Nagyon komoly pusztítást láthattunk a magyar tőzsdén

Nagyon csúnya lett a vége
Egész nap egyre erősödött az eladói nyomás a magyar tőzsdén, a BUX index végül 1,9 százalékos eséssel zárt. A 4iG, a Rába és a Masterplast lejtmenete mellett a blue chipek sem teljesítettek fényesen, a legrosszabb napja a Mol részvényének volt, hiszen 3,5 százalékkal került lejjebb az árfolyam.
Pusztító eladási hullám söpör végig a tőzsdén: ezek a részvények lehetnek a következő áldozatok
Az elmúlt hetekben a részvénypiac több szegmensén eladási hullám söpört végig, mivel a különböző technológiai előrelépések miatt a befektetők attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia alapjaiban változtatja meg egyes iparágak működését. Persze nehéz előre megmondani, hogy melyik lehet az eladási hullám következő áldozata, de az elmúlt napok hírei alapján van rá egy elég erős jelöltünk.
Már "csak" 8,8 százalékos mínuszban a 4iG
Elképesztő hullámvasutat láthatunk a 4iG részvényénél, már csak 8,8 százalékos az esés mértéke, korábban 14 százaléknál is nagyobb volt a zuhanás.
Meddig eshet a 4iG?
Kiemelkedően nagy forgalommal adják hétfőn a 4iG részvényeit: az árfolyam már több mint 17 százalékos esésben is volt, ezzel pedig rég nem látott szintekre zuhant vissza az árfolyam. Megnéztük, hogy hol lehet az alja a mostani lejtmenetnek.
Járja a kaszás a tőzsdéket, egymás után kaszabolja le a legjobb befektetéseket
A tőzsde ritkán fél egyetlen technológiától. Most mégis ez történik. Egy új eszköz jelent meg, amely nem segít, hanem dolgozik, és a befektetők sorra kezdik újraárazni azokat az üzleti modelleket, amelyek eddig emberek munkájára épültek. Mutatjuk a befektetéseket, amik korábban sok esetben a piac nagy kedvencei voltak, és az elmúlt hetek esése után most 20-50 százalékkal alacsonyabb áron vehetők meg.
4iG: -16%
A 4iG árfolyama már 16 százalékos mínuszban tartózkodik ma, 3000 forint alá került az árfolyam.
Megtalálták a Masterplastot is az eladók
Elromlott a hangulat a magyar tőzsdén, esnek a hazai papírok, nem kímélik a Masterplast részvényeit sem, 7 százalékos mínuszban áll az árfolyam.
A forgalom az átlagosnál alacsonyabb.
A múlt heti emelkedést teljesen visszaadta ezzel a részvény, idén 5 százalékos pluszban az árfolyam, amivel alulteljesítő a BUX-indexhez képest.
Fundamentális hír nem látott napvilágot a céggel kapcsolatban, jövő héten jön a vállalat negyedik negyedéves gyorsjelentése, ami új információkkal szolgálhat a pénzügyi eredmények mellett a kilátásokról, az építőipar helyzetéről is.
Tovább esik a 4iG és a Rába
Tovább esik a 4iG árfolyama, már 11,5 százalékos mínuszban van ma a papír, tavaly októbere óta nem látott szinten.
A forgalom is jelentős, eddig 1,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát részvények a budapesti tőzsdén, amivel a harmadik legnagyobb forgalmú papír a hazai parketten az OTP és a Mol után.
Egyébként az egész magyar piac eladói nyomás alá került, a BUX 1 százalék feletti mínuszban áll.
A Rába, amelyben a 4iG januárban többségi részesedést szerzett, és amelynek komoly szerepet szán épülő védelmi üzletágában, szintén esik, 9,8 százalékos csökkenésnél tart a részvény.
Jelentett az Alteo: esett a profit és az EBITDA, de látni a fényt az alagút végén
Az Alteo közzétette negyedik negyedéves gyorsjelentését: bár a bevétel tovább tudott növekedni 2025-ben, az EBITDA és az adózott eredmény is jócskán elmaradt az előző év teljesítményétől. Ez többek között az energiatermelés és –menedzsment szegmens piacain realizálható marginok csökkenésének, a stratégiai növekedéshez kapcsolódó költségek növekedésének, a magasabb eszközállomány miatt megnövekedett értékcsökkenésnek, valamint a magasabb adósságállomány miatt megemelkedő kamatoknak volt betudható. Van azonban öröm is az ürömben: a szűkülő fedezetekre az Alteo hatékonyságjavító intézkedésekkel és az új típusú piaci igények minél hatékonyabb kiszolgálását biztosító portfólió építésével igyekszik reagálni, ráadásul a most lezárt negyedik negyedévben már megmutatkoztak az Alteo Circular eredményei is, ennek hatására kifejezetten erős lett a 3 hónapos időszak eredménye.
Nagy a nyomás a Mol részvényén
Már 3,3 százalékos mínszban van a Mol árfolyama, holott az olajárakban ma nem lehet jelentős elmozdulást látni. Nem kizárt, hogy a rövidesen megrendezésre kerülő sajtótájékoztató előtt idegesek a befektetők, amelyen Orbán Viktor és Marco Rubio amerikai külügyminiszter egyes várakozások szerint Magyarország orosz olajtól való függetlenedéséről és a NIS-felvásárlás helyzetéről is fog beszélni.
Szakad a Rába árfolyama
A 4iG esésével párhuzamosan a Rába árfolyama is mélyrepülésben van,
immár 9,1 százalékkal került lejjebb a papír.
Mivel a vállalat rövidesen bépül a 4iG-be, az utóbbinál látott erős eladói nyomás nem meglepő, hogy a Rába részvényénél is kifejti hatását.
Alig pár óta alatt több mint 220 százalékot lehetett keresni ezzel a részvénnyel!
Az idei év elején máris nagy felfordulást okozott a mesterséges intelligencia a tőzsdéken. A befektetők a megtérüléssel kapcsolatos aggályok mellett elkezdték újraértékelni a különböző szektorokkal kapcsolatos kockázatokat. Miközben azonban több vezető vállalat árfolyama is komoly mínuszban van, van egy cég, amely valóságos üstökösként robbant be.
Egyre lejjebb a BUX
Már 0,7 százalékos esésben van a BUX index, a legfontosabb hazai részvények közül továbbra is a 4iG mélyrepülésére érdemes figyelni; most éppen 8,1 százalékos mínuszban van az árfolyam.
Elárulta a sztárbefektető, hogy melyik iparágat söpörheti el a mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia megjelenése súlyos fenyegetést jelent az alkalmazásszoftver-ipar számára – véli Nick Evans, a Polar Capital alapkezelője a Bloomberg beszámolója szerint. A szakember idejében túladott szoftveripari részvényein, és most óvatosságra inti azokat, akik olcsó beszállási lehetőséget szimatolnak az áresés nyomán.
Masszív költségcsökkentésbe kezd a Volkswagen, gyárbezárások jöhetnek
A Volkswagen 2028 végéig húsz százalékkal kívánja csökkenteni költségeit valamennyi márkájánál – számolt be róla a Manager Magazin hétfőn.
Megütötték a 4iG részvényeit - Mi áll a háttérben?
Masszív eséssel indítja a hétfői kereskedést a 4iG árfolyama ma reggel, átlag feletti forgalommal. Friss hír nem látott napvilágot a céggel kapcsolatban, az esés mögött részben a profitrealizálás állhat a tavalyi szárnyalást követően, összeszedtük, hogy mi okozhatja a lejtmenetet.
Mínuszban a magyar tőzsde, nagy esésben a 4iG
0,2 százalékos mínuszban kezdi a napot a magyar tőzsde, a hazau blue chipek közül egyedül az OTP árfolyama emelkedik.
A fontosabb részvények közül nagy esésben van a 4iG árfolyama, eddig 5,3 százalékkal került lejjebb a papír.
Kisebb pluszban Európa
Óvatos emelkedéssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,2 százalékos pluszban van.
Öt éve nem látott zuhanás az olajpiacon, azonnal mozdulnak a nagy szereplők
Szaúd-Arábia márciusra jelentősen növelte kínai kőolajszállításait, miután az Arab Light típusú nyersolaj ára több mint öt éve nem látott mélypontra zuhant. Az ázsiai piacra irányuló eladások más vásárlók esetében is emelkedést mutatnak, írja a Bloomberg.
Itt van minden idők legmagasabb OTP-célára! Most kell beszállni?
Egyre magasabbra kúsznak az OTP-re adott elemzői célárak, most megérkezett az eddigi legmagasabb! Mutatjuk, mekkora potenciált látnak a profik a papírokban. Az OTP-vel kiemelten foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Hirtelen megjelent az amerikai feketelista, azonnal jöttek a következmények
A Pentagon rövid időre felvette a kínai hadsereget támogató vállalatok feketelistájára az Alibabát, a Baidut, a BYD-t és a Tencentet, majd magyarázat nélkül visszavonta a dokumentumot, írja a Bloomberg. A lépés azonban addigra már éreztette hatását a hongkongi tőzsdén.
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,03 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,62 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,45 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,3 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,2 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma például Budapestre látogat Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki a kormány tagjaival tárgyal. Ezek után akár jöhetnek lényeges nyilatkozatok például amerikai beruházásokról vagy az év végén emlegetett pénzügyi védőpajzsról. A kétoldalú találkozó mellett az MNB a befektetési alapok tavalyi prudenciális adatait közli. Az amerikai piacon viszont a hét első napján az elnökök napját ünneplik, így nem lesz kereskedés.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,0 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 26,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 9,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 15,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 500,93
|0,1%
|-1,2%
|0,6%
|3,0%
|10,7%
|57,4%
|S&P 500
|6 836,17
|0,0%
|-1,4%
|-1,8%
|-0,1%
|11,8%
|73,7%
|Nasdaq
|24 732,73
|0,2%
|-1,4%
|-3,9%
|-2,0%
|12,3%
|79,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 941,97
|-1,2%
|5,0%
|6,3%
|13,1%
|44,3%
|92,9%
|Hang Seng
|26 567,12
|-1,7%
|0,0%
|-1,0%
|3,7%
|21,8%
|-12,0%
|CSI 300
|4 660,41
|-1,3%
|0,4%
|-2,1%
|0,7%
|19,3%
|-19,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 914,88
|0,3%
|0,8%
|-2,0%
|1,7%
|10,2%
|77,3%
|CAC
|8 311,74
|-0,3%
|0,5%
|-0,4%
|2,0%
|1,8%
|45,7%
|FTSE
|10 446,35
|0,4%
|0,7%
|3,0%
|5,2%
|19,2%
|58,5%
|FTSE MIB
|45 430,62
|-1,7%
|-1,0%
|-0,2%
|1,1%
|19,8%
|94,1%
|IBEX
|17 672,4
|-1,3%
|-1,5%
|-0,1%
|2,1%
|36,6%
|119,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|126 964
|-2,5%
|-2,4%
|6,8%
|14,3%
|43,7%
|192,6%
|ATX
|5 622,58
|-1,4%
|-0,8%
|3,9%
|5,6%
|39,6%
|89,8%
|PX
|2 641,63
|-2,6%
|-4,3%
|-3,7%
|-1,6%
|33,5%
|149,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 420
|-3,7%
|-2,7%
|4,0%
|12,3%
|58,3%
|199,8%
|Mol
|3 724
|-2,5%
|-5,5%
|14,6%
|26,7%
|24,2%
|66,7%
|Richter
|11 700
|-0,5%
|1,9%
|13,7%
|18,6%
|9,2%
|38,1%
|Magyar Telekom
|1 970
|-0,1%
|-0,6%
|6,5%
|9,9%
|37,2%
|386,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,05
|0,0%
|-1,1%
|3,6%
|10,1%
|-12,0%
|6,1%
|Brent
|67,75
|0,2%
|-0,5%
|3,4%
|11,3%
|-10,1%
|8,3%
|Arany
|4 997,4
|0,8%
|1,1%
|8,3%
|15,6%
|71,1%
|173,6%
|Devizák
|EURHUF
|379,2750
|0,3%
|0,3%
|-1,8%
|-1,2%
|-5,7%
|5,7%
|USDHUF
|320,0768
|0,6%
|0,1%
|-3,5%
|-2,1%
|-17,0%
|8,1%
|GBPHUF
|435,9851
|0,3%
|0,1%
|-2,1%
|-1,1%
|-9,7%
|6,4%
|EURUSD
|1,1850
|-0,3%
|0,3%
|1,7%
|0,9%
|13,6%
|-2,2%
|USDJPY
|152,6450
|0,0%
|-2,7%
|-4,0%
|-2,6%
|-0,3%
|45,4%
|GBPUSD
|1,3613
|-0,3%
|0,0%
|1,3%
|1,2%
|8,7%
|-1,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|68 812
|3,9%
|-2,4%
|-27,8%
|-22,4%
|-28,8%
|45,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,04
|-1,1%
|-3,8%
|-3,1%
|-2,9%
|-10,8%
|242,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,72
|-0,8%
|-3,2%
|-3,5%
|-5,1%
|13,3%
|-687,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,63
|0,2%
|0,3%
|-1,5%
|-3,5%
|-2,4%
|179,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
