100 milliárd dolláros bejelentés érkezett: masszív összeget önt a mestereséges intelligenciába az ázsiai óriásvállalat
Portfolio
Az Adani Group 100 milliárd dolláros beruházást jelentett be megújuló energiával működő, mesterséges intelligenciára optimalizált adatközpontok fejlesztésére. A lépéssel a világ legnagyobb integrált adatközponti platformját kívánják létrehozni - számolt be a Cnbc.
Az indiai konglomerátum kedden hozta nyilvánosságra nagyszabású terveit. Ezek szerint a beruházás 2035-ig valósulna meg,

és a következő évtizedben egy 250 milliárd dollár összértékű AI-infrastruktúra-ökoszisztémát teremtene Indiában.

A vállalat várakozásai szerint a kezdeményezés további 150 milliárd dollárnyi beruházást generálhat a szervergyártás, a szuverén felhőplatformok és a kapcsolódó iparágak területén.

A világ egy olyan intelligenciaforradalom küszöbén áll, amely minden korábbi ipari forradalomnál mélyrehatóbb

– fogalmazott Gautam Adani, az Adani Group elnöke. Hozzátette, hogy India nem pusztán fogyasztó lesz a mesterséges intelligencia korszakában, hanem alkotó, építő és az intelligencia exportőre is.

A hírre az Adani Enterprises részvényei 2,3 százalékot emelkedtek, míg az Adani Green Energy papírjai 1,8 százalékos pluszba kerültek.

A tervek az AdaniConnex – az Adani Group és a globális adatközpont-szolgáltató EdgeConnex vegyesvállalata – meglévő, 2 gigawattos országos kapacitására épülnek, amelyet 5 gigawattra kívánnak bővíteni. A vállalat álláspontja szerint ez a fejlesztés teszi lehetővé a világ legnagyobb integrált adatközponti platformjának kialakítását.

Az Adani közölte, hogy elképzeléseit a Google-lel fennálló partnersége is támogatja, emellett más nagy piaci szereplőkkel is tárgyalásokat folytatnak nagyszabású technológiai kampuszok létrehozásáról szerte Indiában. A Google anyavállalata, az Alphabet tavaly októberben jelentette be, hogy öt év alatt 15 milliárd dollárt fektet egy dél-indiai AI-adatközponti csomópont kiépítésébe.

