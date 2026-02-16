Nagy esésben a magyar tőzsdei egykori sztárja

Hasonló témákkal foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Masszív költségcsökkentésbe kezd a Volkswagen, gyárbezárások jöhetnek
A Volkswagen 2028 végéig húsz százalékkal kívánja csökkenteni költségeit valamennyi márkájánál – számolt be róla a Manager Magazin hétfőn.
Megütötték a 4iG részvényeit - Mi áll a háttérben?
Masszív eséssel indítja a hétfői kereskedést a 4iG árfolyama ma reggel, átlag feletti forgalommal. Friss hír nem látott napvilágot a céggel kapcsolatban, az esés mögött részben a profitrealizálás állhat a tavalyi szárnyalást követően, összeszedtük, hogy mi okozhatja a lejtmenetet.
Mínuszban a magyar tőzsde, nagy esésben a 4iG
0,2 százalékos mínuszban kezdi a napot a magyar tőzsde, a hazau blue chipek közül egyedül az OTP árfolyama emelkedik.
A fontosabb részvények közül nagy esésben van a 4iG árfolyama, eddig 5,3 százalékkal került lejjebb a papír.
Kisebb pluszban Európa
Óvatos emelkedéssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékos pluszban van.
Öt éve nem látott zuhanás az olajpiacon, azonnal mozdulnak a nagy szereplők
Szaúd-Arábia márciusra jelentősen növelte kínai kőolajszállításait, miután az Arab Light típusú nyersolaj ára több mint öt éve nem látott mélypontra zuhant. Az ázsiai piacra irányuló eladások más vásárlók esetében is emelkedést mutatnak, írja a Bloomberg.
Itt van minden idők legmagasabb OTP-célára! Most kell beszállni?
Egyre magasabbra kúsznak az OTP-re adott elemzői célárak, most megérkezett az eddigi legmagasabb! Mutatjuk, mekkora potenciált látnak a profik a papírokban.
Hirtelen megjelent az amerikai feketelista, azonnal jöttek a következmények
A Pentagon rövid időre felvette a kínai hadsereget támogató vállalatok feketelistájára az Alibabát, a Baidut, a BYD-t és a Tencentet, majd magyarázat nélkül visszavonta a dokumentumot, írja a Bloomberg. A lépés azonban addigra már éreztette hatását a hongkongi tőzsdén.
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,03 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,62 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,45 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,2 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma például Budapestre látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki a kormány tagjaival tárgyal. Ezek után akár jöhetnek lényeges nyilatkozatok például amerikai beruházásokról vagy az év végén emlegetett pénzügyi védőpajzsról. A kétoldalú találkozó mellett az MNB a befektetési alapok tavalyi prudenciális adatait közli. Az amerikai piacon viszont a hét első napján az elnökök napját ünneplik, így nem lesz kereskedés.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,0 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 26,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 9,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 15,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 500,93
|0,1%
|-1,2%
|0,6%
|3,0%
|10,7%
|57,4%
|S&P 500
|6 836,17
|0,0%
|-1,4%
|-1,8%
|-0,1%
|11,8%
|73,7%
|Nasdaq
|24 732,73
|0,2%
|-1,4%
|-3,9%
|-2,0%
|12,3%
|79,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 941,97
|-1,2%
|5,0%
|6,3%
|13,1%
|44,3%
|92,9%
|Hang Seng
|26 567,12
|-1,7%
|0,0%
|-1,0%
|3,7%
|21,8%
|-12,0%
|CSI 300
|4 660,41
|-1,3%
|0,4%
|-2,1%
|0,7%
|19,3%
|-19,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 914,88
|0,3%
|0,8%
|-2,0%
|1,7%
|10,2%
|77,3%
|CAC
|8 311,74
|-0,3%
|0,5%
|-0,4%
|2,0%
|1,8%
|45,7%
|FTSE
|10 446,35
|0,4%
|0,7%
|3,0%
|5,2%
|19,2%
|58,5%
|FTSE MIB
|45 430,62
|-1,7%
|-1,0%
|-0,2%
|1,1%
|19,8%
|94,1%
|IBEX
|17 672,4
|-1,3%
|-1,5%
|-0,1%
|2,1%
|36,6%
|119,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|126 964
|-2,5%
|-2,4%
|6,8%
|14,3%
|43,7%
|192,6%
|ATX
|5 622,58
|-1,4%
|-0,8%
|3,9%
|5,6%
|39,6%
|89,8%
|PX
|2 641,63
|-2,6%
|-4,3%
|-3,7%
|-1,6%
|33,5%
|149,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 420
|-3,7%
|-2,7%
|4,0%
|12,3%
|58,3%
|199,8%
|Mol
|3 724
|-2,5%
|-5,5%
|14,6%
|26,7%
|24,2%
|66,7%
|Richter
|11 700
|-0,5%
|1,9%
|13,7%
|18,6%
|9,2%
|38,1%
|Magyar Telekom
|1 970
|-0,1%
|-0,6%
|6,5%
|9,9%
|37,2%
|386,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,05
|0,0%
|-1,1%
|3,6%
|10,1%
|-12,0%
|6,1%
|Brent
|67,75
|0,2%
|-0,5%
|3,4%
|11,3%
|-10,1%
|8,3%
|Arany
|4 997,4
|0,8%
|1,1%
|8,3%
|15,6%
|71,1%
|173,6%
|Devizák
|EURHUF
|379,2750
|0,3%
|0,3%
|-1,8%
|-1,2%
|-5,7%
|5,7%
|USDHUF
|320,0768
|0,6%
|0,1%
|-3,5%
|-2,1%
|-17,0%
|8,1%
|GBPHUF
|435,9851
|0,3%
|0,1%
|-2,1%
|-1,1%
|-9,7%
|6,4%
|EURUSD
|1,1850
|-0,3%
|0,3%
|1,7%
|0,9%
|13,6%
|-2,2%
|USDJPY
|152,6450
|0,0%
|-2,7%
|-4,0%
|-2,6%
|-0,3%
|45,4%
|GBPUSD
|1,3613
|-0,3%
|0,0%
|1,3%
|1,2%
|8,7%
|-1,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|68 812
|3,9%
|-2,4%
|-27,8%
|-22,4%
|-28,8%
|45,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,04
|-1,1%
|-3,8%
|-3,1%
|-2,9%
|-10,8%
|242,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,72
|-0,8%
|-3,2%
|-3,5%
|-5,1%
|13,3%
|-687,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,63
|0,2%
|0,3%
|-1,5%
|-3,5%
|-2,4%
|179,7%
