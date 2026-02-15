  • Megjelenítés
Kiderült az igazság az elektromos autókról: óriási pofont kaptak a világ legnagyobb gyártói
Üzlet

Kiderült az igazság az elektromos autókról: óriási pofont kaptak a világ legnagyobb gyártói

Portfolio
Az elmúlt egy évben legalább 65 milliárd dolláros veszteséget szenvedett el a globális autóipar, miután a gyártók kénytelenek voltak visszavonulót fújni korábbi elektromosautó-terveikből. Az amerikai klímapolitika gyökeres fordulatával a cégek sorra írják le befektetéseiket, és fordulnak vissza a hagyományos meghajtások felé.

A legnagyobb csapást a Stellantis szenvedte el - számolt be a Financial Times. A Peugeot, Fiat és Jeep márkákat tömörítő csoport ebben a hónapban 26 milliárd dolláros értékvesztést jelentett be, miután több tisztán elektromos modellt törölt, és az Egyesült Államokban újraindította a népszerű, 5,7 literes V8-as Hemi motort. A vállalat Európában is visszatér a dízelhez több modell esetében. A cég korábban azt tűzte ki célul, hogy 2030-ra európai személyautó-eladásainak száz, amerikai értékesítéseinek pedig ötven százalékát az elektromos modellek teszik majd ki.

A Ford 19,5 milliárd dolláros leírást könyvelt el, miután leállította az elektromos F-150 pickup fejlesztését. A Volkswagen, a Volvo Cars és a Polestar szintén jelentős veszteségeket szenvedett el elektromos programjain. Az amerikai piacon az elektromos autók támogatásainak megszüntetése és a Trump-kormányzat lazább kibocsátási előírásai miatt az iparági szakértők borúlátóak.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi döntés született az USA-ban: Trump mélyütést visz be a klímavédelemnek

Földbe döngölte a Xiaomi a Teslát a világ legnagyobb autópiacán

Figyelmeztetés érkezett: veszélyben Németország ipari nagyhatalmi státusza

Kiderült: nem lehet megerőszakolni az autóvásárlókat!

Stephen Reitman, a Bernstein elemzője szerint a gyártók az amerikai szabályozási változásokon túl azért is kerültek bajba, mert a Tesla korai sikerei láttán eufóriába estek.

Nem vették figyelembe a vásárlók valós igényeit, különösen az árra és a hatótávolságra vonatkozó elvárásokat, miközben a töltőinfrastruktúra is hiányos maradt.

Még több Üzlet

Mutatunk néhány izgalmas részvényt, ami nem az ijedős befektetőknek való

200 fős leépítés jön az OTP Banknál

Elhagyják az AI-fellegvárát a kutatók, egymással összefüggő válságokról suttognak: "veszélyben a világ"

Eközben maga a Tesla is jelentős eladáscsökkenést szenvedett el a kínai riválisok által támasztott verseny, valamint az Elon Musk politikai szerepvállalása miatti ellenérzések következtében. A vállalat emiatt leállította csúcsmodelljei, az S és az X sorozat gyártását.

A japán Honda – az egyetlen szigetországi gyártó, amely 2040-re tervezte a belső égésű motorok teljes kivezetését – ezen a héten évi 4,5 milliárd dolláros, elektromos modellekhez köthető veszteséget prognosztizált. Ebből az összegből 1,9 milliárd dollár tesz ki az egyszeri leírás. A cég a General Motorsszal kötött amerikai elektromosautó-partnerségét is felülvizsgálja, miközben maga a GM 7,6 milliárd dollárt írt le elektromos üzletágán.

Miközben az elektromos átállás üteme élesen eltér az Egyesült Államokban és Kínában, a gyártóknak egyre költségesebb egyszerre kínálni elektromos, hibrid és hagyományos meghajtású modelleket.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hidegzuhany Brüsszelből: kimondták, hogy az EU még nem áll készen Ukrajna csatlakozására
Elon Musk segítségével csapdába csalták az orosz katonákat, akik maguk árulták el pozícióikat
Veszélyes ital került a magyar boltokba: aki ebből vásárolt, ne fogyassza el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility