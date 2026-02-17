  • Megjelenítés
Egymás után történnek a balesetek a vezető nélküli autókkal: aggasztó hírek érkeztek a Tesla robotaxijairól
Egymás után történnek a balesetek a vezető nélküli autókkal: aggasztó hírek érkeztek a Tesla robotaxijairól

A Tesla robotaxijai nyolc hónap alatt tizennégy balesetet okoztak a texasi Austinban, ahol már teljesen vezető nélküli robotaxik közlekednek – derül ki a vállalat által az Amerikai Közlekedésbiztonsági Hivatalnak (NHTSA) küldött jelentésekből a Bloomberg értesülései szerint.
A cég tavaly júniusban indította el korlátozott robotaxi-szolgáltatását Austinban, kezdetben mintegy tucatnyi járművel, amelyekben biztonsági sofőrök ültek. Az első baleset júliusban történt. Ezt a vállalat eredetileg csak anyagi kárral járó esetként jelentette, ám decemberben módosította a bejelentést, miután kiderült, hogy az eset könnyebb sérülésekkel és kórházi kezeléssel is járt. Egy másik, szintén júliusi incidens során is történtek kisebb sérülések. A legutóbbi, januári jelentés öt új, decemberi és januári balesetet tartalmaz. Az egyik esetben egy álló robotaxi és egy városi busz ütközött, két másik alkalommal pedig a robotaxi parkolóban, tolatás közben ment neki különböző tárgyaknak.

A Tesla a decemberi tesztek után januárban kezdte meg a teljesen vezető nélküli – vagyis biztonsági sofőr nélküli – üzemeltetést néhány járművel az austini flottában. Egyelőre nem tisztázott, hogy a jelentett balesetekben érintett volt-e ilyen, felügyelet nélkül közlekedő jármű. A bejelentések egyébként szűkszavúak: a Tesla – versenytársaival ellentétben – kitakarja az esetek szöveges leírását, és az incidensek többségénél csupán anyagi kárt jelöl meg.

Austin jelenleg az egyetlen város, ahol a Tesla valódi robotaxi-szolgáltatást kínál.

A vállalat a San Francisco-i öböl térségében is elindított egy hasonló applikációt, de ott emberi sofőrök vezetnek, ami inkább az Uberhez hasonló modell. Elon Musk januárban azt nyilatkozta, hogy a két helyszínen összesen mintegy 500 jármű üzemel, de a pontos austini flottaméretet nem hozták nyilvánosságra.

Címlapkép forrása: Shutterstock

