Mi jöhet ma a tőzsdéken?

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Iránykereséssel nyithat Európa
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Az amerikai tőzsdék tegnap zárva tartottak az elnökök napja miatt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Holdújév miatt számos piac, köztük a kínai, a hongkongi, a szingapúri, a tajvani, és a dél-koreai is be van zárva.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,18 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,27 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,53 százalékot eshet.
- Az amerikai határidős indexek stagnálnak, miután az S&P 500 az elmúlt két hetet eséssel zárta.
Mi várható makro fronton?
Ma jön a német inflációs adat, de mivel ez már a felülvizsgált statisztika lesz, ezért várhatóan nem rengeti majd meg a piacokat. A délelőtt érkező ZEW hangulatindextől sem várunk nagy kilengéseket, míg a nap második felében a tengerentúlon munkaerőpiaci adat jön, amit ki lehet emelni.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 12,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 2,0 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 22,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 8,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 15,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 500,93
|0,0%
|-1,3%
|0,3%
|3,0%
|11,1%
|57,0%
|S&P 500
|6 836,17
|0,0%
|-1,8%
|-1,5%
|-0,1%
|11,8%
|73,8%
|Nasdaq
|24 732,73
|0,0%
|-2,1%
|-3,1%
|-2,0%
|11,8%
|79,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 806,41
|-0,2%
|0,8%
|5,3%
|12,8%
|45,1%
|86,4%
|Hang Seng
|26 705,94
|0,5%
|-1,2%
|-0,5%
|4,2%
|18,1%
|-13,1%
|CSI 300
|4 660,41
|0,0%
|-1,2%
|-1,5%
|0,7%
|18,3%
|-19,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 800,91
|-0,5%
|-0,9%
|-2,0%
|1,3%
|10,2%
|76,3%
|CAC
|8 316,5
|0,1%
|-0,1%
|0,7%
|2,0%
|1,7%
|43,7%
|FTSE
|10 473,69
|0,3%
|0,8%
|2,3%
|5,5%
|19,9%
|55,2%
|FTSE MIB
|45 419,2
|0,0%
|-3,0%
|-0,8%
|1,1%
|19,6%
|93,8%
|IBEX
|17 848
|1,0%
|-1,9%
|0,8%
|3,1%
|37,8%
|118,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|124 389,5
|-2,0%
|-4,2%
|1,7%
|12,0%
|42,1%
|176,8%
|ATX
|5 671,1
|0,9%
|-1,4%
|3,7%
|6,5%
|38,9%
|87,6%
|PX
|2 650,25
|0,3%
|-4,4%
|-3,9%
|-1,3%
|34,3%
|147,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 800
|-1,6%
|-4,0%
|0,8%
|10,5%
|58,4%
|185,3%
|Mol
|3 598
|-3,4%
|-7,2%
|1,9%
|22,4%
|22,0%
|57,1%
|Richter
|11 620
|-0,7%
|-0,4%
|11,0%
|17,8%
|8,1%
|29,4%
|Magyar Telekom
|1 952
|-0,9%
|-1,7%
|1,7%
|8,9%
|37,3%
|378,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,05
|0,0%
|-2,3%
|6,1%
|10,1%
|-11,3%
|5,0%
|Brent
|67,75
|0,0%
|-1,9%
|5,6%
|11,3%
|-9,7%
|6,7%
|Arany
|4 979,41
|-0,4%
|-1,7%
|8,4%
|15,1%
|71,7%
|175,0%
|Devizák
|EURHUF
|377,8500
|-0,4%
|0,4%
|-1,9%
|-1,6%
|-5,8%
|5,3%
|USDHUF
|318,7397
|-0,4%
|0,8%
|-4,1%
|-2,5%
|-16,5%
|7,7%
|GBPHUF
|434,3350
|-0,4%
|0,3%
|-2,3%
|-1,4%
|-10,0%
|5,4%
|EURUSD
|1,1855
|0,0%
|-0,5%
|2,2%
|0,9%
|12,8%
|-2,2%
|USDJPY
|153,1300
|0,0%
|-1,7%
|-3,1%
|-2,3%
|0,7%
|44,9%
|GBPUSD
|1,3633
|0,1%
|-0,3%
|1,9%
|1,4%
|8,0%
|-2,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|68 867
|0,1%
|-1,8%
|-27,9%
|-22,4%
|-29,4%
|40,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,04
|0,0%
|-3,7%
|-4,4%
|-2,9%
|-9,8%
|215,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,72
|0,0%
|-3,0%
|-3,0%
|-5,1%
|13,2%
|-805,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,52
|-1,7%
|-1,2%
|-4,5%
|-5,1%
|-3,7%
|166,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Rejtélyes válságba került hazánk gazdasági példaképe, de ezzel épp a magyarok nyerhetik a legtöbbet
Nemcsak a siker, de a kudarc is "megfejthetetlen" a szomszédos országban.
Súlyos lépésre készül a Pentagon: bármi áron kitakarítaná Amerikából az egyik legnagyobb AI-céget
Nem számít, milyen árat fizet érte az Egyesült Államok.
Gigantikus fegyverüzletet kötött az amerikai légierő: 13 tonnás szuperbombákat rendeltek sürgősen
Pótolni kell az Iránra ledobott MOP-okat.
Forradalmi fegyvert kap az amerikai hadsereg: robbanóanyag nélkül semmisíti meg az ellenséges drónokat
Városi környezetben is bevethető lesz az új fegyver.
Elszólta magát az orosz békedelegáció vezetője: kiderült, mik Moszkva valódi elképzelései
Valószínüleg azért az Egyesült Államok előtt nem ezt mondják majd.
Nem bírta tovább: állítólag átállt a legendás orosz elitegység egyik katonája
Mindent elárult az orosz hadeseregről.
Kiderült, miben múlják felül az ukrán katonák a NATO-szakembereket - a németek már léptek is
Pár éve még fordítva történt.
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!