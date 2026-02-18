Nagy üzletnek indult, az Nvidia most mégis teljesen megszabadult egyik befektetésétől

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Egy felügyeleti bejelentésből kiderül,

hogy az Nvidia a tavalyi negyedik negyedévben vált meg a fennmaradó 1,1 millió darab Arm-részvényétől.

A pakett értéke az Arm keddi záróárfolyama alapján mintegy 140 millió dollár volt, a tranzakcióval pedig az Nvidia részesedése a társaságban megszűnt.

A két társaság kapcsolata nem új keletű. Az Nvidia 2020-ban 40 milliárd dollárért kísérelte meg felvásárolni az Armot, amely a félvezetőipar történetének legnagyobb üzlete lett volna, ám a tranzakció szinte azonnal a szabályozó hatóságok és az ügyfelek ellenállásába ütközött. Mivel az Arm technológiája a világ fejlett chipjeinek túlnyomó többségében megtalálható, a piaci szereplők kulcsfontosságúnak tartották a cég függetlenségének megőrzését. A felek végül 2022 februárjában álltak el az üzlettől, az Arm pedig – amely továbbra is a japán SoftBank Group többségi tulajdonában áll – ezt követően tőzsdére lépett.

A jelenleg a világ legértékesebb vállalatának számító Nvidia az utóbbi időszakban aktív technológiai befektetővé lépett elő. A társaság részesedéssel rendelkezik többek között az Intelben, a Nokiában, a CoreWeave-ben és a Synopsysben is, pénzügyi forrásait pedig ígérete szerint a mesterséges intelligencián alapuló számítástechnikai megoldások terjedésének felgyorsítására fordítja.

