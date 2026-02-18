  • Megjelenítés
Indul az új innovációs tőkealap, 17 milliárd forintra pályázhatnak a magyar startupok
Indul az új innovációs tőkealap, 17 milliárd forintra pályázhatnak a magyar startupok

MTI
|
Portfolio
Mintegy 17 milliárd forint keretösszegű kockázati tőkealap indult az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures kezelésében; az európai uniós forrásból megvalósuló tőkealap a korai fázisban lévő, technológiai vagy üzleti innovációval rendelkező hazai startupokat célozza meg, különös tekintettel a mesterséges intelligencia megoldásokra, a deeptech és egészségügyi fejlesztésekre - ismertette Hradszki László, a Hiventures Zrt. vezérigazgatója háttérbeszélgetésen Budapesten.
A vezérigazgató kiemelte: az innovatív vállalkozások már jelentkezhetnek forrásért a Hiventures weboldalán. A hazai technológiai startupok és fejlesztések felvirágoztatását, közvetve pedig a magyar innováció versenyképességének erősítését támogatja az új alap.

A befektetés nagysága vállalkozásonként 300 ezer euróig is terjedhet.

Ez a volumen biztosítja, hogy a korai fázisban lévő, magas növekedési potenciállal bíró vállalkozások a következő szintre léphessenek, legyen szó például a prototípus tökéletesítésről, piaci validációról vagy a következő befektetési körre való felkészülésről.

A vezérigazgató kitért arra, hogy a befektetések széles iparági spektrumban valósulhatnak meg, így a legkülönbözőbb innovatív megoldások juthatnak finanszírozáshoz.

Az alap fókuszában elsősorban a

  • deeptech,
  • medtech,
  • greentech és
  • a mesterséges intelligenciára épülő fejlesztések állnak,

de más területeken aktív cégek fejlesztései iránt is nyitottak.

Közölte: a Hiventures a továbbiakban kiemelten épít a hazai startupközösség aktív befektetőire, a velük való közös munkára, ezért befektetéseit elsősorban társbefektetések formájában tervezi megvalósítani. A társbefektetés során igazodnak a másik finanszírozó partner feltételeihez, ezzel gyorsítják a döntéshozatalt és növelik az egyes befektetések hatékonyságát - tette hozzá a vezérigazgató.

A piaci elvárásokhoz és sztenderdekhez igazított folyamatoknak és a gyors döntéshozatalnak köszönhetően a startupok 3 hónap alatt hozzájuthatnak a befektetéshez.

A befektetések az EU társfinanszírozása mellett, a GINOP Plusz program részeként valósulnak meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

