  • Megjelenítés
Pozitív hangulatban indul a kereskedés a magyar tőzsdén
Üzlet

Pozitív hangulatban indul a kereskedés a magyar tőzsdén

Portfolio
A javuló nemzetközi hangulattal összhangban a magyar piacon is pozitív felütéssel indul a nap.
Portfolio Investment Day 2026
Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,9 százalékkal került feljebb, így jelenleg 126 062 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama emelkedik, miközben csak a Mol árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és a Rába teljesít, míg a leggyengébben a Masterplast és az Appeninn indítja a napot.

Még több Üzlet

Hihetetlen, mi úszik az Antarktisz jege alatt 500 méter mélyen - a kutatók is alig hitték el, amit láttak

Javul a hangulat, itt a felpattanás a tőzsdéken

Drágább lesz eljutni a népszerű nyaralóhelyekre: rengeteg magyar utazót érinthet a bejelentés

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Bemondta az elemző: ennyivel drágulhat a benzin a Barátság-vezeték leállása miatt

Most kell lecsapni a Mol részvényére?

A horvátok kezébe került Magyarország üzemanyagellátása – De maradt egy brüsszeli kiskapu

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Holdblog

A társadalom megérett a plusztudásra

Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Régóta erről suttogott mindenki: nehéz mással magyarázni a forint száguldását
Fordult napközben az amerikai tőzsde
Kész, vége, ennyi: megszűnik a Facebook Messenger.com
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility