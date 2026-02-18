  • Megjelenítés
Fontos megállapodást kötött a Richter: nők tízmillióinak életét megkeserítő betegségre fejleszt gyógyszert
Fontos megállapodást kötött a Richter: nők tízmillióinak életét megkeserítő betegségre fejleszt gyógyszert

Újabb fontos stratégiai megállapodással bővíti nőgyógyászati üzletágát a Richter: egy svájci biotechnológiai vállalattal működik együtt, aminek eredménye egyedülálló, az endometriózis okát kezelő terápia lehet, ha sikerrel zárulnak a klinikai vizsgálatok. A világszerte mintegy 190 millió nő életét megkeserítő betegségre egyelőre tüneti kezelés létezik - derül ki a Richter közleményéből.

A ma reggeli bejelentés szerint a Richter stratégiai kutatási együttműködési és opciós licencmegállapodást írt alá a svájci FimmCyte biotechnológiai vállalattal. Az együttműködés célja a FimmCyte úttörőnek számító, „FMC2” jelű antitestjének közös fejlesztése az endometriózis kezelésére. 

A Richter közleménye szerint a mostani együttműködés illeszkedik a Richter bővülő innovatív gyógyszerfejlesztési képességeihez és a nemrégiben létrehozott belgiumi nőgyógyászati K+F központjára épít. A megállapodás értelmében a felek közös kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatnak, amelyek célja az FMC2 antitestének klinikai fejlesztési fázisba történő juttatása.

Az FMC2 egy potenciálisan betegségmódosító hatású antitest, ami az első, az endometriózis okát kezelő terápia lehet.

A felek véglegesítettek egy kizárólagos és globális licencmegállapodást, mely az antitest jövőbeni fejlesztésére és forgalombahozatalára irányul. A licencmegállapodás automatikusan hatályba lép, amennyiben a Richter a humán klinikai vizsgálatok megkezdését megelőzően bármely időpontban él kizárólagos opciós jogával. Ez a megállapodási struktúra hatékony utat biztosít a preklinikai kutatástól a globális kereskedelmi hasznosításig, szükségtelenné téve további a licencmegállapodásokra vonatkozó tárgyalásokat, és lehetővé téve a klinikai fejlesztésbe történő gyors átmenetet. A FimmCyte a megállapodás alapján fejlesztési és kereskedelmi mérföldkő kifizetésekre, és a nettó árbevétel után járó, sávos jogdíjbevételekre lehet jogosult.

Ez az együttműködés egyesíti a Richter nőgyógyászati szakértelmét a FimmCyte immunterápiás és saját fejlesztésű antitest-technológiájával annak érdekében, hogy előmozdítsa az innovációt és piacra vigye az endometriózis első potenciálisan a betegség okára fókuszáló kezelését. - közölte a Richter.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint világszerte mintegy 190 millió nőt érint az endometriózis. Annak ellenére, hogy a betegség ilyen széles körben elterjedt, jelenleg nem létezik oki terápia; a rendelkezésre álló kezelések elsősorban a tünetek enyhítésére korlátozódnak.

Turek Péter, a Richter Nőgyógyászati Üzletágának vezetője elmondta: „Ez a kutatási együttműködés fontos mérföldkő stratégiánk megvalósításában, és tovább erősíti azon törekvésünket, hogy vezető szerepet töltsünk be a női egészség területén.”

Mohaned Shilaih, a FimmCyte vezérigazgatója hozzátette: „A Richter egyike a nőgyógyászati terület kevés, meghatározó vállalatainak; így ez a partnerség jelentős szakmai visszaigazolása a FimmCyte úttörő megközelítésének: precíziós immunterápia alkalmazása a komplex krónikus betegségek, köztük elsőként az endometriózis kiváltó okának kezelésére.”

A nőgyógyászatnak fontos szerepet szán a Richter hosszú távú növekedési stratégiájában a Vraylar szabadalomlejáratának közeledtével. A szegmens, amit kutatás-fejlesztési kapacitásokkal bővített az elmúlt években és akvizíciókkal is megtámogatott, már most a legnagyobb bevételű üzletág.

Az eredménytermelés tekintetében azonban egyelőre jóval elmarad a neuropszichiátriától.

A Richter részvényeinek árfolyama február elején történelmi csúcsra ment, idén 18 százalékos pluszban van a papír, felülteljesítve a BUX indexet.

