak száz, amerikai értékesítéseinek pedig ötven százalékát az elektromos modellek teszik majd ki.
A Ford 19,5 milliárd dolláros leírást könyvelt el, miután leállította az elektromos F-150 pickup fejlesztését. A Volkswagen, a Volvo Cars és a Polestar szintén jelentős veszteségeket szenvedett el elektromos programjain. Az amerikai piacon az elektromos autók támogatásainak megszüntetése és a Trump-kormányzat lazább kibocsátási előírásai miatt az iparági szakértők borúlátóak.
Stephen Reitman, a Bernstein elemzője szerint a gyártók az amerikai szabályozási változásokon túl azért is kerültek bajba, mert a Tesla korai sikerei láttán eufóriába estek.
Nem vették figyelembe a vásárlók valós igényeit, különösen az árra és a hatótávolságra vonatkozó elvárásokat, miközben a töltőinfrastruktúra is hiányos maradt.
Eközben maga a Tesla is jelentős eladáscsökkenést szenvedett el a kínai riválisok által támasztott verseny, valamint az Elon Musk politikai szerepvállalása miatti ellenérzések következtében. A vállalat emiatt leállította csúcsmodelljei, az S és az X sorozat gyártását.
A japán Honda – az egyetlen szigetországi gyártó, amely 2040-re tervezte a belső égésű motorok teljes kivezetését – ezen a héten évi 4,5 milliárd dolláros, elektromos modellekhez köthető veszteséget prognosztizált. Ebből az összegből 1,9 milliárd dollár tesz ki az egyszeri leírás. A cég a General Motorsszal kötött amerikai elektromosautó-partnerségét is felülvizsgálja, miközben maga a GM 7,6 milliárd dollárt írt le elektromos üzletágán.
Miközben az elektromos átállás üteme élesen eltér az Egyesült Államokban és Kínában, a gyártóknak egyre költségesebb egyszerre kínálni elektromos, hibrid és hagyományos meghajtású modelleket.
