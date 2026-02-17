Váratlan fordulat a médiaháborúban: az utolsó pillanatban futott be egy még magasabb ajánlat

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A WBD streaming- és stúdióüzletágának megvásárlásáról már érvényes megállapodást írtak alá a Netflixszel. A Paramount Skydance azonban – miután korábban alulmaradt a Netflixszel folytatott licitháborúban – ezt követően

egy részvényenkénti 30 dolláros, teljes egészében készpénzes, ellenséges felvásárlási ajánlatot tett közvetlenül a WBD részvényeseinek.

A WBD kedden közölte, hogy egy magas rangú Paramount-képviselő részvényenként 31 dollárt ajánlott az egyik igazgatósági tagnak a tárgyalások újraindítása fejében. A Paramount vezetése korábban többször jelezte, hogy a 30 dolláros ajánlat nem a "legjobb és végső" ajánlatuk. Bár a múlt héten javítottak a feltételeken, az egy részvényre jutó kínált árat akkor nem emelték.

David Zaslav, a WBD vezérigazgatója közleményében hangsúlyozta: a folyamat során végig a részvényesi érték és a tranzakció biztonságának maximalizálása volt a cél. A vállalat most azt vizsgálja, hogy a Paramount Skydance képes-e olyan kötelező érvényű, végrehajtható ajánlatot tenni, amely a Netflix-megállapodásnál magasabb értéket biztosít a részvényeseknek.

A hétnapos tárgyalási időszak 2026. február 23-án zárul, ezt követően a Netflix a fúziós megállapodásban rögzített egyeztetési jogával élhet. A WBD egyúttal bejelentette, hogy március 20-ra rendkívüli közgyűlést hívott össze, igazgatósága pedig továbbra is egyhangúlag a Netflix-tranzakciót támogatja. A Netflix közleményében a közgyűlés kitűzését fontos mérföldkőnek nevezte. Hozzátették: a korlátozott felmentést azért adták meg, hogy a WBD véglegesen lezárhassa az ügyet a Paramount Skydance-szel. A hír nyomán mindkét érintett vállalat részvénye mintegy 3 százalékot erősödött a keddi tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ