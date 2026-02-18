Pótlóbuszok lepik el a főváros egyik legforgalmasabb villamosútvonalát - mutatjuk, mikor és hol

Karbantartás miatt pótlóbusz jár a 6-os villamos helyett több februári éjszakán 0 óra és 4 óra között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

Sínköszörülés és a villamospálya karbantartása miatt február 18-án és 19-én, szerda és csütörtök éjszaka, illetve 22-én, 23-án, 24-én, 25-én és 26-án, vasárnap, hétfő, kedd, szerda és csütörtök éjszaka járnak majd a pótlóbuszok, amelyek a közúton haladnak és a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg.

A pótlóbuszok a Széll Kálmán tér felé nem állnak meg a Margitszigetnél.

Hozzátették: a 931-es autóbusz Pest felé a Margit híd, budai hídfőben a villamosperon helyett a közúton kijelölt megállóban áll meg.

