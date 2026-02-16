  • Megjelenítés
Nagy esésben a magyar tőzsdei egykori sztárja
Üzlet

Nagy esésben a magyar tőzsdei egykori sztárja

Portfolio
Elsősorban a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon friss számai és az amerikai kamatpálya alakulásával kapcsolatos várakozások befolyásolják a tőzsdei hangulatot, illetve friss narratívaként az is megjelent, hogy egy-egy szektor vezető részvényei hirtelen nagyot zuhantak azon félelmek miatt, hogy a mesterséges intelligencia kiváltja az adott terület jelentős részét (pl. szállítmányozás). A mai napról fontos tudni, hogy az amerikai piacok zárva tartanak az elnökök napjának ünnepe miatt. Ázsiában nem voltak ma heves mozgások a tőzsdéken, Európában iránykeresés zajlik; a magyar piacon vannak izgalmak, hiszen nagyot esik ma is a 4iG árfolyama.

Hasonló témákkal foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Megosztás

Masszív költségcsökkentésbe kezd a Volkswagen, gyárbezárások jöhetnek

A Volkswagen 2028 végéig húsz százalékkal kívánja csökkenteni költségeit valamennyi márkájánál – számolt be róla a Manager Magazin hétfőn.

Tovább a cikkhez
Masszív költségcsökkentésbe kezd a Volkswagen, gyárbezárások jöhetnek
Megosztás

Megütötték a 4iG részvényeit - Mi áll a háttérben?

Masszív eséssel indítja a hétfői kereskedést a 4iG árfolyama ma reggel, átlag feletti forgalommal. Friss hír nem látott napvilágot a céggel kapcsolatban, az esés mögött részben a profitrealizálás állhat a tavalyi szárnyalást követően, összeszedtük, hogy mi okozhatja a lejtmenetet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Megütötték a 4iG részvényeit - Mi áll a háttérben?
Megosztás

Mínuszban a magyar tőzsde, nagy esésben a 4iG

0,2 százalékos mínuszban kezdi a napot a magyar tőzsde, a hazau blue chipek közül egyedül az OTP árfolyama emelkedik.

A fontosabb részvények közül nagy esésben van a 4iG árfolyama, eddig 5,3 százalékkal került lejjebb a papír.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Kisebb pluszban Európa

Óvatos emelkedéssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Öt éve nem látott zuhanás az olajpiacon, azonnal mozdulnak a nagy szereplők

Szaúd-Arábia márciusra jelentősen növelte kínai kőolajszállításait, miután az Arab Light típusú nyersolaj ára több mint öt éve nem látott mélypontra zuhant. Az ázsiai piacra irányuló eladások más vásárlók esetében is emelkedést mutatnak, írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Öt éve nem látott zuhanás az olajpiacon, azonnal mozdulnak a nagy szereplők
Megosztás

Itt van minden idők legmagasabb OTP-célára! Most kell beszállni?

Egyre magasabbra kúsznak az OTP-re adott elemzői célárak, most megérkezett az eddigi legmagasabb! Mutatjuk, mekkora potenciált látnak a profik a papírokban. Az OTP-vel kiemelten foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Itt van minden idők legmagasabb OTP-célára! Most kell beszállni?
Megosztás

Hirtelen megjelent az amerikai feketelista, azonnal jöttek a következmények

A Pentagon rövid időre felvette a kínai hadsereget támogató vállalatok feketelistájára az Alibabát, a Baidut, a BYD-t és a Tencentet, majd magyarázat nélkül visszavonta a dokumentumot, írja a Bloomberg. A lépés azonban addigra már éreztette hatását a hongkongi tőzsdén.

Tovább a cikkhez
Hirtelen megjelent az amerikai feketelista, azonnal jöttek a következmények
Megosztás

Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,03 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,62 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,45 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,2 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma például Budapestre látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki a kormány tagjaival tárgyal. Ezek után akár jöhetnek lényeges nyilatkozatok például amerikai beruházásokról vagy az év végén emlegetett pénzügyi védőpajzsról. A kétoldalú találkozó mellett az MNB a befektetési alapok tavalyi prudenciális adatait közli. Az amerikai piacon viszont a hét első napján az elnökök napját ünneplik, így nem lesz kereskedés.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,0 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 26,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 9,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 15,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 500,93 0,1% -1,2% 0,6% 3,0% 10,7% 57,4%
S&P 500 6 836,17 0,0% -1,4% -1,8% -0,1% 11,8% 73,7%
Nasdaq 24 732,73 0,2% -1,4% -3,9% -2,0% 12,3% 79,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 941,97 -1,2% 5,0% 6,3% 13,1% 44,3% 92,9%
Hang Seng 26 567,12 -1,7% 0,0% -1,0% 3,7% 21,8% -12,0%
CSI 300 4 660,41 -1,3% 0,4% -2,1% 0,7% 19,3% -19,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 914,88 0,3% 0,8% -2,0% 1,7% 10,2% 77,3%
CAC 8 311,74 -0,3% 0,5% -0,4% 2,0% 1,8% 45,7%
FTSE 10 446,35 0,4% 0,7% 3,0% 5,2% 19,2% 58,5%
FTSE MIB 45 430,62 -1,7% -1,0% -0,2% 1,1% 19,8% 94,1%
IBEX 17 672,4 -1,3% -1,5% -0,1% 2,1% 36,6% 119,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 126 964 -2,5% -2,4% 6,8% 14,3% 43,7% 192,6%
ATX 5 622,58 -1,4% -0,8% 3,9% 5,6% 39,6% 89,8%
PX 2 641,63 -2,6% -4,3% -3,7% -1,6% 33,5% 149,1%
Magyar blue chipek              
OTP 39 420 -3,7% -2,7% 4,0% 12,3% 58,3% 199,8%
Mol 3 724 -2,5% -5,5% 14,6% 26,7% 24,2% 66,7%
Richter 11 700 -0,5% 1,9% 13,7% 18,6% 9,2% 38,1%
Magyar Telekom 1 970 -0,1% -0,6% 6,5% 9,9% 37,2% 386,4%
Nyersanyagok              
WTI 63,05 0,0% -1,1% 3,6% 10,1% -12,0% 6,1%
Brent 67,75 0,2% -0,5% 3,4% 11,3% -10,1% 8,3%
Arany 4 997,4 0,8% 1,1% 8,3% 15,6% 71,1% 173,6%
Devizák              
EURHUF 379,2750 0,3% 0,3% -1,8% -1,2% -5,7% 5,7%
USDHUF 320,0768 0,6% 0,1% -3,5% -2,1% -17,0% 8,1%
GBPHUF 435,9851 0,3% 0,1% -2,1% -1,1% -9,7% 6,4%
EURUSD 1,1850 -0,3% 0,3% 1,7% 0,9% 13,6% -2,2%
USDJPY 152,6450 0,0% -2,7% -4,0% -2,6% -0,3% 45,4%
GBPUSD 1,3613 -0,3% 0,0% 1,3% 1,2% 8,7% -1,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 812 3,9% -2,4% -27,8% -22,4% -28,8% 45,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,04 -1,1% -3,8% -3,1% -2,9% -10,8% 242,2%
10 éves német állampapírhozam 2,72 -0,8% -3,2% -3,5% -5,1% 13,3% -687,9%
10 éves magyar állampapírhozam 6,63 0,2% 0,3% -1,5% -3,5% -2,4% 179,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Dél-európai részvények jelenthetnek menedéket a globális kereskedelmi háborúban

Megjött a figyelmeztetés, túlszaladt a forint - Most indulhat be a fordulat az árfolyamban

Szárnyal a DAX, miközben a német gazdaság stagnál – Mi áll a háttérben?

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gyakorlatilag sutba vágta Magyarország és Közép-Európa gazdasági receptjét az elmúlt évek inflációja
Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump
Kiderült az igazság az elektromos autókról: óriási pofont kaptak a világ legnagyobb gyártói
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility