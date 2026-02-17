Váratlan bejelentés: elhagyja korábbi székhelyét a világ legtitokzatosabb cége

A Palantir Technologies Denverből Miamiba helyezte át központját, csatlakozva ezzel a dél-floridai technológiai fellendülés legújabb hullámához. A lépés egybevág a városvezetés törekvésével, amely a régiót a következő Szilícium-völggyé kívánja alakítani.

A Peter Thiel elnökletével működő adatelemző vállalat döntése illeszkedik abba a járvány idején indult tendenciába, amelynek során egyre több technológiai cég és nagybefektető választotta székhelyéül Dél-Floridát.

Thiel személyesen is régóta kötődik a térséghez: 2020 óta rendelkezik ingatlannal Miami Beachen, kockázatitőke-társasága, a Founders Fund pedig 2021 óta működtet irodát a városban. Magánbefektetési vállalkozása számára Miami Wynwood negyedében nyitott irodát, választói regisztrációját pedig már 2024 márciusában Floridába helyezte át.

A miami technológiai ökoszisztéma kiépítését jelentős befektetői támogatás is segíti. Ken Griffin és Stephen Ross, akik a járvány alatt költöztek Dél-Floridába, tízmillió dolláros kampányt indítottak, hogy további cégvezetőket, befektetőket és vállalatalapítókat ösztönözzenek az áttelepülésre.

