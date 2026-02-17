  • Megjelenítés
Kéthetes mélyponton járt az olajár
Kéthetes mélyponton járt az olajár

Portfolio
Esik az olaj ára a keddi kereskedésben, kéthetes mélyponton is járt, miután az amerikai–iráni tárgyalások előrehaladásáról érkeztek hírek.

A Brent határidős jegyzése 1,8 százalékkal csökkent, a WTI eközben 0,8 százalékkal esett,

mind a két olajfajta február eleje óta nem látott mélyponton járt.

Az iráni külügyminiszter kedden bejelentette, hogy Irán és az Egyesült Államok a genfi közvetett tárgyalások második fordulójában megállapodásra jutott az atomvita fő "irányadó elveiben". Ugyanakkor hangsúlyozta: ez nem jelenti azt, hogy közel lenne a végleges megegyezés. A tárgyalásokkal párhuzamosan az Egyesült Államok tovább növelte katonai jelenlétét a Közel-Keleten.

A feszültséget jól mutatja, hogy Irán kedden néhány órára lezárta a Hormuzi-szorost. Az iráni állami média nem közölte egyértelműen, hogy a vízi út azóta teljesen újranyílt-e. A szoroson halad át a világ olajfogyasztásának nagyjából egyötöde, rajta keresztül exportálja kőolajának nagy részét Irán mellett Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait és Irak is, elsősorban az ázsiai piacokra.

Az árakra csökkentőleg hatott az is, hogy Kazahsztánban a januári kiesés után fokozatosan helyreáll a termelés az óriási Tengiz olajmezőn.

Közben Genfben kedden megkezdődtek az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalások, amelyeken Donald Trump elnök gyors megállapodásra sürgette Kijevet. Egy esetleges békekötés az Oroszország elleni szankciók feloldásához vezethetne, ami visszahozná az orosz kőolajat a nemzetközi piacra. Oroszország 2025-ben a világ harmadik legnagyobb kőolajtermelője az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia mögött.

