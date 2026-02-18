  • Megjelenítés
Pótlóbuszok lepik el a főváros egyik legforgalmasabb villamosútvonalát - mutatjuk, mikor és hol
Üzlet

Pótlóbuszok lepik el a főváros egyik legforgalmasabb villamosútvonalát - mutatjuk, mikor és hol

MTI
Karbantartás miatt pótlóbusz jár a 6-os villamos helyett több februári éjszakán 0 óra és 4 óra között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

Sínköszörülés és a villamospálya karbantartása miatt február 18-án és 19-én, szerda és csütörtök éjszaka, illetve 22-én, 23-án, 24-én, 25-én és 26-án, vasárnap, hétfő, kedd, szerda és csütörtök éjszaka járnak majd a pótlóbuszok, amelyek a közúton haladnak és a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg.

A pótlóbuszok a Széll Kálmán tér felé nem állnak meg a Margitszigetnél.

Hozzátették: a 931-es autóbusz Pest felé a Margit híd, budai hídfőben a villamosperon helyett a közúton kijelölt megállóban áll meg.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörést történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Fordult napközben az amerikai tőzsde
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility