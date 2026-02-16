Új megállapodást kötött a 4iG a műholdprogramjához

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. leányvállalata, a Remred többkörös kiválasztási folyamat eredményeként a dél-koreai TelePIX vállalatot választotta az alacsony földkörüli pályán keringő, HULEO műholdakra telepített elektrooptikai kamerarendszerek beszállítójának.

A Remred megállapodást írt alá a földmegfigyelő kamerarendszereket fejlesztő TelePIX vállalattal. Az együttműködés értelmében a

TelePIX gyárthatja a HULEO elektrooptikai műholdakra, földmegfigyelési feladatokhoz és adatok gyűjtéséhez szükséges VHR (Very High Resolution) felvételeket készítő kamera- és szenzorkészleteket.

A hosszútávú partnerség érdekében a felek vizsgálják egy elektrooptikai műholdkamerák fejlesztésére és gyártására specializálódott közös vállalat létrehozásának lehetőségét is Magyarországon.

A dél-koreai TelePIX vállalat nagy felbontású, űrminősítésű elektrooptikai (EO) rendszerek fejlesztésére specializálódott, különös tekintettel a kis- és közepes műholdprogramok számára kialakított megoldásokra, ahol a kompakt méret, a nagy teljesítmény és az üzembiztosság egyaránt meghatározó tényezők. A vállalat a képalkotási képességek és a küldetések hatékonyságának növelése érdekében fedélzeti adatfeldolgozási technológiákat is fejleszt. A TelePIX megoldásai széles körű kereskedelmi, intézményi és kormányzati alkalmazásokat támogatnak – a környezeti monitoringtól és térképészettől kezdve az infrastruktúra-analitikán át egészen a kettős felhasználású és védelmi célú földmegfigyelési programokig.

A HUSAT program megvalósításában kulcsszerepet játszanak a nemzetközi együttműködések. A 4iG SDT eddig megállapodást kötött a német Vertex vállalattal a HUSAT műholdjainak kommunikációját biztosító földi antennarendszer kiépítésére, valamint a francia Eutelsattal geostacionárius műholdpályához tartozó frekvenciaerőforrások megszerzésére. A következő nagy nemzetközi partner, a HUSAT program geostacionárius pályán keringő (HUGEO) műhold gyártójának kiválasztása pedig folyamatban van.

A 4iG műholdprogramja



Az Űr és Védelmi Technológiák Zrt. 2024. novemberében mutatta be a HUSAT programot. A program keretében a vállalat egy geostacionárius pályán keringő (HUGEO), valamint további nyolc (6+2) alacsony földkörüli pályán keringő (HULEO) földmegfigyelési műholdat tervez 2032-ig felbocsátani, illetve pályára állítani és üzemeltetni. Az alacsonypályás földmegfigyelési műholdkonstellációt hat, VHR (Very High Resolution, azaz Nagyon Nagy Felbontású) felvételeket készítő elektrooptikai műhold (HUEOP) és további két, szintén VHR radarfelvételeket készítő, úgynevezett szintetikus apertúrájú radar (SAR) műhold (HUSAR) alkotja majd. Az alacsony földkörüli pályán keringő műholdakat a 4iG Űr és Védelmi Zrt. a REMRED-del közösen alapított, 2026-ban elkészülő martonvásári gyártóközpontjában integrálja, míg a geostacionárius pályára állítandó műholdat nemzetközi partnerrel gyártatja majd. A műholdak fejlesztésén és gyártásán túl a HUSAT program része részben a már meglévő infrastruktúra felhasználásával, két földi állomás üzemeltetése (műholdak irányítása, kezelése, kapacitások értékesítése), valamint az adatok feldolgozása.



Az Űr és Védelmi Technológiák Zrt. műholdas rendszerei a jövőben földmegfigyelési, adatfeldolgozási és telekommunikációs szolgáltatásokkal támogatják többek között a távközlés, az ipar, az agrárszektor, a közlekedés és logisztika, a környezet- és katasztrófavédelem, az erdőgazdálkodás, a vízügyi ágazat, a klímakutatás, a térképészet, az urbanisztika, valamint a biztonságpolitika területeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images