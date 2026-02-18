Történelmi rekordot döntött a globális felvásárlási piac, és ez még csak a kezdet

Az A&O Shearman 2025-ös globális M&A piaci jelentése az A&O Shearman nemzetközi hálózatában összegyűjtött felismerések alapján vizsgálja a világszerte lebonyolított tranzakciókat alakító tényezőket. A jelentés szerint az M&A aktivitás globális szinten a fellendülés jeleit mutatta, különös tekintettel a második félévre.
A globális M&A ügyletek összértéke az elmúlt négy évet tekintve 2025-ben első alkalommal haladta meg a 4000 milliárd dollárt:
az előző évi 3170 milliárd dollárról 2025-ben közel 4600 milliárd dollárra nőtt az LSEG (London Stock Exchange Group) adatai szerint.
A globális M&A ügyletek száma eközben enyhén emelkedett: a 2024-es 52 057-ről 53 366-ra nőtt a tavalyi évben. Az újjáéledő bizalom következtében, amely rendkívül nagy értékű tranzakciókat eredményezett, a piacok továbbra is élénknek mutatkoznak.
Mindhárom nagy piac – az Egysült Államok, Európa és Ázsia csendes-óceáni térsége – magasabb M&A tranzakciós értéket ért el 2025-ben, mint egy évvel korábban:
- az Egyesült Államok mintegy 2250 milliárd dollárt,
- Európa 746 milliárd dollárt,
- Ázsia csendes-óceáni térsége pedig valamivel kevesebb mint 946 milliárd dollárt.
Az LSEG adatai szerint 2025-ben a közép-kelet-európai M&A piacon 1570 tranzakciót bonyolítottak le összesen 33,9 milliárd dollár értékben, ami szintén növekedést jelent a 2024-es 1474 ügyletből származó közel 23,1 milliárd dollár értékhez képest.
Az A&O Shearman 2025-ös globális M&A piaci jelentésében szereplő elemzéssel kapcsolatban Sahin-Tóth Balázs, az A&O Shearman Budapest M&A praxisának vezető ügyvédje elmondta:
A globális M&A-aktivitás határozott lendülettel tér vissza a pandémia utáni csúcsok felé, átlépve a 4000 milliárd dolláros küszöbértéket 2025-ben. A közép- és kelet-európai M&A-aktivitás a tágabb európai gazdasági környezetet érő kihívások ellenére sem esett vissza az elmúlt években. Az amerikai politikai változások, valamint a vámokkal és geopolitikai feszültségekkel kapcsolatos aggodalmak sem törték meg a lendületet.”
Az Egyesült Államokban 2026-ban a mesterséges intelligencia iránti érdeklődés várhatóan továbbra is fenntartja az M&A aktivitást a technológiai szektorban. A tavalyi év talán legnagyobb szabású ügyletére 2025 szeptemberében került sor.
Ekkor jelentették be a Nvidia és az OpenAI stratégia partnerkapcsolatát, amelynek keretében az Nvidia 100 milliárd dollárt készül befektetni a ChatGPT megalkotójába,
és ezzel párhuzamosan tíz gigawattos Nvidia-rendszer kerül bevezetésre az OpenAI-infrastruktúra következő generációjának támogatására. Miközben ez a tranzakció még véglegesítésre vár, hasonlóan nagy értékű amerikai technológiai tranzakciók egész sora tartotta fenn az MI lendületet – köztük az Nvidia és az Intel közös adatközpont-és chipfejlesztésről szóló, 2025. szeptemberi, 5 milliárd dolláros megállapodása.
Az USA-beli tranzakciós aktivitás jelentősen erősödött a 2025-ös év második félévében. Az átlagos ügyletérték 24%-kal nőtt, és a negyedik negyedévben elérte a 400 millió dollárt, szemben az első negyedév 121 millió dolláros átlagos ügyletértékével. A növekedéshez az is hozzájárult, hogy az amerikai jegybank az év során kamatcsökkentéseket hajtott végre, ami vonzóbbá tette a nagyobb értékű tranzakciókat.
Az Egyesült Államokban azt látjuk, hogy a vállalati felvásárlók átrendezik portfólióikat, és megválnak az alaptevékenységükön kívül eső érdekeltségektől, hogy stratégiai akvizíciókat finanszírozhassanak”
– jelentette ki Bán Judit, az A&O Shearman Budapest ügyvédje. „A magántőke-befektetők eközben ismét a közepes méretű M&A ügyletekre fókuszálnak, de készek nagyobb értékű tranzakciókat is megvizsgálni, ha azok megvalósíthatónak tűnnek. Emellett várhatóan továbbra is meghatározó szempont marad a jelenlegi befektetések értékesítése és a befektetők számára történő hozamrealizálás.”
2025-ben az USA-beli céltársaságokra irányuló teljes M&A aktivitás 12 469 ügyletből közel 2250 milliárd dollárt tett ki, ami jóval magasabb a 2024-es, 1440 milliárd dolláros értéknél, amely mögött 12 746 ügylet állt. Az európai céltársaságokra irányuló M&A aktivitás összértéke eközben december elejére 746 milliárd dollár fölé emelkedett 17 661 ügyletből, szemben a 16 977 ügyletből származó 2024-es 707 milliárd dollárral. Ázsia Japánt is magában foglaló csendes-óceáni térségében 2025. december elejéig közel 946 milliárd dollár volt az M&A aktivitás 14 257 ügyletből, miközben az előző évben valamivel kevesebb, mint 610 milliárd dollár volt ez az érték, 13 389 ügylet alapján.
Európában a folyamatban lévő uniós szabályozási reformprogram várhatóan 2026-ban és utána is lendületben tartja a piacot.
Az EU a versenyképesség és az innováció erősítése érdekében lazítani kíván a fenntarthatósági és MI-szabályozási keretrendszeren, miközben az Európai Bizottság nyilvános konzultációt kezdeményezett az uniós összefonódás-ellenőrzési rendelet alkalmazására vonatkozó iránymutatás lehetséges felülvizsgálatáról.
Kőmíves Attila, az A&O Shearman Budapest uniós és versenyjogi praxisának vezető ügyvédje rámutatott: „Az európai tranzakciós ügyletekre kedvező hatást gyakoroltak a relatív kedvezőbb értékelések az egyesült államokbeli értékelésekhez képest, amelyek néhány nagy értékű stratégiai akvizíciót is eredményeztek. Az USA-hoz hasonlóan az M&A lendület itt is jelentősen erősödött 2025 második felében,
ennek következtében 23%-kal nőtt az ügyletek összértéke az első félévhez képest.
Ez a dinamika várhatóan 2026-ban is folytatódik.”
A stabilizálódó kamatszintek, a magántőkealapoknál felhalmozott jelentős kihelyezésre váró tőke, valamint a technológiai és ESG-profilú cégekre irányuló fokozott figyelem már 2026 első felében is ösztönzi a tranzakciós aktivitást. A sikerhez a vevőknek agilis szervezeti működésre, az igazgatóság és a menedzsment közötti stratégiai összhangra, valamint a tartós piaci volatilitás és a komplex szabályozás kezelésének képességére lesz szükségük.
Európán belül a közép-kelet-európai M&A piacon is a globális trend érvényesült az elmúlt évben, azaz a régió is nagyobb tranzakciós összértéket ért el a tavalyi évben. 2025-ben mintegy 33,9 milliárd dollár értékű tranzakció valósult meg 1570 ügyletből, ami jelentős növekedést jelent a 2024-es, 1474 ügyletből származó közel 23,1 milliárd dollár tranzakciós összértékhez képest. 2025-ben a közép-kelet-európai régióban a legnagyobb tranzakciók közé tartozik, a Santander Bank Polska bank meghatározó befolyást biztosító, 49%-os részesedésének megvásárlása az Erste Group által 7,739 milliárd dollár értékben. Ezt követte a Zentiva cseh generikus gyógyszergyártó felvásárlása 4,81 milliárd dollár értékben az amerikai GTCR magántőkealap által, valamint a lettországi szupermarketeket üzemeltető Rimi Baltic értékesítése 1,381 milliárd dollárért a dán Salling Group részére.
Magyarországon 2025-ben 65 tranzakciót kötöttek mintegy 369 millió dollár összeértékben, ami visszatérést jelent a korábban jellemző historikus éves tranzakciós értékekhez,
a kivételnek számító, 2024-es 57 tranzakcióból elért 4,751 milliárd dolláros rekordérték után, amibe bele számított 2024 meghatározó ügylete, amelynek keretében a magyar állam tulajdonában lévő Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. és a VINCI Airports nemzetközi repülőtér-üzemeltető 2024 júniusában közösen megvásárolták a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér koncessziós társaságát a többek között az AviAlliance, a Malton és a CDPQ alkotta eladói konzorciumtól 3,2 milliárd dollár értékben, 1,23 milliárd dollár nettó adósságállománnyal.
A védelmi szektort érintő konszolidáció is folytatódott: mintegy 230 millió dollár összértékű tranzakciósorozat valósult meg a magyar állam és a 4iG Csoport informatikai és távközlési vállalat között. A kisebb léptékű ügyletek a médiától az egészségügyig számos ágazatot érintettek.
Rácz Dániel ügyvéd kiemelte:
A kivételes 2024-es év után a magyarországi ügyletek összértéke és átlagos mérete ismét közelebb került a korábbi években megszokott szintekhez.”
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rendkívüli tervet fogadtak el Brüsszelben: milliárdok érkezhetnek a háború sújtotta régiókba, Magyarország is részesül belőle
Biztonsági, gazdasági és demográfiai problémákat is kezelnének.
Orbán Viktor: hozzá kell nyúlni a stratégiai olajkészletekhez
A kormányülésen is téma lesz.
Vége a béketárgyalásnak: Oroszország egyetlen, szűkszavú mondattal elintézte az egész svájci békecsúcsot
Nem éppen kürtülte világgá az orosz delegáció feje, pontosan mi történt.
Lezárult a béketárgyalás – Bejelentést tett Zelenszkij: fontos dologban történt előrelépés
Van egy terület, ahol szinte tökéletes már az orosz-ukrán egyetértés.
Amerika nem tétovázik tovább: közepes hatótávolságú rakétarendszerek érkeznek a rivális nagyhatalom közelébe
Ez nem fog tetszeni Pekingnek.
Fájdalmas adatok érkeztek: három millió magyarnak csupán álom a tisztes megélhetés
Ezzel uniós összevetésben sem állunk jól.
Kiderült a szomorú igazság a plug-in hibridekről: sokkoló számokra bukkant egy kutatás
Brutális eltéréseket mutat a mindennapi használat a gyári értékekhez képest.
Átrendeződés zajlik a világkereskedelemben: a "tigrisek" leckéztetik meg Kínát
Mégsem múlik el nyomtalanul a vámháború.
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfontosabb. Ezek valóban nagyon lényeges mutatók, azonban nem árt figyelni a kamatperiódus
Gazdagabb és egyenlőbb
A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
A NAV fókuszában a duális képzéshez kapcsolódó szocho kedvezmény
Egyre gyakoribb, hogy a NAV átfogó ellenőrzésekben célzottan vizsgálja a duális képzéshez kapcsolódó szocho-kedvezmény jogszerű igénybevételét. A gyakorlatban nem elég, hogy a képzés meg
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.