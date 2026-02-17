  • Megjelenítés
Újabb tranzakciót zárt le a 4iG
Üzlet

Újabb tranzakciót zárt le a 4iG

Portfolio
Lezárt egy újabb tranzakciót a 4iG, informatikai leányvállalata az ACE Network 30 százaléknyi tulajdonrészét.

A 4iG BÉT-en közzétett tájékoztatása szerint lezárult az a tranzakció, amelynek eredményeként a vállalat leánycége, a 4iG Informatikai Zrt. megszerezte az ACE Network Zrt. fennmaradó, további 30 százaléknyi tulajdonrészét is. A zárás a mai napon megtörtént, így

a 4iG Informatikai Zrt. az ACE Network egyedüli, 100%-os tulajdonosává vált.

Az ACE Network olyan, a vállalati működés szempontjából kulcsfontosságú területeken nyújt szolgáltatásokat, mint a hálózati megoldások, az IT-biztonság, a kollaborációs rendszerek, valamint az adatközponti infrastruktúra tervezése, megvalósítása és üzemeltetése.

A társaság piaci pozícióját erősíti, hogy Cisco GOLD Integrator és Provider partner minősítéssel rendelkezik, ennek köszönhetően a cég saját hatáskörben is nyújthat támogatási szolgáltatásokat megrendelőinek. A Cisco mellett több más, nemzetközi gyártó képviseletét is ellátja, mint az F5, a Palo Alto, a HPE, a Checkpoint, a Juniper, a Fortinet és a Nokia.

Az ACE Network jelenleg 49 munkavállalót foglalkoztat, 2024-es árbevétele pedig a tájékoztatás alapján meghaladta a 10 milliárd forintot.

Címlapkép forrása: Portfolio

