Jól megy a fitneszbiznisz, kilőtt a Garmin árfolyama
Portfolio
A Garmin az elemzői várakozásokat felülmúló éves árbevétel- és eredmény-előrejelzést tett közzé, amelyet elsősorban a prémium viselhető eszközök és fitnesztermékek iránti erős kereslet hajt. A bejelentés nyomán a vállalat részvényei valósággal kilőttek a nyitás előtti kereskedésben.
A piaci várakozásoknál optimistább előrejelzést adott a Garmin az idei évre:

a navigációs eszközökről és fitnesz-okosórákról ismert gyártó 2026-ra összesen 7,9 milliárd dolláros árbevételt vár, ami jóval meghaladja az elemzők által várt 7,63 milliárd dollárt. A korrigált egy részvényre jutó eredmény tekintetében a cég 9,35 dolláros előrejelzést adott, szemben a Wall Street 8,70 dolláros konszenzusával.

A tavalyi negyedik negyedévben is felülteljesítette a várakozásokat a vállalat: a Garmin teljes árbevétele 17 százalékkal, 2,12 milliárd dollárra nőtt, ezzel felülmúlva az elemzők 2,02 milliárd dolláros várakozását. A korrigált egy részvényre jutó eredmény 2,79 dollár lett, ami szintén meghaladta a 2,40 dolláros piaci konszenzust.

Különösen erős volt a fitneszüzletág teljesítménye, ahol az árbevétel 42 százalékkal ugrott a negyedik negyedévben.

A növekedést az újonnan piacra dobott termékek – köztük a Venu 4 és a Bounce 2 okosórák – iránti kereslet fűtötte.

A vállalat növekedése több piaci szegmensre is kiterjed, a wellness-eszközöktől kezdve a hajózási rendszereken át a repüléselektronikáig. A Garmin saját gyártókapacitásai és többcsatornás értékesítési hálózata segíti a céget abban, hogy a változó keresleti viszonyok között is megőrizze jövedelmezőségét.

Az eredmények közlését követően a Garmin árfolyama 15 százalékos pluszban áll a nyitás előtti kereskedésben.

garmin_0218

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Garmin

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

