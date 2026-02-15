  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Mutatunk néhány izgalmas részvényt, ami nem az ijedős befektetőknek való

A befektetők figyelme gyakran a jól ismert, sokat emlegetett szektorokra irányul, miközben léteznek olyan területek is, amelyek kevésbé vannak a címlapokon napi szinten, viszont stratégiai jelentőségűek és alapjaiban formálhatják át a gazdaság működését. Az egyik ilyen izgalmas, technológia-vezérelt iparág az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül és nagy növekedési potenciállal kecsegtet, azonban sok a bizonytalanság, így inkább a kockázatot kedvelő befektetőknek lehet érdekes. Mutatunk néhány céget az iparágból, melyek részvényeit meg lehet megvenni: nagy, diverzifikált vállalatokat és kis, feltörekvő vállalatokat, és megnéztük, hogy melyek az elemzők kedvencei.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Mozgalmasan indult az év a globális piacokon, a világ vezető indexei többségében jól teljesítettek eddig, láttunk történelmi csúcsokat, miközben a befektetők továbbra is érzékenyen reagálnak a makrogazdasági adatokra, a geopolitikai fejleményekre és a vállalati hírekre. A mesterséges intelligencia és a nyersanyagok kiemelt figyelmet kaptak a befektetőktől, fokozott volatilitást hozva a piacokra.

Van egy szektor, amely az utóbbi években egyre több figyelmet kap, nagy potenciállal rendelkezik, de számottevőek a kockázatok is, így nem az ijedős befektetőknek való, ez pedig az

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility