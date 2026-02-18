Száguld a magyar tőzsde: ralizik az OTP, tépik a 4iG-t, elszállt a Rába

Az európai tőzsdéken továbbra is kedvező a hangulat, a vezető részvényindexeknél 0,5-1 százalékos emelkedést lehet látni, a magyar tőzsde viszont ehhez képest is felülteljesítő. A BUX index 2 százalékot emelkedett, amihez elsősorban az OTP ralija járul hozzá, hiszen 2,7 százalékkal került feljebb a bankpapír.

A midcapeknél is vannak izgalmak, a 4iG árfolyama 11,4 százalékot ugrott, a Rába 9,3 százalékkal került feljebb, az AutoWallis pedig 5 százalékot erősödött. A 4iG és a Rába együttmozgása nem véletlen, hiszen a 4iG már a Rába 74,34 százalékos nagytulajdonosa. A korábbi nagy esés után Jászai Gellért arról beszélt, hogy nem látnak olyan tényezőt, amely érdemben negatívan befolyásolná a részvények értékét - részben ez hozta meg a fordulatot.

A védelmi szektor ma általánosan is jól teljesít Európában, részben a BAE Systems vártnál jobb negyedéves eredményei miatt. Szintén támogatja a védelmi ipari részvények körüli hangulatot, hogy Németország a hírek szerint kisebbségi részesedést szerezne a KNDS-ben, a Leopard harckocsi francia-német gyártójában, még az idén tervezett tőzsdei bevezetése előtt .