Új megállapodást kötött a 4iG a műholdprogramjához

A Remred megállapodást írt alá a földmegfigyelő kamerarendszereket fejlesztő TelePIX vállalattal. Az együttműködés értelmében a
TelePIX gyárthatja a HULEO elektrooptikai műholdakra, földmegfigyelési feladatokhoz és adatok gyűjtéséhez szükséges VHR (Very High Resolution) felvételeket készítő kamera- és szenzorkészleteket.
A hosszútávú partnerség érdekében a felek vizsgálják egy elektrooptikai műholdkamerák fejlesztésére és gyártására specializálódott közös vállalat létrehozásának lehetőségét is Magyarországon.
A dél-koreai TelePIX vállalat nagy felbontású, űrminősítésű elektrooptikai (EO) rendszerek fejlesztésére specializálódott, különös tekintettel a kis- és közepes műholdprogramok számára kialakított megoldásokra, ahol a kompakt méret, a nagy teljesítmény és az üzembiztosság egyaránt meghatározó tényezők. A vállalat a képalkotási képességek és a küldetések hatékonyságának növelése érdekében fedélzeti adatfeldolgozási technológiákat is fejleszt. A TelePIX megoldásai széles körű kereskedelmi, intézményi és kormányzati alkalmazásokat támogatnak – a környezeti monitoringtól és térképészettől kezdve az infrastruktúra-analitikán át egészen a kettős felhasználású és védelmi célú földmegfigyelési programokig.
A HUSAT program megvalósításában kulcsszerepet játszanak a nemzetközi együttműködések. A 4iG SDT eddig megállapodást kötött a német Vertex vállalattal a HUSAT műholdjainak kommunikációját biztosító földi antennarendszer kiépítésére, valamint a francia Eutelsattal geostacionárius műholdpályához tartozó frekvenciaerőforrások megszerzésére. A következő nagy nemzetközi partner, a HUSAT program geostacionárius pályán keringő (HUGEO) műhold gyártójának kiválasztása pedig folyamatban van.
A 4iG műholdprogramja
Az Űr és Védelmi Technológiák Zrt. 2024. novemberében mutatta be a HUSAT programot. A program keretében a vállalat egy geostacionárius pályán keringő (HUGEO), valamint további nyolc (6+2) alacsony földkörüli pályán keringő (HULEO) földmegfigyelési műholdat tervez 2032-ig felbocsátani, illetve pályára állítani és üzemeltetni. Az alacsonypályás földmegfigyelési műholdkonstellációt hat, VHR (Very High Resolution, azaz Nagyon Nagy Felbontású) felvételeket készítő elektrooptikai műhold (HUEOP) és további két, szintén VHR radarfelvételeket készítő, úgynevezett szintetikus apertúrájú radar (SAR) műhold (HUSAR) alkotja majd. Az alacsony földkörüli pályán keringő műholdakat a 4iG Űr és Védelmi Zrt. a REMRED-del közösen alapított, 2026-ban elkészülő martonvásári gyártóközpontjában integrálja, míg a geostacionárius pályára állítandó műholdat nemzetközi partnerrel gyártatja majd. A műholdak fejlesztésén és gyártásán túl a HUSAT program része részben a már meglévő infrastruktúra felhasználásával, két földi állomás üzemeltetése (műholdak irányítása, kezelése, kapacitások értékesítése), valamint az adatok feldolgozása.
Az Űr és Védelmi Technológiák Zrt. műholdas rendszerei a jövőben földmegfigyelési, adatfeldolgozási és telekommunikációs szolgáltatásokkal támogatják többek között a távközlés, az ipar, az agrárszektor, a közlekedés és logisztika, a környezet- és katasztrófavédelem, az erdőgazdálkodás, a vízügyi ágazat, a klímakutatás, a térképészet, az urbanisztika, valamint a biztonságpolitika területeit.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Járja a kaszás a tőzsdéket, egymás után kaszabolja le a legjobb befektetéseket
Ez most a legforróbb téma a tőzsdéken.
Tíz éve nem látott mozgások látszanak a kivándorlásoknál
Lélektani határra került az elköltözők száma, közben viszont haza is egyre többen költöznek.
Váratlan fordulat: egyetlen tollvonással hatalmas területet csatolhat magához a világ egyik legerősebb katonai hatalma
Közel hatvan éve nem volt ilyenre példa.
Megvan, pontosan hol épülhetnek otthon startos lakások Szegeden; geotermikus energiát is használnának
Most zajlik a műszaki előkészítés, a terület infrastrukturális ellátásán dolgoznak.
Panyi Miklós: 25 ezer Otthon Start lakáshitelt folyósítottak már a bankok
További 8 ezer kérelem elbírálása folyamatban van.
Gigantikus üreget találtak a csillagászok a Naprendszer legforróbb bolygóján
Nagy titokra derülhet fény ezáltal.
Brüsszel megszólalt a Barátság kőolajvezeték leállásáról, üzentek Magyarországnak is
Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyar olajellátás helyzetét.
Hihetetlen számok derültek ki: Amerika nagy barátai öntik az autókat az orosz piacra - Mi lesz így a szankciókkal?
Az oroszok is harapnak a japán használtautókra.
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!