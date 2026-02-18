Száguld a magyar tőzsde: ralizik az OTP, tépik a 4iG-t, elszállt a Rába

Az Airbnb pénzjutalommal próbál szállásadókat toborozni a labdarúgó-világbajnokságra
Az Airbnb 750 dolláros ösztönzővel igyekszik új szállásadókat toborozni a 2026-os labdarúgó-világbajnokság észak-amerikai helyszínein. A lépés nem véletlen, hiszen a mérkőzésnapokra vonatkozó szállásdíjak egyes városokban már most akár 50 százalékkal is meghaladják az egy évvel korábbi árszintet.
Jól megy a fitneszbiznisz, kilőtt a Garmin árfolyama
A Garmin az elemzői várakozásokat felülmúló éves árbevétel- és eredmény-előrejelzést tett közzé, amelyet elsősorban a prémium viselhető eszközök és fitnesztermékek iránti erős kereslet hajt. A bejelentés nyomán a vállalat részvényei valósággal kilőttek a nyitás előtti kereskedésben.
A csillogó tető alatt megrepedt az alap: miért süket az amerikai részvénypiac a jó hírekre?
Az elmúlt napokat a részvénypiacokon egyértelműen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos hírek uralták, bizonyítva, hogy a narratíva változása képes komplett szektorokat térdre kényszeríteni. Az amerikai nagy indexek hónapok óta nem mennek semerre, aminek a fő oka, hogy két fontos tartóoszlop repedezni kezdett. Ha ezek megtörnek, akkor kell igazán óvatosnak lenni. Nem rémisztgetünk, piaci keretrendszert adunk.
Nagyon vigyázz, ha ide fektetted a pénzed!
Olyan figyelmeztető jel érkezett a nagyon sokak által figyelt befektetésnél, amire érdemes felkapni a fejünket: egy befolyásos pénzember alapja több, mint 500 millió dollár értékben fogadott egy egész szektor ellen, és ha igaza lesz, akkor nagyon komoly esés is beindulhat rövidesen.
Nagy mozgások a magyar tőzsdén
Az európai tőzsdéken továbbra is kedvező a hangulat, a vezető részvényindexeknél 0,5-1 százalékos emelkedést lehet látni, a magyar tőzsde viszont ehhez képest is felülteljesítő. A BUX index 2 százalékot emelkedett, amihez elsősorban az OTP ralija járul hozzá, hiszen 2,7 százalékkal került feljebb a bankpapír.
A midcapeknél is vannak izgalmak, a 4iG árfolyama 11,4 százalékot ugrott, a Rába 9,3 százalékkal került feljebb, az AutoWallis pedig 5 százalékot erősödött. A 4iG és a Rába együttmozgása nem véletlen, hiszen a 4iG már a Rába 74,34 százalékos nagytulajdonosa. A korábbi nagy esés után Jászai Gellért arról beszélt, hogy nem látnak olyan tényezőt, amely érdemben negatívan befolyásolná a részvények értékét - részben ez hozta meg a fordulatot.
A védelmi szektor ma általánosan is jól teljesít Európában, részben a BAE Systems vártnál jobb negyedéves eredményei miatt. Szintén támogatja a védelmi ipari részvények körüli hangulatot, hogy Németország a hírek szerint kisebbségi részesedést szerezne a KNDS-ben, a Leopard harckocsi francia-német gyártójában, még az idén tervezett tőzsdei bevezetése előtt .
Nő a feszültség, ugrik az olajár
Az olajárak szerdán közel három százalékkal emelkedtek, miután az Ukrajna és Oroszország közötti genfi béketárgyalások mindössze két óra után véget értek, az iráni–amerikai atomprogramról szóló egyeztetések pedig egyelőre nem hoztak áttörést.
Újabb nagy sajátrészvény-vásárlásra készül az Opus Global
Újabb nagy sajátrészvény-vásárlást tervez az Opus Global fix ügyletek keretében áprilisban - tette közzé a vállalat.
Nagy bejelentéseket tett a Masterplast - Mit mond a menedzsment?
Több fontos bejelentést tett tegnap este a Masterplast: nem építi meg az évek óta tervezett kőzetgyapotgyárat, az olaszországi gyártást leállítja, viszont bővítést tervez a tavaly átadott szerencsi üveggyapotgyárban, amelynél most kezdődik a termelés felfutása. Ezek hátteréről kérdeztük Tibor Dávidot, a Masterplast elnök-vezérigazgatóját.
WC-gyártó lehet az AI-forradalom titkos nyertese egy neves befektető szerint
Egy brit aktivista befektető szerint Japán legnagyobb vécégyártója valójában a mesterséges intelligencia fellendülésének egyik legalulértékeltebb szereplője, ugyanis a cég fejlett kerámiái kulcsszerepet töltenek be a félvezetőgyártásban - jelentette a Financial Times.
Fontos bejelentés után emelkedik a Masterplast
Több fontos bejelentést tett a Masterplast a tegnapi tőzsdezárás után: a korábban tervezett kőzetgyapotgyár nem épül meg és leállítja a termelést az alig két és fél éve nyitott olaszországi EPS-gyárában. Viszont a cégvezetés vizsgálja a tavaly megépített szerencsi üveggyapotgyár kapacitásbővítési lehetőségeit.
A bejelentést követően a Masterplast kezdetben esett a mai kereskedésben, mostanra azonban 1,4 százalékos pluszba lendült.
Nagyon megy a magyar tőzsde
A nyitástól távolodva egyre nagyobb az emelkedés a magyar tőzsdén, a BUX már 2 százalékos pluszban van, párhuzamosan a nemzetközi hangulat érdemi javulásával. A befektetők gyakorlatilag az összes blue chipek veszik, élen az OTP-vel, melynek árfolyama 2,9 százalékot ralizott. A Richter és a Mol 0,5, illetve 0,7 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom pedig 1,5 százalékos pluszban van.
Bejelentették az amerikaiak: árpadlórendszer jön a kritikus nyersanyagok piacán
Az Egyesült Államok kidolgozott egy árpadlórendszert a kritikus nyersanyagok piacára, amelyet szövetségeseinek is bemutat. A lépés célja, hogy csökkentsék a Kínától való függőséget ezeknél a nemzetbiztonsági szempontból kulcsfontosságú nyersanyagoknál - tudósított a Bloomberg.
Gigantikus kártérítést fizet a Bayer a rákkeltő gyomirtója miatt
A Bayer leányvállalata, a Monsanto akár 7,25 milliárd dolláros megállapodást kötött, amellyel több tízezer, a Roundup gyomirtó feltételezett rákkeltő hatásával kapcsolatos jelenlegi és jövőbeli pert kíván lezárni.
Ugrik a 4iG és a Rába
Nagy volatilitás jellemezte a 4iG és a Rába részvényeit az elmúlt napokban, a korábbi nagy esés után tegnap megérkezett a fordulat, részben a túladottságnak, részben pedig Jászai Gellért üzeneteinek köszönhetően, melyekkel szemmel láthatóan sikerült megnyugtatnia a befektetőket. A két papír együttmozgása nem véletlen, hiszen a 4iG már a Rába 74,34 százalékos nagytulajdonosa.
Ma reggel folytatódik a felpattanás, a 4iG árfolyama 7,4 százalékos pluszban van,
a Rába árfolyama pedig 4,8 százalékot emelkedett.
A védelmi szektor ma általánosan is jól teljesít Európában, részben a BAE Systems vártnál jobb negyedéves eredményei miatt. A szektor körüli hangulatot az is javítja, hogy Németország a hírek szerint arra készül, hogy kisebbségi részesedést szerezzen a KNDS-ben, a Leopard harckocsi francia-német gyártójában, még az idén tervezett tőzsdei bevezetése előtt.
Jól indul a nap Európában
Emelkedéssel indul a kereskedés az európai tőzsdéken, a DAX 0,6 százalékkal került feljebb, a CAC 0,3 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékos pluszban kezdett. A milánói börze is feljebb került 0,6 százalékkal, a spanyol piac pedig 0,8 százalékot emelkedett.
Pozitív hangulatban indul a kereskedés a magyar tőzsdén
A javuló nemzetközi hangulattal összhangban a magyar piacon is pozitív felütéssel indul a nap.
Nagy üzletnek indult, az Nvidia most mégis teljesen megszabadult egyik befektetésétől
Az Nvidia értékesítette az Arm Holdingsban megmaradt teljes részesedését, ezzel lezárva a két félvezetőipari óriás között évek óta húzódó ügyet - írta a Bloomberg.
Fontos megállapodást kötött a Richter: nők tízmillióinak életét megkeserítő betegségre fejleszt gyógyszert
Újabb fontos stratégiai megállapodással bővíti nőgyógyászati üzletágát a Richter: egy svájci biotechnológiai vállalattal működik együtt, aminek eredménye egyedülálló, az endometriózis okát kezelő terápia lehet, ha sikerrel zárulnak a klinikai vizsgálatok. A világszerte mintegy 190 millió nő életét megkeserítő betegségre egyelőre tüneti kezelés létezik - derül ki a Richter közleményéből.
Vészjósló jövendölés érkezett: eltűnhet a vállalati szoftverek fele, már zajlik a nagy átalakulás
A vállalati szoftverek több mint felét kiválthatja a mesterséges intelligencia – jelentette ki Arthur Mensch, a Mistral AI vezérigazgatója a CNBC-nek. A nyilatkozat tovább erősítette a befektetők aggodalmait a szoftverszektor jövőjét illetően.
Gigantikus üzletet ütöttek nyélbe: önti a pénzt a Meta az Nvidiába
A Meta és az Nvidia többéves megállapodást kötött, amelynek keretében a közösségimédia-óriás "milliónyi" Nvidia-processzort telepít majd, tovább mélyítve ezzel a két technológiai vállalat együttműködését a mesterséges intelligencia területén - tudósított a Bloomberg.
Kis emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdék közül a kínai, hongkongi, szingapúri, tajvani, és dél-koreai is zárva tart.
- Emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,51 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,46 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,16 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,09 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,21 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,22 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Az MNB ma reggel publikálja a pénzügyi számlák előzetes adatait, melyekből többek között az is kiderül, mennyi volt a GDP-arányos államadósság az év végén. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már korábban közölt egy 74,6%-os adatot, ami a várt stagnálás helyett emelkedésnek felelne meg a 2024-es 73,5% után. Amerikában a tartós fogyasztási cikkek redelésállománya lehet lényeges gazdasági mutató, magyar idő szerint este pedig a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét teszik közzé.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 12,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 2,2 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 20,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 9,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 13,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 533,19
|0,1%
|-1,3%
|0,4%
|3,1%
|11,2%
|56,7%
|S&P 500
|6 843,22
|0,1%
|-1,4%
|-1,4%
|0,0%
|11,9%
|74,1%
|Nasdaq
|24 701,6
|-0,1%
|-1,7%
|-3,2%
|-2,2%
|11,7%
|80,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|56 566,49
|-0,4%
|-1,9%
|4,9%
|12,4%
|44,4%
|86,7%
|Hang Seng
|26 705,94
|0,0%
|-1,8%
|-0,5%
|4,2%
|18,1%
|-14,1%
|CSI 300
|4 660,41
|0,0%
|-1,4%
|-1,5%
|0,7%
|18,1%
|-19,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 998,4
|0,8%
|0,0%
|-1,2%
|2,1%
|9,7%
|79,7%
|CAC
|8 361,46
|0,5%
|0,4%
|1,2%
|2,6%
|2,1%
|45,0%
|FTSE
|10 556,17
|0,8%
|2,0%
|3,1%
|6,3%
|20,4%
|57,3%
|FTSE MIB
|45 764,07
|0,8%
|-2,2%
|-0,1%
|1,8%
|19,4%
|97,4%
|IBEX
|17 955,4
|0,6%
|-0,9%
|1,4%
|3,7%
|37,9%
|121,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|124 907,4
|0,4%
|-4,2%
|2,1%
|12,5%
|42,3%
|181,2%
|ATX
|5 701,28
|0,5%
|-0,4%
|4,2%
|7,0%
|38,8%
|88,7%
|PX
|2 654,09
|0,1%
|-3,6%
|-3,8%
|-1,2%
|33,2%
|150,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 200
|1,0%
|-3,7%
|1,9%
|11,7%
|60,7%
|188,4%
|Mol
|3 538
|-1,7%
|-8,6%
|0,2%
|20,3%
|18,3%
|57,9%
|Richter
|11 670
|0,4%
|-0,3%
|11,5%
|18,3%
|9,0%
|33,1%
|Magyar Telekom
|1 970
|0,9%
|-0,7%
|2,6%
|9,9%
|37,0%
|382,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,53
|-0,8%
|-2,6%
|5,3%
|9,2%
|-12,0%
|2,3%
|Brent
|67,48
|-1,6%
|-2,0%
|5,2%
|10,9%
|-10,8%
|4,7%
|Arany
|4 885,93
|-1,9%
|-2,6%
|6,4%
|13,0%
|68,5%
|176,0%
|Devizák
|EURHUF
|378,2
|0,1%
|0,0%
|-1,8%
|-1,5%
|-5,8%
|5,4%
|USDHUF
|320,1964
|0,5%
|0,8%
|-3,6%
|-2,1%
|-16,4%
|7,4%
|GBPHUF
|432,5500
|-0,4%
|-0,3%
|-2,7%
|-1,8%
|-10,6%
|4,9%
|EURUSD
|1,1812
|-0,4%
|-0,9%
|1,9%
|0,6%
|12,7%
|-1,8%
|USDJPY
|153,4650
|0,0%
|-0,5%
|-2,9%
|-2,1%
|1,4%
|44,9%
|GBPUSD
|1,3504
|-0,9%
|-1,3%
|0,9%
|0,4%
|7,1%
|-2,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|67 468
|-2,0%
|-1,9%
|-29,4%
|-24,0%
|-29,6%
|29,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,05
|0,1%
|-2,3%
|-4,3%
|-2,8%
|-9,7%
|215,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,7
|-0,6%
|-2,3%
|-3,5%
|-5,6%
|9,9%
|-771,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,5
|-0,3%
|-1,2%
|-4,8%
|-5,4%
|-3,8%
|167,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
