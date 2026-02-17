  • Megjelenítés
Optimisták a befektetők, mégis nő a feszültség: ez most a legnagyobb probléma a piaccal
Üzlet

Optimisták a befektetők, mégis nő a feszültség: ez most a legnagyobb probléma a piaccal

Portfolio
A Bank of America legfrissebb, februári alapkezelői felmérése szerint a globális befektetők egyre inkább tartanak attól, hogy a vállalatok túl agresszíven költekeznek. Bár a piaci hangulat továbbra is rendkívül optimista, a további árfolyam-emelkedés tere egyre szűkül.
A 440 milliárd dollárnyi vagyont kezelő 162 portfóliómenedzser megkérdezésével készült kutatás alapján a kezelt vagyonon belüli készpénzarány 3,4 százalékra nőtt a januári, történelmi mélypontnak számító 3,2 százalékról.

A befektetők eközben továbbra is jelentősen felülsúlyozzák a nyersanyagokat és a részvényeket, a kötvényeket pedig erőteljesen alulsúlyozzák.

A makrogazdasági kilátásokkal kapcsolatos optimizmus tovább erősödött. A globális gazdasági növekedésre vonatkozó várakozások 2022 februárja óta nem látott csúcsra emelkedtek. A vállalati profitbővüléssel kapcsolatos előrejelzések eközben meghaladták a 10 százalékot, ami 2021 óta a legerősebb adat.

Ugyanakkor a válaszadók rekordmagas aránya jelezte, hogy a vállalatok beruházási politikája túlzottan agresszív. A befektetési igazgatók immár a mérlegek megerősítését részesítik előnyben a tőkeberuházások növelésével szemben. A legnagyobb kockázati tényezők listáját ismét a mesterséges intelligencia körül kialakult buborék vezeti - derül ki a felmérésből.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

