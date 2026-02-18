  • Megjelenítés
Nagy üzletnek indult, az Nvidia most mégis teljesen megszabadult egyik befektetésétől
Üzlet

Nagy üzletnek indult, az Nvidia most mégis teljesen megszabadult egyik befektetésétől

Portfolio
Az Nvidia értékesítette az Arm Holdingsban megmaradt teljes részesedését, ezzel lezárva a két félvezetőipari óriás között évek óta húzódó ügyet - írta a Bloomberg.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Egy felügyeleti bejelentésből kiderül,

hogy az Nvidia a tavalyi negyedik negyedévben vált meg a fennmaradó 1,1 millió darab Arm-részvényétől.

A pakett értéke az Arm keddi záróárfolyama alapján mintegy 140 millió dollár volt, a tranzakcióval pedig az Nvidia részesedése a társaságban megszűnt.

A két társaság kapcsolata nem új keletű. Az Nvidia 2020-ban 40 milliárd dollárért kísérelte meg felvásárolni az Armot, amely a félvezetőipar történetének legnagyobb üzlete lett volna, ám a tranzakció szinte azonnal a szabályozó hatóságok és az ügyfelek ellenállásába ütközött. Mivel az Arm technológiája a világ fejlett chipjeinek túlnyomó többségében megtalálható, a piaci szereplők kulcsfontosságúnak tartották a cég függetlenségének megőrzését. A felek végül 2022 februárjában álltak el az üzlettől, az Arm pedig – amely továbbra is a japán SoftBank Group többségi tulajdonában áll – ezt követően tőzsdére lépett.

Még több Üzlet

Javul a hangulat, itt a felpattanás a tőzsdéken

Drágább lesz eljutni a népszerű nyaralóhelyekre: rengeteg magyar utazót érinthet a bejelentés

Pozitív hangulatban indul a kereskedés a magyar tőzsdén

A jelenleg a világ legértékesebb vállalatának számító Nvidia az utóbbi időszakban aktív technológiai befektetővé lépett elő. A társaság részesedéssel rendelkezik többek között az Intelben, a Nokiában, a CoreWeave-ben és a Synopsysben is, pénzügyi forrásait pedig ígérete szerint a mesterséges intelligencián alapuló számítástechnikai megoldások terjedésének felgyorsítására fordítja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását
Fordult napközben az amerikai tőzsde
Kész, vége, ennyi: megszűnik a Facebook Messenger.com
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility