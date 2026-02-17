Jó hír érkezett a CIG Pannóniától: egyezséggel zárult az "olasz meló" nagyobbik része

Még 2019 októberében írtunk arról, hogy a CIG EMABIT olasz határon átnyúló tevékenységén olyan károkat szenvedett el, ami tőkeemelést tett szükségessé. Mint kiderült, egy afrikai viszontbiztosító nevében hamis viszontbiztosításokat kötöttek az EMABIT-tal, és akkor egy több mint 3 milliárd forintos kezesi biztosításra vonatkozó lehívás is érkezett a társasághoz. Az ügy hosszú és bonyolult jogvitába torkollott, az EMABIT-ot gyakorlatilag a nulláról építették fel újra.
A most megkötött peren kívüli egyezség kiemelkedő jelentőségű a portfólió tisztítása szempontjából, ugyanis
az érintett kárügy pertárgyértéke a 2025 októberében még fennálló, peresített követelések közel 70 százalékát tette ki.
A megállapodás értelmében a jogvita véglegesen lezárul, a per megszűnik, és a felperes a jövőben semmilyen további igénnyel nem léphet fel ebben az ügyben a biztosítóval szemben. A döntést az EMABIT vezetősége a rendelkezésre álló bizonyítékok, a kapcsolódó eljárások részeredményei, valamint olaszországi jogi szakértők véleményének alapos mérlegelése után hozta meg.
Pénzügyi szempontból a megállapodás kifejezetten előnyös a CIG Pannónia Csoport számára a közlemény alapján.
Az egyezség alapján fizetendő összeg az eredetileg követelt tőke kevesebb mint 65 százaléka.
A kifizetést az EMABIT – az aláírástól számított 90 napon belül – teljes mértékben saját forrásból teljesíti, anélkül, hogy igénybe kellene vennie a rendelkezésre álló tulajdonosi alárendelt kölcsöntőkét. Mivel a biztosító már a 2024-es felülvizsgálatok során megfelelő céltartalékot képzett ezekre a kockázatokra, és a mostani egyezség összege ezen a kereten belül marad,
az ügy lezárása sem a 2025-ös, sem a 2026-os év eredményét nem befolyásolja negatívan.
A közlemény szerint az EMABIT igazgatósága 2026 első felében felülvizsgálja a tulajdonosi alárendelt kölcsöntőke további fenntartásának szükségességét is. A CIG Pannónia megerősítette: a Csoport tőkehelyzete stabil, a növekedési pálya finanszírozása és a hatósági előírásoknak megfelelő biztonságos szavatolótőke-szint a kifizetés mellett is teljeskörűen biztosított.
Címlapkép forrása: Portfolio
Rejtélyes válságba került hazánk gazdasági példaképe, de ezzel épp a magyarok nyerhetik a legtöbbet
Nemcsak a siker, de a kudarc is "megfejthetetlen" a szomszédos országban.
Súlyos lépésre készül a Pentagon: bármi áron kitakarítaná Amerikából az egyik legnagyobb AI-céget
Nem számít, milyen árat fizet érte az Egyesült Államok.
Gigantikus fegyverüzletet kötött az amerikai légierő: 13 tonnás szuperbombákat rendeltek sürgősen
Pótolni kell az Iránra ledobott MOP-okat.
Forradalmi fegyvert kap az amerikai hadsereg: robbanóanyag nélkül semmisíti meg az ellenséges drónokat
Városi környezetben is bevethető lesz az új fegyver.
Elszólta magát az orosz békedelegáció vezetője: kiderült, mik Moszkva valódi elképzelései
Valószínüleg azért az Egyesült Államok előtt nem ezt mondják majd.
Nem bírta tovább: állítólag átállt a legendás orosz elitegység egyik katonája
Mindent elárult az orosz hadeseregről.
Kiderült, miben múlják felül az ukrán katonák a NATO-szakembereket - a németek már léptek is
Pár éve még fordítva történt.
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!