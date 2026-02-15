Warner Bros: csalogató ajánlatot tett a Paramount
A Bloomberg hírügynökségnek nyilatkozó, az ügyre rálátó névtelen források arról számoltak be, hogy a Warner Bros. igazgatósága jelenleg azt mérlegeli, vajon a Paramount tud-e kedvezőbb feltételeket kínálni. A Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta megerősíteni az értesülést.
A Paramount a múlt héten javított ajánlatán: a tranzakció idei éven túli elhúzódása esetén minden további negyedévre extra készpénzfizetést helyezett kilátásba a részvényeseknek. Ezenfelül vállalta, hogy
átvállalja azt a bánatpénzt is, amelyet a Warner Bros. – az HBO anyavállalata – a Netflix felé lenne köteles megfizetni,
amennyiben visszalépne az üzlettől. A CBS tulajdonosa ugyanakkor nem emelte meg a részvényenkénti vételi árat.
Szépen adózik az OTP ukrán leánybankja, díjat is kapott érte
Kitüntetés járt a 2025-ös adóbefizetésért.
Veszélyes hálózat működik Európában: fiatalokat szerveznek be pénzért, hogy áruljanak el mindent
Az orosz titkosszolgálat új módszere.
Kiderült az igazság az elektromos autókról: óriási pofont kaptak a világ legnagyobb gyártói
Hatalmas leírások a nagy gyártóknál.
Mutatunk néhány izgalmas részvényt, ami nem az ijedős befektetőknek való
Nagy növekedési lehetőséggel kecsegtet a szektor.
Évet értékelt Magyar Péter, ezeket az ígéreteket tette
A gödi Samsung-gyár ügyéről is beszélt.
Ursula von der Leyen kijelentette: innen már nincs visszaút
Európa arra készül, hogy jobban megvédje magát.
Olajszállítások: Magyarország és Szlovákia levelet írt
Horvátországnak.
Megérkezett Magyarországra Marco Rubio
Videón is látható az amerikai külügyminiszter érkezése.
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Bankváltás ingyenes számlára: a leggyakoribb kérdések és félreértések 2026-ban
Évente több tízezer forintot spórolhatnánk egy ingyenes számlával, mégis maradunk a fizetős bankszámlánál - miért? A legtöbben a bankváltás során feltételezett macerától tartanak: papí
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
LOI a gyakorlatban: vételi szándékból tranzakció
A cégvásárlási folyamatban a szándéknyilatkozat/indikatív ajánlat ("LOI" - letter of intent) gyakran olyan fordulópont, amikor a felek írásban is rögzítik a tranzakció fő feltételein
Top 10 osztalék részvény - 2026. február
Február másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.