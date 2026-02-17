  • Megjelenítés
Mi jöhet ma a tőzsdéken?
Üzlet

Mi jöhet ma a tőzsdéken?

Portfolio
Foghíjasan indul be ez a hét a világ tőzsdéin, tegnap az amerikai tőzsdék az elnökök napja miatt zárva tartottak, míg Ázsiában a Holdújév ünnepe ritkítja meg a nyitva lévő tőzsdék számát. Az USA viszont ma már kinyit, és Európában is folytatódik a kereskedés, bár az előjelek alapján csak mérsékelt és vegyes elmozdulásokra lehet számítani.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Iránykereséssel nyithat Európa

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Az amerikai tőzsdék tegnap zárva tartottak az elnökök napja miatt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Holdújév miatt számos piac, köztük a kínai, a hongkongi, a szingapúri, a tajvani, és a dél-koreai is be van zárva.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,18 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,27 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,53 százalékot eshet.
  • Az amerikai határidős indexek stagnálnak, miután az S&P 500 az elmúlt két hetet eséssel zárta.

Mi várható makro fronton?

Ma jön a német inflációs adat, de mivel ez már a felülvizsgált statisztika lesz, ezért várhatóan nem rengeti majd meg a piacokat. A délelőtt érkező ZEW hangulatindextől sem várunk nagy kilengéseket, míg a nap második felében a tengerentúlon munkaerőpiaci adat jön, amit ki lehet emelni.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 12,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 2,0 százalékos eséssel a Nasdaq index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 22,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 8,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 15,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 500,93 0,0% -1,3% 0,3% 3,0% 11,1% 57,0%
S&P 500 6 836,17 0,0% -1,8% -1,5% -0,1% 11,8% 73,8%
Nasdaq 24 732,73 0,0% -2,1% -3,1% -2,0% 11,8% 79,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 56 806,41 -0,2% 0,8% 5,3% 12,8% 45,1% 86,4%
Hang Seng 26 705,94 0,5% -1,2% -0,5% 4,2% 18,1% -13,1%
CSI 300 4 660,41 0,0% -1,2% -1,5% 0,7% 18,3% -19,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 800,91 -0,5% -0,9% -2,0% 1,3% 10,2% 76,3%
CAC 8 316,5 0,1% -0,1% 0,7% 2,0% 1,7% 43,7%
FTSE 10 473,69 0,3% 0,8% 2,3% 5,5% 19,9% 55,2%
FTSE MIB 45 419,2 0,0% -3,0% -0,8% 1,1% 19,6% 93,8%
IBEX 17 848 1,0% -1,9% 0,8% 3,1% 37,8% 118,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 124 389,5 -2,0% -4,2% 1,7% 12,0% 42,1% 176,8%
ATX 5 671,1 0,9% -1,4% 3,7% 6,5% 38,9% 87,6%
PX 2 650,25 0,3% -4,4% -3,9% -1,3% 34,3% 147,6%
Magyar blue chipek              
OTP 38 800 -1,6% -4,0% 0,8% 10,5% 58,4% 185,3%
Mol 3 598 -3,4% -7,2% 1,9% 22,4% 22,0% 57,1%
Richter 11 620 -0,7% -0,4% 11,0% 17,8% 8,1% 29,4%
Magyar Telekom 1 952 -0,9% -1,7% 1,7% 8,9% 37,3% 378,4%
Nyersanyagok              
WTI 63,05 0,0% -2,3% 6,1% 10,1% -11,3% 5,0%
Brent 67,75 0,0% -1,9% 5,6% 11,3% -9,7% 6,7%
Arany 4 979,41 -0,4% -1,7% 8,4% 15,1% 71,7% 175,0%
Devizák              
EURHUF 377,8500 -0,4% 0,4% -1,9% -1,6% -5,8% 5,3%
USDHUF 318,7397 -0,4% 0,8% -4,1% -2,5% -16,5% 7,7%
GBPHUF 434,3350 -0,4% 0,3% -2,3% -1,4% -10,0% 5,4%
EURUSD 1,1855 0,0% -0,5% 2,2% 0,9% 12,8% -2,2%
USDJPY 153,1300 0,0% -1,7% -3,1% -2,3% 0,7% 44,9%
GBPUSD 1,3633 0,1% -0,3% 1,9% 1,4% 8,0% -2,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 68 867 0,1% -1,8% -27,9% -22,4% -29,4% 40,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,04 0,0% -3,7% -4,4% -2,9% -9,8% 215,7%
10 éves német állampapírhozam 2,72 0,0% -3,0% -3,0% -5,1% 13,2% -805,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,52 -1,7% -1,2% -4,5% -5,1% -3,7% 166,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
