  • Megjelenítés
Bejelentették az amerikaiak: árpadlórendszer jön a kritikus nyersanyagok piacán
Üzlet

Bejelentették az amerikaiak: árpadlórendszer jön a kritikus nyersanyagok piacán

Portfolio
Az Egyesült Államok kidolgozott egy árpadlórendszert a kritikus nyersanyagok piacára, amelyet szövetségeseinek is bemutat. A lépés célja, hogy csökkentsék a Kínától való függőséget ezeknél a nemzetbiztonsági szempontból kulcsfontosságú nyersanyagoknál - tudósított a Bloomberg.

Jacob Helberg, a külügyminisztérium gazdasági ügyekért felelős államtitkára elmondta, hogy több amerikai kormányzati szerv közösen fejlesztette ki a rendszert, amelyről már zajlanak az egyeztetések a partnerországokkal. Helberg a floridai Defense Tech Leadership Summit rendezvényen nyilatkozott a Bloomberg Televisionnek. Úgy fogalmazott:

Nagyon kifinomult árpadlórendszert dolgoztak ki, és izgatottan várjuk a bevezetését, mert az árképzés jelenti a kulcsot a magánberuházások bevonzásához.

A bejelentés alig két héttel azután érkezett, hogy Washington 55 országot hívott meg egy, a kritikus ásványkincsekkel foglalkozó csúcstalálkozóra. Az eseményen a Trump-kormányzat az árpadlók alkalmazása mellett a magántőke-befektetők fokozott bevonását is javasolta a kínai ellátási láncoktól való függetlenedés érdekében. A konkrét részletek ugyanakkor egyelőre hiányoznak. A befektetők és a piaci szereplők számára nem világos, hogyan alakítják ki az ármechanizmust, miként vezetik be a rendszert, és az mikor indul el.

A minimumár bevezetésének gondolata régóta napirenden van az iparágban, mivel a kínai túlkínálat gyakran lenyomja a piaci árakat, ez pedig aláássa a nyugati vállalatok jövedelmezőségét. A rendszer célja, hogy védelmet nyújtson a nem kínai szereplőknek ezzel az árnyomással szemben.

Még több Üzlet

Kiderült a szomorú igazság a plug-in hibridekről: sokkoló számokra bukkant egy kutatás

Ugrik a magyar tőzsde, ralizik az OTP

Nagy bejelentéseket tett a Masterplast - Mit mond a menedzsment?

Helberg szerint az árpadlókat végül a Pax Silica keretében vezetik be. Ez az amerikai vezetésű szövetség kifejezetten az ellátási láncok megerősítésére jött létre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörést történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Fordult napközben az amerikai tőzsde
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility