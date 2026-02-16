  • Megjelenítés
Nagyon komoly pusztítást láthattunk a magyar tőzsdén
Üzlet

Nagyon komoly pusztítást láthattunk a magyar tőzsdén

Portfolio
Ázsiában nem voltak ma heves mozgások a tőzsdéken, Európában iránykeresés zajlik. A magyar piacon bőven vannak izgalmak, hiszen nagyot esik ma is a 4iG és a Rába árfolyama, de a Masterplastot és az Opust is megtalálták maguknak az eladók. A mai napról fontos tudni, hogy az amerikai piacok zárva tartanak az elnökök napjának ünnepe miatt.

Hasonló témákkal foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Megosztás

Nagyon csúnya lett a vége

Egész nap egyre erősödött az eladói nyomás a magyar tőzsdén, a BUX index végül 1,9 százalékos eséssel zárt. A 4iG, a Rába és a Masterplast lejtmenete mellett a blue chipek sem teljesítettek fényesen, a legrosszabb napja a Mol részvényének volt, hiszen 3,5 százalékkal került lejjebb az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Pusztító eladási hullám söpör végig a tőzsdén: ezek a részvények lehetnek a következő áldozatok

Az elmúlt hetekben a részvénypiac több szegmensén eladási hullám söpört végig, mivel a különböző technológiai előrelépések miatt a befektetők attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia alapjaiban változtatja meg egyes iparágak működését. Persze nehéz előre megmondani, hogy melyik lehet az eladási hullám következő áldozata, de az elmúlt napok hírei alapján van rá egy elég erős jelöltünk.

Tovább a cikkhez
Pusztító eladási hullám söpör végig a tőzsdén: ezek a részvények lehetnek a következő áldozatok
Megosztás

Már "csak" 8,8 százalékos mínuszban a 4iG

Elképesztő hullámvasutat láthatunk a 4iG részvényénél, már csak 8,8 százalékos az esés mértéke, korábban 14 százaléknál is nagyobb volt a zuhanás.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Meddig eshet a 4iG?

Kiemelkedően nagy forgalommal adják hétfőn a 4iG részvényeit: az árfolyam már több mint 17 százalékos esésben is volt, ezzel pedig rég nem látott szintekre zuhant vissza az árfolyam. Megnéztük, hogy hol lehet az alja a mostani lejtmenetnek.

Tovább a cikkhez
Meddig eshet a 4iG?
Megosztás

Járja a kaszás a tőzsdéket, egymás után kaszabolja le a legjobb befektetéseket

A tőzsde ritkán fél egyetlen technológiától. Most mégis ez történik. Egy új eszköz jelent meg, amely nem segít, hanem dolgozik, és a befektetők sorra kezdik újraárazni azokat az üzleti modelleket, amelyek eddig emberek munkájára épültek. Mutatjuk a befektetéseket, amik korábban sok esetben a piac nagy kedvencei voltak, és az elmúlt hetek esése után most 20-50 százalékkal alacsonyabb áron vehetők meg.

Tovább a cikkhez
Járja a kaszás a tőzsdéket, egymás után kaszabolja le a legjobb befektetéseket
Megosztás

4iG: -16%

A 4iG árfolyama már 16 százalékos mínuszban tartózkodik ma, 3000 forint alá került az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Megtalálták a Masterplastot is az eladók

Elromlott a hangulat a magyar tőzsdén, esnek a hazai papírok, nem kímélik a Masterplast részvényeit sem, 7 százalékos mínuszban áll az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A forgalom az átlagosnál alacsonyabb.

mplastforgalom

A múlt heti emelkedést teljesen visszaadta ezzel a részvény, idén 5 százalékos pluszban az árfolyam, amivel alulteljesítő a BUX-indexhez képest.

Fundamentális hír nem látott napvilágot a céggel kapcsolatban, jövő héten jön a vállalat negyedik negyedéves gyorsjelentése, ami új információkkal szolgálhat a pénzügyi eredmények mellett a kilátásokról, az építőipar helyzetéről is.

Megosztás

Tovább esik a 4iG és a Rába

Tovább esik a 4iG árfolyama, már 11,5 százalékos mínuszban van ma a papír, tavaly októbere óta nem látott szinten.

4ig0216

A forgalom is jelentős, eddig 1,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát részvények a budapesti tőzsdén, amivel a harmadik legnagyobb forgalmú papír a hazai parketten az OTP és a Mol után.

4igforgalom216

Egyébként az egész magyar piac eladói nyomás alá került, a BUX 1 százalék feletti mínuszban áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A Rába, amelyben a 4iG januárban többségi részesedést szerzett, és amelynek komoly szerepet szán épülő védelmi üzletágában, szintén esik, 9,8 százalékos csökkenésnél tart a részvény.

raba0216
Megosztás

Jelentett az Alteo: esett a profit és az EBITDA, de látni a fényt az alagút végén

Az Alteo közzétette negyedik negyedéves gyorsjelentését: bár a bevétel tovább tudott növekedni 2025-ben, az EBITDA és az adózott eredmény is jócskán elmaradt az előző év teljesítményétől. Ez többek között az energiatermelés és –menedzsment szegmens piacain realizálható marginok csökkenésének, a stratégiai növekedéshez kapcsolódó költségek növekedésének, a magasabb eszközállomány miatt megnövekedett értékcsökkenésnek, valamint a magasabb adósságállomány miatt megemelkedő kamatoknak volt betudható. Van azonban öröm is az ürömben: a szűkülő fedezetekre az Alteo hatékonyságjavító intézkedésekkel és az új típusú piaci igények minél hatékonyabb kiszolgálását biztosító portfólió építésével igyekszik reagálni, ráadásul a most lezárt negyedik negyedévben már megmutatkoztak az Alteo Circular eredményei is, ennek hatására kifejezetten erős lett a 3 hónapos időszak eredménye.

Tovább a cikkhez
Jelentett az Alteo: esett a profit és az EBITDA, de látni a fényt az alagút végén
Megosztás

Nagy a nyomás a Mol részvényén

Már 3,3 százalékos mínszban van a Mol árfolyama, holott az olajárakban ma nem lehet jelentős elmozdulást látni. Nem kizárt, hogy a rövidesen megrendezésre kerülő sajtótájékoztató előtt idegesek a befektetők, amelyen Orbán Viktor és Marco Rubio amerikai külügyminiszter egyes várakozások szerint Magyarország orosz olajtól való függetlenedéséről és a NIS-felvásárlás helyzetéről is fog beszélni.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Megosztás

Szakad a Rába árfolyama

A 4iG esésével párhuzamosan a Rába árfolyama is mélyrepülésben van,

immár 9,1 százalékkal került lejjebb a papír.

Mivel a vállalat rövidesen bépül a 4iG-be, az utóbbinál látott erős eladói nyomás nem meglepő, hogy a Rába részvényénél is kifejti hatását.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Alig pár óta alatt több mint 220 százalékot lehetett keresni ezzel a részvénnyel!

Az idei év elején máris nagy felfordulást okozott a mesterséges intelligencia a tőzsdéken. A befektetők a megtérüléssel kapcsolatos aggályok mellett elkezdték újraértékelni a különböző szektorokkal kapcsolatos kockázatokat. Miközben azonban több vezető vállalat árfolyama is komoly mínuszban van, van egy cég, amely valóságos üstökösként robbant be. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Alig pár óta alatt több mint 220 százalékot lehetett keresni ezzel a részvénnyel!
Megosztás

Egyre lejjebb a BUX

Már 0,7 százalékos esésben van a BUX index, a legfontosabb hazai részvények közül továbbra is a 4iG mélyrepülésére érdemes figyelni; most éppen 8,1 százalékos mínuszban van az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Elárulta a sztárbefektető, hogy melyik iparágat söpörheti el a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia megjelenése súlyos fenyegetést jelent az alkalmazásszoftver-ipar számára – véli Nick Evans, a Polar Capital alapkezelője a Bloomberg beszámolója szerint. A szakember idejében túladott szoftveripari részvényein, és most óvatosságra inti azokat, akik olcsó beszállási lehetőséget szimatolnak az áresés nyomán.

Tovább a cikkhez
Elárulta a sztárbefektető, hogy melyik iparágat söpörheti el a mesterséges intelligencia
Megosztás

Masszív költségcsökkentésbe kezd a Volkswagen, gyárbezárások jöhetnek

A Volkswagen 2028 végéig húsz százalékkal kívánja csökkenteni költségeit valamennyi márkájánál – számolt be róla a Manager Magazin hétfőn.

Tovább a cikkhez
Masszív költségcsökkentésbe kezd a Volkswagen, gyárbezárások jöhetnek
Megosztás

Megütötték a 4iG részvényeit - Mi áll a háttérben?

Masszív eséssel indítja a hétfői kereskedést a 4iG árfolyama ma reggel, átlag feletti forgalommal. Friss hír nem látott napvilágot a céggel kapcsolatban, az esés mögött részben a profitrealizálás állhat a tavalyi szárnyalást követően, összeszedtük, hogy mi okozhatja a lejtmenetet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Megütötték a 4iG részvényeit - Mi áll a háttérben?
Megosztás

Mínuszban a magyar tőzsde, nagy esésben a 4iG

0,2 százalékos mínuszban kezdi a napot a magyar tőzsde, a hazau blue chipek közül egyedül az OTP árfolyama emelkedik.

A fontosabb részvények közül nagy esésben van a 4iG árfolyama, eddig 5,3 százalékkal került lejjebb a papír.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Kisebb pluszban Európa

Óvatos emelkedéssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Öt éve nem látott zuhanás az olajpiacon, azonnal mozdulnak a nagy szereplők

Szaúd-Arábia márciusra jelentősen növelte kínai kőolajszállításait, miután az Arab Light típusú nyersolaj ára több mint öt éve nem látott mélypontra zuhant. Az ázsiai piacra irányuló eladások más vásárlók esetében is emelkedést mutatnak, írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Öt éve nem látott zuhanás az olajpiacon, azonnal mozdulnak a nagy szereplők
Megosztás

Itt van minden idők legmagasabb OTP-célára! Most kell beszállni?

Egyre magasabbra kúsznak az OTP-re adott elemzői célárak, most megérkezett az eddigi legmagasabb! Mutatjuk, mekkora potenciált látnak a profik a papírokban. Az OTP-vel kiemelten foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Itt van minden idők legmagasabb OTP-célára! Most kell beszállni?
Megosztás

Hirtelen megjelent az amerikai feketelista, azonnal jöttek a következmények

A Pentagon rövid időre felvette a kínai hadsereget támogató vállalatok feketelistájára az Alibabát, a Baidut, a BYD-t és a Tencentet, majd magyarázat nélkül visszavonta a dokumentumot, írja a Bloomberg. A lépés azonban addigra már éreztette hatását a hongkongi tőzsdén.

Tovább a cikkhez
Hirtelen megjelent az amerikai feketelista, azonnal jöttek a következmények
Megosztás

Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,03 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,62 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,45 százalékos mínuszban van.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,2 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma például Budapestre látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki a kormány tagjaival tárgyal. Ezek után akár jöhetnek lényeges nyilatkozatok például amerikai beruházásokról vagy az év végén emlegetett pénzügyi védőpajzsról. A kétoldalú találkozó mellett az MNB a befektetési alapok tavalyi prudenciális adatait közli. Az amerikai piacon viszont a hét első napján az elnökök napját ünneplik, így nem lesz kereskedés.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,0 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 26,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 9,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 15,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 500,93 0,1% -1,2% 0,6% 3,0% 10,7% 57,4%
S&P 500 6 836,17 0,0% -1,4% -1,8% -0,1% 11,8% 73,7%
Nasdaq 24 732,73 0,2% -1,4% -3,9% -2,0% 12,3% 79,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 941,97 -1,2% 5,0% 6,3% 13,1% 44,3% 92,9%
Hang Seng 26 567,12 -1,7% 0,0% -1,0% 3,7% 21,8% -12,0%
CSI 300 4 660,41 -1,3% 0,4% -2,1% 0,7% 19,3% -19,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 914,88 0,3% 0,8% -2,0% 1,7% 10,2% 77,3%
CAC 8 311,74 -0,3% 0,5% -0,4% 2,0% 1,8% 45,7%
FTSE 10 446,35 0,4% 0,7% 3,0% 5,2% 19,2% 58,5%
FTSE MIB 45 430,62 -1,7% -1,0% -0,2% 1,1% 19,8% 94,1%
IBEX 17 672,4 -1,3% -1,5% -0,1% 2,1% 36,6% 119,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 126 964 -2,5% -2,4% 6,8% 14,3% 43,7% 192,6%
ATX 5 622,58 -1,4% -0,8% 3,9% 5,6% 39,6% 89,8%
PX 2 641,63 -2,6% -4,3% -3,7% -1,6% 33,5% 149,1%
Magyar blue chipek              
OTP 39 420 -3,7% -2,7% 4,0% 12,3% 58,3% 199,8%
Mol 3 724 -2,5% -5,5% 14,6% 26,7% 24,2% 66,7%
Richter 11 700 -0,5% 1,9% 13,7% 18,6% 9,2% 38,1%
Magyar Telekom 1 970 -0,1% -0,6% 6,5% 9,9% 37,2% 386,4%
Nyersanyagok              
WTI 63,05 0,0% -1,1% 3,6% 10,1% -12,0% 6,1%
Brent 67,75 0,2% -0,5% 3,4% 11,3% -10,1% 8,3%
Arany 4 997,4 0,8% 1,1% 8,3% 15,6% 71,1% 173,6%
Devizák              
EURHUF 379,2750 0,3% 0,3% -1,8% -1,2% -5,7% 5,7%
USDHUF 320,0768 0,6% 0,1% -3,5% -2,1% -17,0% 8,1%
GBPHUF 435,9851 0,3% 0,1% -2,1% -1,1% -9,7% 6,4%
EURUSD 1,1850 -0,3% 0,3% 1,7% 0,9% 13,6% -2,2%
USDJPY 152,6450 0,0% -2,7% -4,0% -2,6% -0,3% 45,4%
GBPUSD 1,3613 -0,3% 0,0% 1,3% 1,2% 8,7% -1,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 812 3,9% -2,4% -27,8% -22,4% -28,8% 45,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,04 -1,1% -3,8% -3,1% -2,9% -10,8% 242,2%
10 éves német állampapírhozam 2,72 -0,8% -3,2% -3,5% -5,1% 13,3% -687,9%
10 éves magyar állampapírhozam 6,63 0,2% 0,3% -1,5% -3,5% -2,4% 179,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Dél-európai részvények jelenthetnek menedéket a globális kereskedelmi háborúban

Megjött a figyelmeztetés, túlszaladt a forint - Most indulhat be a fordulat az árfolyamban

Szárnyal a DAX, miközben a német gazdaság stagnál – Mi áll a háttérben?

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jön az újabb havazás Magyarországon: 20 centi hó eshet
Váratlan fordulat: lehet, hogy sikerül elkerülni egy nagy háborút - Hatalmasat nyerhet Donald Trump
Kiderült az igazság az elektromos autókról: óriási pofont kaptak a világ legnagyobb gyártói
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility