Fordulat az amerikai tőzsdén
Fordulat az amerikai tőzsdén

Portfolio
Foghíjasan indult ez a hét a világ tőzsdéin, tegnap az amerikai tőzsdék az elnökök napja miatt zárva tartottak, míg Ázsiában a Holdújév ünnepe ritkítja meg a nyitva lévő tőzsdék számát. Az USA viszont ma már kinyitott, és Európában is folytatódik a kereskedés - mindkét régióban mérsékeltek az elmozdulások. A geopolitikai bizonytalanság rányomja a bélyegét a hangulatra, az Egyesült Államok és Irán ma Genfben közvetett tárgyalásokat folytat nukleáris vitájuk rendezése érdekében, míg az Egyesült Államok közvetítésével külön béketárgyalásokra is sor kerül Ukrajna és Oroszország között, amelyek valószínűleg a területi vitákra fognak összpontosítani. A magyar tőzsdén eközben folytatódnak az izgalmak, továbbra is korrekció látható a korábbi nagy emelkedés után. 

Pluszba fordultak az amerikai indexek

Fordult a hangulat a Wall Streeten, a vezető amerikai indexek mindegyike emelkedik: a Dow 0,3 százalékkal, az S&P 500 szintén 0,3 százalékkal, a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb.

Váratlan fordulat: lemondott egyik nagy tervéről a Masterplast

Több fontos bejelentést tett a Masterplast tőzsdezárás után: a korábban tervezett kőzetgyapotgyár nem épül meg és leállítja a termelést az alig két és fél éve nyitott olaszországi EPS-gyárában. Viszont a cégvezetés vizsgálja a tavaly megépített szerencsi üveggyapotgyár kapacitásbővítési lehetőségeit.

Váratlan fordulat: lemondott egyik nagy tervéről a Masterplast
Mínuszban az amerikai indexek

Kis mínuszba fordultak le az amerikai tőzsdék, különösen a szoftvergyártók részvényei esnek ma, aminek eredményeként az irányadó amerikai indexek közül a Nasdaq mutatja a legnagyobb 0,2 százalékos esést.

nasdaq

A nagy szoftvercégek közül a Salesforce 2,7 százalékot, míg az Oracle 3,7 százalékot esett, de az AutoDesk is 2,6 százalékkal került lejjebb.

Váratlan bejelentés: elhagyja korábbi székhelyét a világ legtitokzatosabb cége

A Palantir Technologies Denverből Miamiba helyezte át központját, csatlakozva ezzel a dél-floridai technológiai fellendülés legújabb hullámához. A lépés egybevág a városvezetés törekvésével, amely a régiót a következő Szilícium-völggyé kívánja alakítani.

Váratlan bejelentés: elhagyja korábbi székhelyét a világ legtitokzatosabb cége
Újabb tranzakciót zárt le a 4iG

Lezárt egy újabb tranzakciót a 4iG, informatikai leányvállalata az ACE Network 30 százaléknyi tulajdonrészét.

Újabb tranzakciót zárt le a 4iG
Ötödször megy neki, végre áttöri a falat ez az izgalmas befektetés?

Az elmúlt hetekben több olyan részvényt is mutattunk, ami egy hosszabb oldalazás után kitört, és gyorsan nagyot emelkedett. Most egy újabb papírt mutatunk, aminek a grafikonja rendkívül izgalmas, és éppen most áll kitörés előtt, potenciálisan nagy emelkedés előtt áll, ráadásul nem is drága, a profik pedig optimisták rá!

Tovább a cikkhez
Ötödször megy neki, végre áttöri a falat ez az izgalmas befektetés?
Pluszos zárás a magyar tőzsdén

Az európai tőzsdék emelkedése közepette a BUX is pluszban zárt, a blue chipek közül csak a Mol esett. A kisebb papírok közül a 4iG-nál voltak események, napközben látványos fordulatot mutatott a részvények árfolyama.

Tovább a cikkhez
Pluszos zárás a magyar tőzsdén
A tech-papírok vezetésével esik Amerika

A Nasdaq már 0,8, az S&P 500 0,7, a Dow Jones pedig mintegy 0,5 százalékos mínuszban van.

Nyomás alatt a fémek

Az arany árfolyama 2,8 százalékos mínuszban van kedd délután.

XAUUSD_2026-02-17_16-14-00

Az ezüst eközben már 5,6 százalékkal került lejjebb.

SILVER_2026-02-17_16-14-17
Fordul a 4iG

Az elmúlt napokban komoly nyomás alá kerültek a 4iG részvényei, és a nap legnagyobb részében ma is folytatódott az esés, délutánra viszont megjött a fordulat.

Miközben délelőtt még több mint 9 százalékos mínuszban is járt a papír, mostanra az árfolyam 2,2 százalékos pluszban került.

A fordulat részben annak köszönhető, hogy Jászai Gellért megszólalt az eséstről, nyugtatva a befektetőket.

Miért esik a 4iG? - Megszólalt Jászai Gellért

I8avl72J
Kinyitott Amerika

Vegyes elmozdulásokkal indul a kereskedés az USA-ban, a Dow 0,2 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,2 százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,4 százalékos mínuszban kezdett. Az elmúlt hetekhez hasonló mintázat olvasható ki a részvényindexek mozgásából, a tech szektor alulteljesít, miután a befektetők aggódnak az AI diszruptív hatása miatt, amely már több szektorban okozott komolyabb eladási hullámot. Eközben a Dow relatív erőt mutat, ami arra utal, hogy a befektetők inkább a tech szektoron kívül keresnek lehetőségeket.

ISxH7krW
Oldalazás Európában, javul a hangulat a magyar piacon

Délutánra elfogyott a tőzsdék lendülete, most ismét iránykeresés látszik a piacokon. A DAX és a CAC 0,1 százalékos mínuszban van, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékot emelkedett.

iQWRAjs8

Eközben a magyar tőzsde elkezdte ledolgozni az esést, a BUX már csak 0,5 százalékos mínuszban van. A blue chipeknél a Mol esése mérséklődött, az olajpapír 2,3 százalékos mínuszban van, míg az OTP és a Richter fordult, előbbi már 0,1 százalékos pluszban van, utóbbi pedig 0,3 százalékot emelkedett.

A midcapek közül a 4iG és a Rába továbbra is esik, 6,5, illetve 4,8 százalékkal.

c3qIggrD
Miért esik a 4iG? - Megszólalt Jászai Gellért

Napok óta meredeken esik a 4iG árfolyama, megkérdeztük a cégcsoport elnök-vezérigazgatóját, Jászai Gellértet egy villáminterjúban arról, hogy mi állhat az esés mögött.

Tovább a cikkhez
Miért esik a 4iG? - Megszólalt Jászai Gellért
Váratlan fordulat médiaháborúban: az utolsó pillanatban futott be egy még magasabb ajánlat

A Warner Bros. Discovery (WBD) hétnapos felmentést kapott a Netflixtől a közöttük fennálló fúziós megállapodás bizonyos kötelezettségei alól. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy a társaság újrakezdhesse a tárgyalásokat a Paramount Skydance-szel (PSKY), amelynek felvásárlási ajánlatát a WBD továbbra is hiányosnak ítéli meg - írta a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Váratlan fordulat médiaháborúban: az utolsó pillanatban futott be egy még magasabb ajánlat
Fordulat a gázpiacon: áresés söpör végig Európán

Kedd reggelre tovább csökkent az irányadó európai nagykereskedelmi gázár az enyhébb időjárást valószínűsítő előrejelzések hatására.

Tovább a cikkhez
Fordulat a gázpiacon: áresés söpör végig Európán
Ilyet is ritkán látni: leminősítette az amerikai tech részvényeket a UBS

A UBS Wealth Management semlegesre rontotta az amerikai technológiai részvényekre vonatkozó ajánlását. Ez ritka lépésnek számít, tekintve, hogy a szektor az elmúlt négy évtized kétharmadában felülteljesítő volt. A svájci vagyonkezelő indoklása szerint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetések kockázat/hozam profilja egyre kedvezőtlenebbé válik - számolt be a MarketWatch.

Tovább a cikkhez
Ilyet is ritkán látni: leminősítette az amerikai tech részvényeket a UBS
Kis felpattanás

Enyhe emelkedésbe kapcsoltak az európai tőzsdék a nyitástól távolodva. DAX és a CAC 0,2 százalékos pluszban van, míg a FTSE 100 0,5 százalékot emelkedett. Az olasz és a spanyol tőzsde is rákapcsolt, előbbi 0,6 százalékos, utóbbi pedig 0,7 százalékos pluszban van.

jZMk2e7n
Optimisták a befektetők, mégis nő a feszültség: ez most a legnagyobb probléma a piaccal

A Bank of America legfrissebb, februári alapkezelői felmérése szerint a globális befektetők egyre inkább tartanak attól, hogy a vállalatok túl agresszíven költekeznek. Bár a piaci hangulat továbbra is rendkívül optimista, a további árfolyam-emelkedés tere egyre szűkül.

Tovább a cikkhez
Optimisták a befektetők, mégis nő a feszültség: ez most a legnagyobb probléma a piaccal
Csúnyán megütötték a Mol részvényeit – Mi áll a háttérben?

Erőteljes mínuszban kezdte a keddi kereskedést a Mol árfolyama, ráadásul az átlagot jóval meghaladó forgalom mellett. A társasággal kapcsolatban több olyan bejelentés is érkezett, amely indokolhatja a mozgást, de a mostani korrekció hátterében az elmúlt hetek jelentős ralijában felhalmozott nyereségek realizálása is áll. Összegyűjtöttük, milyen tényezők húzódhatnak meg a hirtelen lejtmenet mögött.

Tovább a cikkhez
Csúnyán megütötték a Mol részvényeit – Mi áll a háttérben?
Röpködnek a mínuszok a magyar tőzsdén

Több nagyobb mínuszt is látni ma reggel a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol teljesít alul 3,6 százalékos eséssel, de az OTP és a Richter is mínuszban van. A BUX 1,4 százalékot esett.

2KKRm4lv

A midcapeknél ma is a 4iG-Rába páros esik jelentősen, előbbi 7,9 százalékot, utóbbi pedig 7,2 százalékos veszített értékéből.

1ZiMLSss
Óvatos mozgások Európában

Vegyesek az elmozdulások az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékot esett, a CAC 0,1 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékk került feljebb. Az olasz tőzsde stagnál, a spanyol piac enyhe emelkedésben van.

nwtzouNW
Nincs megállás, folytatódik az esés a magyar tőzsdén

Tegnap jelentős korrekciót és profitrealizálást lehetett látni a magyar tőzsdén, és egyelőre a mai nap is ennek jegyében indul.

Tovább a cikkhez
Nincs megállás, folytatódik az esés a magyar tőzsdén
Új AI-modellt dobott piacra az Alibaba

Az Alibaba bemutatta legújabb mesterségesintelligencia-modellcsaládját, a Qwen3.5-öt. A bejelentés az egyre élesebb kínai AI-verseny közepette történt, miután az elmúlt héten több rivális cég is friss modellekkel állt elő - jelentette a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Új AI-modellt dobott piacra az Alibaba
Drasztikus lépésre készül Brüsszel: az autóvásárlók millióit érintheti a készülő döntés

Az Európai Bizottság új jogszabálytervezete alapján az állami támogatásra jogosult elektromosautó-gyártóknak a jövőben legalább 70 százalékban uniós alkatrészeket kellene felhasználniuk. Hasonló, a helyi gyártás arányát növelő előírásokat vezetnének be az építőiparban is, azzal a céllal, hogy megvédjék az európai ipart a kínai versenytől - tudósított a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Drasztikus lépésre készül Brüsszel: az autóvásárlók millióit érintheti a készülő döntés
Újra 5000 dollár alá esett az arany - Mi történik?

Az arany árfolyama kedden tovább csökkent, mivel enyhültek az Iránnal és Oroszországgal kapcsolatos geopolitikai feszültségek, miközben az erősödő dollár is nyomást gyakorolt a nemesfém jegyzésére. A befektetők most leginkább a Fed januári ülésének jegyzőkönyvére várnak, amelyet a hét második felében publikálnak.

Tovább a cikkhez
Újra 5000 dollár alá esett az arany - Mi történik?
Iránykereséssel nyithat Európa

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Az amerikai tőzsdék tegnap zárva tartottak az elnökök napja miatt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Holdújév miatt számos piac, köztük a kínai, a hongkongi, a szingapúri, a tajvani, és a dél-koreai is be van zárva.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,18 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,27 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,53 százalékot eshet.
  • Az amerikai határidős indexek stagnálnak, miután az S&P 500 az elmúlt két hetet eséssel zárta.

Mi várható makro fronton?

Ma jön a német inflációs adat, de mivel ez már a felülvizsgált statisztika lesz, ezért várhatóan nem rengeti majd meg a piacokat. A délelőtt érkező ZEW hangulatindextől sem várunk nagy kilengéseket, míg a nap második felében a tengerentúlon munkaerőpiaci adat jön, amit ki lehet emelni.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 12,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 2,0 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 22,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 8,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 15,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 500,93 0,0% -1,3% 0,3% 3,0% 11,1% 57,0%
S&P 500 6 836,17 0,0% -1,8% -1,5% -0,1% 11,8% 73,8%
Nasdaq 24 732,73 0,0% -2,1% -3,1% -2,0% 11,8% 79,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 806,41 -0,2% 0,8% 5,3% 12,8% 45,1% 86,4%
Hang Seng 26 705,94 0,5% -1,2% -0,5% 4,2% 18,1% -13,1%
CSI 300 4 660,41 0,0% -1,2% -1,5% 0,7% 18,3% -19,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 800,91 -0,5% -0,9% -2,0% 1,3% 10,2% 76,3%
CAC 8 316,5 0,1% -0,1% 0,7% 2,0% 1,7% 43,7%
FTSE 10 473,69 0,3% 0,8% 2,3% 5,5% 19,9% 55,2%
FTSE MIB 45 419,2 0,0% -3,0% -0,8% 1,1% 19,6% 93,8%
IBEX 17 848 1,0% -1,9% 0,8% 3,1% 37,8% 118,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 124 389,5 -2,0% -4,2% 1,7% 12,0% 42,1% 176,8%
ATX 5 671,1 0,9% -1,4% 3,7% 6,5% 38,9% 87,6%
PX 2 650,25 0,3% -4,4% -3,9% -1,3% 34,3% 147,6%
Magyar blue chipek              
OTP 38 800 -1,6% -4,0% 0,8% 10,5% 58,4% 185,3%
Mol 3 598 -3,4% -7,2% 1,9% 22,4% 22,0% 57,1%
Richter 11 620 -0,7% -0,4% 11,0% 17,8% 8,1% 29,4%
Magyar Telekom 1 952 -0,9% -1,7% 1,7% 8,9% 37,3% 378,4%
Nyersanyagok              
WTI 63,05 0,0% -2,3% 6,1% 10,1% -11,3% 5,0%
Brent 67,75 0,0% -1,9% 5,6% 11,3% -9,7% 6,7%
Arany 4 979,41 -0,4% -1,7% 8,4% 15,1% 71,7% 175,0%
Devizák              
EURHUF 377,8500 -0,4% 0,4% -1,9% -1,6% -5,8% 5,3%
USDHUF 318,7397 -0,4% 0,8% -4,1% -2,5% -16,5% 7,7%
GBPHUF 434,3350 -0,4% 0,3% -2,3% -1,4% -10,0% 5,4%
EURUSD 1,1855 0,0% -0,5% 2,2% 0,9% 12,8% -2,2%
USDJPY 153,1300 0,0% -1,7% -3,1% -2,3% 0,7% 44,9%
GBPUSD 1,3633 0,1% -0,3% 1,9% 1,4% 8,0% -2,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 867 0,1% -1,8% -27,9% -22,4% -29,4% 40,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,04 0,0% -3,7% -4,4% -2,9% -9,8% 215,7%
10 éves német állampapírhozam 2,72 0,0% -3,0% -3,0% -5,1% 13,2% -805,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,52 -1,7% -1,2% -4,5% -5,1% -3,7% 166,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Óriási dologra készül Trump, örülhetnek a befektetők

Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

Egy évtizede nem utálták ennyire a dollárt a profik

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

