Biztonsági kockázat miatt száműzték a kínai autókat: meglepő döntést hozott Lengyelország hadserege

A lengyel hadsereg kedden közzétett nyilatkozata szerint a döntés hátterében a járművek digitális rendszereinek fokozódó integrációja, valamint

az "ellenőrizetlen adatgyűjtés" kockázata áll.

A szigorítást átfogó kockázatelemzés előzte meg.

A NATO-tag Lengyelország továbbra is fenntartja kereskedelmi kapcsolatait Pekinggel. A lengyel piacon is jelen vannak a kínai autógyártók, elsősorban a SAIC Motorhoz tartozó MG, a Chery Automobile modelljei, valamint a BYD vezetik az eladási listákat.

