Bejelentették az amerikaiak: árpadlórendszer jön a kritikus nyersanyagok piacán

Jacob Helberg, a külügyminisztérium gazdasági ügyekért felelős államtitkára elmondta, hogy több amerikai kormányzati szerv közösen fejlesztette ki a rendszert, amelyről már zajlanak az egyeztetések a partnerországokkal. Helberg a floridai Defense Tech Leadership Summit rendezvényen nyilatkozott a Bloomberg Televisionnek. Úgy fogalmazott:

Nagyon kifinomult árpadlórendszert dolgoztak ki, és izgatottan várjuk a bevezetését, mert az árképzés jelenti a kulcsot a magánberuházások bevonzásához.

A bejelentés alig két héttel azután érkezett, hogy Washington 55 országot hívott meg egy, a kritikus ásványkincsekkel foglalkozó csúcstalálkozóra. Az eseményen a Trump-kormányzat az árpadlók alkalmazása mellett a magántőke-befektetők fokozott bevonását is javasolta a kínai ellátási láncoktól való függetlenedés érdekében. A konkrét részletek ugyanakkor egyelőre hiányoznak. A befektetők és a piaci szereplők számára nem világos, hogyan alakítják ki az ármechanizmust, miként vezetik be a rendszert, és az mikor indul el.

A minimumár bevezetésének gondolata régóta napirenden van az iparágban, mivel a kínai túlkínálat gyakran lenyomja a piaci árakat, ez pedig aláássa a nyugati vállalatok jövedelmezőségét. A rendszer célja, hogy védelmet nyújtson a nem kínai szereplőknek ezzel az árnyomással szemben.

Helberg szerint az árpadlókat végül a Pax Silica keretében vezetik be. Ez az amerikai vezetésű szövetség kifejezetten az ellátási láncok megerősítésére jött létre.

