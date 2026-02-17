  • Megjelenítés
Biztonsági kockázat miatt száműzték a kínai autókat: meglepő döntést hozott Lengyelország hadserege
Üzlet

Biztonsági kockázat miatt száműzték a kínai autókat: meglepő döntést hozott Lengyelország hadserege

Portfolio
Lengyelország megtiltotta a kínai gyártmányú gépjárművek behajtását a katonai létesítmények területére. Az ország vezérkara az intézkedést az infrastruktúra biztonságával indokolta - írja a Bloomberg.

A lengyel hadsereg kedden közzétett nyilatkozata szerint a döntés hátterében a járművek digitális rendszereinek fokozódó integrációja, valamint

az "ellenőrizetlen adatgyűjtés" kockázata áll.

A szigorítást átfogó kockázatelemzés előzte meg.

A NATO-tag Lengyelország továbbra is fenntartja kereskedelmi kapcsolatait Pekinggel. A lengyel piacon is jelen vannak a kínai autógyártók, elsősorban a SAIC Motorhoz tartozó MG, a Chery Automobile modelljei, valamint a BYD vezetik az eladási listákat.

Még több Üzlet

Egymás után történnek a balesetek a vezető nélküli autókkal: aggasztó hírek érkeztek a Tesla robotaxijairól

Halálos baleset történt a szegedi BYD-gyár építkezésén

Fordulat az amerikai tőzsdén

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Különös harckocsi bukkant fel Oroszországban, Moszkva bevetette a stratégiai bombázókat – Ukrajnai háborús híreink kedden
Beütött az, amitől mindenki félt: részlegesen lezárták a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát, ahol a globális olajszállítás harmada halad át
Fordulat az amerikai tőzsdén
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility