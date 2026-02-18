  • Megjelenítés
Drágább lesz eljutni a népszerű nyaralóhelyekre: rengeteg magyar utazót érinthet a bejelentés
Az Aena spanyol repülőtér-üzemeltető jelentősen emelné utasonkénti díjait a következő években, amiből terminálfejlesztéseit és a megnövekedett utasforgalom kezelését finanszírozná. A lépés a repülőjegyárak emelkedését is eredményezheti, a cég alá tartoznak olyan fontos európai repülőterek, mint a madridi vagy a barcelonai reptér, vagy a londoni Luton.

A társaság már megszerezte a spanyol piac- és versenyfelügyeleti hatóság (CNMC) jóváhagyását, amely lehetővé teszi a maximális utasonkénti díj 2026-os, 6,5 százalékos emelését, 0,68 euróra. 2027 és 2031 között további 0,43 eurós emelést tervez, amihez azonban még szükség van a hatósági engedélyre.

Az Aena közlése szerint az emelkedő díjak növelheti a jegyárakat,

ugyanakkor hozzátette, hogy a kisebb spanyol repülőtereken az emelés mértéke mérsékeltebb lehet, így a díjszabás továbbra is versenyképes marad.

Az Aena alá tartozik többek között a madridi Barajas repülőtér, a barcelonai El Prat, de van Ibizán, Mallorcán és Gran Canarián is repülőtere. Spanyolországon kívüli fontos érdekeltsége a londoni Luton, amelyben többségi részesedése van.

A díjemelésekből beruházásokat finanszírozna a vállalat, amit a növekvő utasforgalom kezelése indokol, terminálfelújításokat és kapacitásbővítést irányoz elő a cég. Az üzemeltető becslései szerint a spanyol repülőterek a 2027 és 2031 közötti időszakban összesen akár 1,6 milliárd utast is kiszolgálhatnak. A cég ugyanakkor arra számít, hogy a járvány utáni gyors helyreálláshoz képest a forgalomnövekedés üteme mérséklődni fog.

Az Aena tervei szerint a 2027-től kezdődő ötéves ciklusban a beruházások értéke a korábbi szint háromszorosára emelkedik. A tervezett kiadásokból egy legalább 10 milliárd eurós tétel még kormányzati jóváhagyásra vár.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

