Nagy bejelentéseket tett a Masterplast - Mit mond a menedzsment?

Milyen kapacitáskihasználtsággal működik most a szerencsi üveggyapotgyár? Milyen piaci lehetőséget látnak most ennél a terméknél, hogy elsősorban ezt a szegmenst bővítik?
A szerencsi üveggyapotgyár termékei iránti kereslet rendkívül élénk, mind a hazai, mind pedig a nemzetközi piacainkon. Magyarországon a felfokozott keresletet leginkább a kiemelkedően sikeres Takarékos Otthon Program ingyenes padlásfödém szigetelésre vonatkozó projektjei okozzák, de az általános felhasználási igény is erősödik. Mivel Magyarországon és a szerencsi gyár 400 km-es körzetében nincs jelenleg működő üveggyapot-gyártás, ezért a piaci igények további növekedésében jelentős potenciált látunk. A technológia felfuttatási időszaka zajlik, ilyenkor még természetes az ingadozás a gyártás havi kibocsátásában, ugyanakkor a gyártási paraméterek és a minőségi mutatók kiválóak.
Az üveggyapot iránti keresletet közép- és hosszú távon az európai épületenergetikai célkitűzések alapozzák meg. Az energiafogyasztás csökkentését és a felújítási ráta növelését ösztönző szabályozás stabil keresleti környezetet teremt a hőszigetelő anyagok számára. Az üveggyapot különösen kedvező pozícióban van a tető- és könnyűszerkezetes alkalmazásoknál, valamint a magasabb műszaki követelményű projektek esetében.
A most előkészítés alatt álló fejlesztési terv célja nem pusztán volumenbővítés, hanem a termelési hatékonyság további javítása és a magasabb hozzáadott értékű termékek arányának növelése. A program fontos eleme a megújulóenergia-használat erősítése is: a napelemkapacitás telepítése kiemelt cél, amely egyszerre szolgál energiahatékonysági és fenntarthatósági szempontokat, valamint mérsékli az energiaköltség-kitettséget.
A tegnap esti közlemény szerint a kapacitásbővítéshez állami támogatásokat és pályázati lehetőségeket keresnek – enélkül is meg tudna valósulni a fejlesztés, piaci alapon is megtérülne a beruházás?
A fejlesztés gazdasági racionalitását piaci alapon vizsgáljuk, és az alapvető elvárás, hogy támogatás nélkül is minden projektnek hozni kell az elvárt megtérülést. A támogatási és pályázati források bevonása a beruházás megtérülését tovább gyorsítja és csökkenti a finanszírozási kockázatot. A beruházás megvalósításának támogatásával kapcsolatban előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel, a HIPA-val.
Honnan jönnek a megrendelések az üveggyapot üzletágba - korábbi nyilatkozatok szerint nem csak hazai, de régiós értékesítést is tervez a Masterplast -, mekkora az érdeklődés a környező országokban? A Selena, mint partner mennyit segít ebben?
Mivel az üveggyapot gyár joint venture konstrukcióban működik, a Selena természetes módon nemcsak stratégiai partner, hanem az értékesítési tevékenységben is aktív szereplő. A gyártókapacitás jelentős részének – nagyságrendileg mintegy felének – piacra vitelében a Selena saját disztribúciós hálózatára építünk. Ez a megosztott felelősség kiegyensúlyozott értékesítési arányokat teremt, a Selena ma elsősorban a lengyel piacra koncentrál. A Masterplast részéről a hangsúly ma döntően a magyar piacon van, de szeretnénk Szlovákiában, Romániában és Szerbiában is az idei év során megkezdeni az értékesítést. Ezekben az országokban kiépített disztribúciós és kivitelezői hálózatra támaszkodva tudjuk a leghatékonyabban piacra vinni a termékeket. Az itt jelentkező erős kereslet miatt fontos, hogy a következő években a kapacitás és a termékpaletta bővítését is el tudjuk érni, rendkívül erős üzleti lehetőséget látunk ebben. Ehhez csatlakozhat a későbbiekben az ukrajnai újjáépítéstől várható többlet igény, mivel Ukrajnának jelenleg nincs üveggyapot gyártó kapacitása.
A kőzetgyapotgyár megépítésétől a megváltozott üzleti környezetre hivatkozva állt el a Masterplast, mi változott pontosan? A leutóbbi hír az volt, hogy a Markettel együtt befektetőt keresnek a projekthez, a befektetők pedig jellemzően a jövőbeli lehetőségeket mérlegelik, ennek fényében romlottak a piaci kilátások is?
A kőzetgyapotgyár projekt felfüggesztésének hátterében nem a termék iránti hosszú távú kereslet megkérdőjeleződése áll, hanem a beruházás kockázati és megtérülési profiljának újraértékelése a jelenlegi gazdasági környezetben. Az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedtek a finanszírozási költségek, tartósan magas maradt az energiaár-volatilitás, és a tőkeigényes, energiaintenzív ipari projektek esetében a befektetői elvárások is szigorodtak. Mindemellett a piacot jelenleg uraló gyártók a régiós kapacitásaikat bővítették, valamint az elmúlt három évben globálisan is jelentős új szereplők jelentek meg a kőzetgyapot-gyártás piacán, mint például a Kingspan és a Holcim.
Ebben a helyzetben a projekt csak magasabb kockázatvállalás mellett lett volna megvalósítható, ami nem illeszkedett a vállalat jelenlegi stratégiai prioritásaihoz.
A döntés tehát a tőkeallokáció tudatos átrendezését tükrözi: a Masterplast olyan fejlesztésekre koncentrál, amelyek gyorsabban, kiszámíthatóbb módon járulnak hozzá az eredménytermelő képesség erősítéséhez, miközben alacsonyabb technológiai és finanszírozási kitettséggel járnak.
Milyen most a Masterplast pozíciója a hazai és a régiós piacokon és mennyire erős a verseny? Mennyire tud a gyenge építőipari környezetben a kevesebb számú nagy hazai építkezéseken jelen lenni a Masterplast?
A Masterplast továbbra is meghatározó szereplő a magyar piacon, és stabil, meghatározó régiós jelenléttel rendelkezik.
A verseny intenzív, különösen a gyengébb építőipari ciklusban, amikor a beruházások száma visszaesik és az árverseny erősödik.
Ebben a környezetben a költséghatékonyság, a rugalmas gyártási struktúra, az erős disztribúciós hálózat és a több termékkategóriára épülő portfólió jelenti a versenyelőny alapját. A nagyobb hazai beruházásokon való részvételt az integrált termékkínálat és a régiós gyártási háttér is támogatja, amely lehetővé teszi a komplexebb projektek kiszolgálását. A vállalat célja nem kizárólag a volumen növelése, hanem a stabil eredménytermelő képesség fenntartása a ciklikusan visszafogottabb időszakokban is. A nehéz időszakoknak mindig van egy piactisztító hatása is, amelynek következményeként a gyengébb szereplők kiesnek. Meggyőződésem szerint a most induló konjunktúrában a Masterplast ennek a folyamatnak az egyik nyertese tud lenni.
Az olaszországi gyártást mindössze 2,5 évvel a gyár megnyitása után állítják le, mi változott ennyire rövid idő alatt, hogy nem tudott eredményesen működni a gyár? Mennyiben tudta megvalósítani az elképzeléseket és terveket itt a cég?
Az olasz EPS-gyártás megszüntetése a kapacitásoptimalizálási stratégia része. A döntés hátterében az európai építőipar volatilis működése, az egyes telephelyek közötti költségstruktúra-különbségek, valamint a méretgazdaságossági szempontok állnak. Az olasz piac az elmúlt években kiemelkedően erős teljesítményt mutatott, amelyet jelentős részben a Superbonus ösztönzőprogram által generált keresleti hullám táplált, számottevő volumenbővülést eredményezve a hőszigetelőanyag-piacon. A programot azonban sajnos leállították, egy gyors ütemű visszaesés következett be, amely jelentősen átrendezte a piaci keresleti viszonyokat. Az elmúlt két és fél év során a gyár elindítása és működtetése a tervek szerint zajlott, azonban a kereslet ciklikus korrekciója, valamint a finanszírozási környezet változása indokolttá tette a kapacitások átcsoportosítását.
A Heves megyei, káli EPS-gyár termelésének újraindítása és a régiós mennyiségek felfuttatása mellett a gyártás koncentrálása javítja a költséghatékonyságot és erősíti a jövedelmezőséget. Az olasz piac ugyanakkor továbbra is stratégiai jelentőségű marad a vállalat számára, a jövőben azonban gyártási helyett értékesítési fókuszú jelenléttel.
