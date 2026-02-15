Mutatunk néhány izgalmas részvényt, ami nem az ijedős befektetőknek való

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Mozgalmasan indult az év a globális piacokon, a világ vezető indexei többségében jól teljesítettek eddig, láttunk történelmi csúcsokat, miközben a befektetők továbbra is érzékenyen reagálnak a makrogazdasági adatokra, a geopolitikai fejleményekre és a vállalati hírekre. A mesterséges intelligencia és a nyersanyagok kiemelt figyelmet kaptak a befektetőktől, fokozott volatilitást hozva a piacokra.
Van egy szektor, amely az utóbbi években egyre több figyelmet kap, nagy potenciállal rendelkezik, de számottevőek a kockázatok is, így nem az ijedős befektetőknek való, ez pedig az
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés