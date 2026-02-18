Áttörés a vakcináknál: kiderült, mire képes a Moderna legújabb kombinált oltása

A Moderna által fejlesztett kétkomponensű mRNS-vakcina egyetlen oltásban tartalmaz szezonális influenza és Covid-19 elleni összetevőket. Az 550 egészséges, 18–75 év közötti amerikai felnőtt bevonásával végzett második fázisú klinikai vizsgálat szerint
a kombinált vakcina hat hónapon át tartós immunválaszt váltott ki.
A védettség kiterjedt valamennyi, az oltóanyagban szereplő influenza- és SARS-CoV-2-törzsre, miközben biztonsági aggályok nem merültek fel.
Az eredményeket a Human Vaccines & Immunotherapeutics folyóiratban közölték. A résztvevők egyik csoportja a kísérleti kombinált vakcinát és mellette placebót kapott, míg a másik csoport a Moderna kereskedelmi forgalomban lévő influenza és Covid-19 elleni oltását kapta meg külön-külön. A kutatók szerint az eredmények alátámasztják az mRNS-alapú többkomponensű vakcinák további fejlesztését.
A Moderna közben a nemzetközi piacokra összpontosít, miután a Robert F. Kennedy Jr. vezette amerikai egészségügyi tárca felmondott egy 600 millió dolláros szerződést. A megállapodás eredetileg madárinfluenza és más magas kockázatú törzsek elleni mRNS-vakcinák fejlesztésére irányult.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
