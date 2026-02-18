Jacob Helberg, a külügyminisztérium gazdasági ügyekért felelős államtitkára elmondta, hogy több amerikai kormányzati szerv közösen fejlesztette ki a rendszert, amelyről már zajlanak az egyeztetések a partnerországokkal. Helberg a floridai Defense Tech Leadership Summit rendezvényen nyilatkozott a Bloomberg Televisionnek. Úgy fogalmazott:
Nagyon kifinomult árpadlórendszert dolgoztak ki, és izgatottan várjuk a bevezetését, mert az árképzés jelenti a kulcsot a magánberuházások bevonzásához.
A bejelentés alig két héttel azután érkezett, hogy Washington 55 országot hívott meg egy, a kritikus ásványkincsekkel foglalkozó csúcstalálkozóra. Az eseményen a Trump-kormányzat az árpadlók alkalmazása mellett a magántőke-befektetők fokozott bevonását is javasolta a kínai ellátási láncoktól való függetlenedés érdekében. A konkrét részletek ugyanakkor egyelőre hiányoznak. A befektetők és a piaci szereplők számára nem világos, hogyan alakítják ki az ármechanizmust, miként vezetik be a rendszert, és az mikor indul el.
A minimumár bevezetésének gondolata régóta napirenden van az iparágban, mivel a kínai túlkínálat gyakran lenyomja a piaci árakat, ez pedig aláássa a nyugati vállalatok jövedelmezőségét. A rendszer célja, hogy védelmet nyújtson a nem kínai szereplőknek ezzel az árnyomással szemben.
Helberg szerint az árpadlókat végül a Pax Silica keretében vezetik be. Ez az amerikai vezetésű szövetség kifejezetten az ellátási láncok megerősítésére jött létre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Bejelentették az amerikaiak: árpadlórendszer jön a kritikus nyersanyagok piacán
Igyekeznek csökkenteni a Kínától való függést.
Derült égből állampapír-pénzeső: rengeteg lakossági befektető kap ma súlyos összeget
Most érdemes figyelni a számlákat.
Robin Hood és a kormány
Terták Elemér írása.
Meglepetést hozhat a Mol jelentése – ezt várják az elemzők
Kiteríti lapjait az olajcég.
Elképesztő ötlettel álltak elő a finnek: atommal fűtött lakótelepekkel szórnák tele Európát
Lengyelek is a megrendelők között.
Jön a havazás Magyarországon - Mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Ciklon közeledik hazánk felé.
Rendkívüli bejelentést tett Zelenszkij: nyíltan segíti Putyin háborúját Ukrajna szomszédja - Kijev megbünteti az ország első emberét
Innen szerzi be Putyin a fontos alkatrészeket.
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.