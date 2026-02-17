Jó hír érkezett a CIG Pannóniától: egyezséggel zárult az "olasz meló" nagyobbik része

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. rendkívüli tájékoztatást tett közzé arról, hogy leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (EMABIT) megállapodást kötött a társaságot érintő, múltból örökölt úgynevezett „olasz ügyek” egyik legjelentősebb tételében.

Még 2019 októberében írtunk arról, hogy a CIG EMABIT olasz határon átnyúló tevékenységén olyan károkat szenvedett el, ami tőkeemelést tett szükségessé. Mint kiderült, egy afrikai viszontbiztosító nevében hamis viszontbiztosításokat kötöttek az EMABIT-tal, és akkor egy több mint 3 milliárd forintos kezesi biztosításra vonatkozó lehívás is érkezett a társasághoz. Az ügy hosszú és bonyolult jogvitába torkollott, az EMABIT-ot gyakorlatilag a nulláról építették fel újra.

A most megkötött peren kívüli egyezség kiemelkedő jelentőségű a portfólió tisztítása szempontjából, ugyanis

az érintett kárügy pertárgyértéke a 2025 októberében még fennálló, peresített követelések közel 70 százalékát tette ki.

A megállapodás értelmében a jogvita véglegesen lezárul, a per megszűnik, és a felperes a jövőben semmilyen további igénnyel nem léphet fel ebben az ügyben a biztosítóval szemben. A döntést az EMABIT vezetősége a rendelkezésre álló bizonyítékok, a kapcsolódó eljárások részeredményei, valamint olaszországi jogi szakértők véleményének alapos mérlegelése után hozta meg.

Pénzügyi szempontból a megállapodás kifejezetten előnyös a CIG Pannónia Csoport számára a közlemény alapján.

Az egyezség alapján fizetendő összeg az eredetileg követelt tőke kevesebb mint 65 százaléka.

A kifizetést az EMABIT – az aláírástól számított 90 napon belül – teljes mértékben saját forrásból teljesíti, anélkül, hogy igénybe kellene vennie a rendelkezésre álló tulajdonosi alárendelt kölcsöntőkét. Mivel a biztosító már a 2024-es felülvizsgálatok során megfelelő céltartalékot képzett ezekre a kockázatokra, és a mostani egyezség összege ezen a kereten belül marad,

az ügy lezárása sem a 2025-ös, sem a 2026-os év eredményét nem befolyásolja negatívan.

A közlemény szerint az EMABIT igazgatósága 2026 első felében felülvizsgálja a tulajdonosi alárendelt kölcsöntőke további fenntartásának szükségességét is. A CIG Pannónia megerősítette: a Csoport tőkehelyzete stabil, a növekedési pálya finanszírozása és a hatósági előírásoknak megfelelő biztonságos szavatolótőke-szint a kifizetés mellett is teljeskörűen biztosított.

