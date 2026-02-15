Warner Bros: csalogató ajánlatot tett a Paramount

A Warner Bros. Discovery fontolóra veheti a tárgyalások újraindítását a rivális Paramounttal, miután megismerte a cég legutóbbi, módosított ajánlatát.

A Bloomberg hírügynökségnek nyilatkozó, az ügyre rálátó névtelen források arról számoltak be, hogy a Warner Bros. igazgatósága jelenleg azt mérlegeli, vajon a Paramount tud-e kedvezőbb feltételeket kínálni. A Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta megerősíteni az értesülést.

A Paramount a múlt héten javított ajánlatán: a tranzakció idei éven túli elhúzódása esetén minden további negyedévre extra készpénzfizetést helyezett kilátásba a részvényeseknek. Ezenfelül vállalta, hogy

átvállalja azt a bánatpénzt is, amelyet a Warner Bros. – az HBO anyavállalata – a Netflix felé lenne köteles megfizetni,

amennyiben visszalépne az üzlettől. A CBS tulajdonosa ugyanakkor nem emelte meg a részvényenkénti vételi árat.