Optimisták a befektetők, mégis nő a feszültség: ez most a legnagyobb probléma a piaccal

A Bank of America legfrissebb, februári alapkezelői felmérése szerint a globális befektetők egyre inkább tartanak attól, hogy a vállalatok túl agresszíven költekeznek. Bár a piaci hangulat továbbra is rendkívül optimista, a további árfolyam-emelkedés tere egyre szűkül.

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A 440 milliárd dollárnyi vagyont kezelő 162 portfóliómenedzser megkérdezésével készült kutatás alapján a kezelt vagyonon belüli készpénzarány 3,4 százalékra nőtt a januári, történelmi mélypontnak számító 3,2 százalékról.

A befektetők eközben továbbra is jelentősen felülsúlyozzák a nyersanyagokat és a részvényeket, a kötvényeket pedig erőteljesen alulsúlyozzák.

A makrogazdasági kilátásokkal kapcsolatos optimizmus tovább erősödött. A globális gazdasági növekedésre vonatkozó várakozások 2022 februárja óta nem látott csúcsra emelkedtek. A vállalati profitbővüléssel kapcsolatos előrejelzések eközben meghaladták a 10 százalékot, ami 2021 óta a legerősebb adat.

Ugyanakkor a válaszadók rekordmagas aránya jelezte, hogy a vállalatok beruházási politikája túlzottan agresszív. A befektetési igazgatók immár a mérlegek megerősítését részesítik előnyben a tőkeberuházások növelésével szemben. A legnagyobb kockázati tényezők listáját ismét a mesterséges intelligencia körül kialakult buborék vezeti - derül ki a felmérésből.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ