Váratlan fordulat: lemondott egyik nagy tervéről a Masterplast

Több fontos bejelentést tett a Masterplast tőzsdezárás után: a korábban tervezett kőzetgyapotgyár nem épül meg és leállítja a termelést az alig két és fél éve nyitott olaszországi EPS-gyárában. Viszont a cégvezetés vizsgálja a tavaly megépített szerencsi üveggyapotgyár kapacitásbővítési lehetőségeit.

Az üveggyapotgyártáson lesz a fókusz

A Masterplast ma esti közleménye szerint az igazgatótanács a szigetelőanyag portfolió áttekintését követően úgy határozott, hogy

a stratégiai fókusz a továbbiakban az üveggyapotgyártásra, annak technológiai fejlesztésére és kapacitásbővítésére kerül.

A kapcsolódó beruházások versenyképes megvalósítása érdekében a társaság megvizsgálja a szerencsi üveggyapotgyártás bővítésének, kapacitása emelésének lehetőségeit – tette hozzá a BÉT-en kiadott közleményében a vállalat.

Az Európai Unió épületenergetikai célkitűzései – az energiafogyasztás csökkentését és a felújítási ráta növelését ösztönző szabályozás – közép- és hosszú távon stabil keresleti alapot teremtenek a hőszigetelő anyagok számára. A bővítéssel a cél a régiós piaci igények hatékonyabb kiszolgálása, a termelési hatékonyság javítása és a magasabb hozzáadott értékű termékek arányának növelése. A beruházás versenyképes megvalósítása érdekében a társaság állami támogatási és pályázati források bevonásának lehetőségét vizsgálja, és ennek kapcsán előrehaladott tárgyalásokat folytat a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA – Hungarian Investment Promotion Agency) - közöle a Masterplast.

A Masterplast és a lengyel Selena 50-50 százalékos tulajdonában lévő szerencsi üveggyapotgyárral 16 évnyi szünet után van újra üveggyapotgyártás Magyarországon. Tavaly júniusban készült el a gyár, a próbagyártás meg is kezdődött, a cég közlése szerint a harmadik negyedév végére az üzemszerű működés szakaszába lépett. A beruházás összértéke 47,5 millió euró volt, aminek a megvalósulását a magyar állam 5,645 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással segítette.

A létesítmény jelenleg évi 19 ezer tonna termelési kapacitással bír és a termékeket a magyar piac kiszolgálása mellett a közép-kelet-európai régióban is értékesítené a cég.

Az üveggyapot egy könnyű, ásványi alapú, szálas szerkezetű szigetelőanyag, amelyetelsősorban épületek hő- és hangszigetelésére használnak. Fő alapanyaga az újrahasznosítandó üveghulladék, a kvarchomok, és szóda. A gyártás során ezeket olvasztják, majd szálakká húzzák, és kötőanyaggal erősítik gyapotszerű anyaggá. Az üveggyapot jellemző hőszigetelési terméke a tetőszerkezeteknek, padlásfödémeknek, valamint szárazépítészeti válaszfalaknak és álmennyezeteknek. Előnyei a kiváló hőszigetelő és hangszigetelő tulajdonságok, hogynem éghető (A1 tűzvédelmi osztály), páraáteresztő, de nem nedvszívó, és könnyen beépíthető, akár „csináld magad” kivitelezésben is.

Eldőlt a kőzetgypotgyár sorsa

Míg az üveggyapotgyártásban kapacitásokat bővít a társaság, a másik nagy ásványgyapot-üzem, a kőzetgyapotgyár megvalósítástól elállt.

A Market Építő Zrt.-vel folytatott egyeztetések a kőzetgyapotgyár megvalósítására nem vezettek eredményre – közölte a cég. A Masterplast ezt azzal indokolja, hogy a 2025-ös év turbulens világpiaci körülményei terén beállt változások a korábbiakhoz képest konzervatívabb álláspontra kényszerítették a befektetőket, mellyel párhuzamosan olyan változások álltak be az üzleti környezetben, amelyek eredményeképp a beruházás megvalósításának meghatározó feltételei kedvezőtlenebbé váltak. A Masterplast közlése szerint az európai építőipart az elmúlt években jelentős volatilitás és magas finanszírozási költségek jellemezték, ami a tőkeigényes ipari beruházások megtérülését kedvezőtlenül befolyásolta. A különösen energiaintenzív kőzetgyapotgyártás esetében az energiaárak, a karbonköltségek és a csökkenő befektetői kockázatvállalás együttesen olyan gazdasági környezetet teremtettek, amely mellett a projekt a kívánt értékteremtési szintet nem tudta biztosítani.

Ezért az igazgatótanács jóváhagyta, hogy a tulajdonosok a kőzetgyapotgyár megvalósításától elálljanak.

Mint ismeretes, a Masterplast 2022-ben jelentette be, hogy saját gyártással belép az ásványgyapot hőszigetelő anyagok piacára, egy üveggyapotgyárat és egy kőzetgyapotgyárat tervezett építeni (ebből az első valósult meg), a jelentős beruházás finanszorázásra akkor részvénykibocsátást is véghezvitt a cég. A kőzetgyapotgyárról a legutóbbi információ az volt nyáron, hogy a társtuladonossal, a Markettel közösen befektetőt keresnek.

Leállítja olaszországi termelését a Masterplast

Döntés született a 2023-ban átadott olaszországi polisztirolgyárról is:

a kedvezőtlen olaszországi piaci körülményeket, ezért a további veszteségek elkerülését megelőzendő arról határozott, hogy a Masterplast Italia Srl. EPS gyártását beszünteti, a társaság a calernoi üzemből a gépsorokat elszállítja.

A cég közleményében hozzátette, hogy az olaszországi célpiacra irányuló stratégiai jelenlét fennmarad és a kereskedelmi tevékenység folytatódik, a leszerelt gépek hasznosításának, a régiós termelési struktúrába történő hatékony integrálásának lehetőségeit a társaság vizsgálja.

Az EPS (expandált polisztirol) hőszigetelő anyagok európai piaca továbbra is kulcsszerepet tölt be az épületenergetikai korszerűsítésekben, ugyanakkor a versenyképesség alapfeltétele a megfelelő kapacitáskihasználtság és a méretgazdaságosság - indokolta a lépést a cég.

Az igazgatótanács döntött arról is, hogy a magyarországi értékesítés növelése érdekében a társaság a Heves megyei, 2025. évben szünetelő és idén tavasszal újra induló káli EPS-gyár termelésének felfuttatására helyezze a hangsúlyt, és felkérte a menedzsmentet a tevékenység bővítésére vonatkozó üzleti terv kidolgozására.

Mindezek fényében még inkább izgalmas lesz, hogy jövő heti gyorsjelentésében milyen számokat közöl a társaság és hogy a menedzsment hagyományosan optimista várakozásai a piaccal kapcsolatban hogyan alakulnak. A legutóbbi, harmadik negyedév már a fordulat jeleit mutatta, részben az MVM-mel kötött megállapodásnak köszönhetően, a cégvezetés már munkaerőfelvételekről és a kapacitások visszaépítéséről beszélt egy felívelő piaci konjunktúrát prognosztizálva, így ennek fényében nagy meglepetés a mai bejelentés.

Mit mond a menedzsment?

„A Masterplast számára az európai szigetelőanyag-gyártás továbbra is az egyik meghatározó üzleti terület marad. A termelési hatékonyság és a vállalat eredményességének növelése érdekében azokra a fejlesztésekre fókuszálunk, amelyek alacsonyabb technológiai kockázat, valamint magasabb profitabilitás mellett valósíthatóak meg, és ahol piaci jelenlétünk a legerősebb. Meggyőződésem, hogy a meghozott döntések támogatják a vállalat dinamikus fejlődését, hiszen az európai hőszigetelőanyag-felhasználás további dinamikus bővülésére számítunk a következő években.” – tette hozzá Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

Idén pluszban a részvények árfolyama

Az pedig a részvényárfolyam szempontjából is fontos lehet, hogy folytatódik-e a Masterplastnál az eredményesség javulása. Idén 10 százalékos pluszban van a papír, amivel kismértékben alulteljesítő a magyar tőzsdén a BUX indexhez képest.

