Történelmi rekordot döntött a globális felvásárlási piac, és ez még csak a kezdet

Az A&O Shearman 2025-ös globális felmérése szerint világszerte élénkül az M&A aktivitás, Európában ugyancsak erős a lendület, Magyarország pedig visszatért a korábban jellemző aktivitási szintre - közölte a társaság.

Az A&O Shearman 2025-ös globális M&A piaci jelentése az A&O Shearman nemzetközi hálózatában összegyűjtött felismerések alapján vizsgálja a világszerte lebonyolított tranzakciókat alakító tényezőket. A jelentés szerint az M&A aktivitás globális szinten a fellendülés jeleit mutatta, különös tekintettel a második félévre.

A globális M&A ügyletek összértéke az elmúlt négy évet tekintve 2025-ben első alkalommal haladta meg a 4000 milliárd dollárt:

az előző évi 3170 milliárd dollárról 2025-ben közel 4600 milliárd dollárra nőtt az LSEG (London Stock Exchange Group) adatai szerint.

A globális M&A ügyletek száma eközben enyhén emelkedett: a 2024-es 52 057-ről 53 366-ra nőtt a tavalyi évben. Az újjáéledő bizalom következtében, amely rendkívül nagy értékű tranzakciókat eredményezett, a piacok továbbra is élénknek mutatkoznak.

Mindhárom nagy piac – az Egysült Államok, Európa és Ázsia csendes-óceáni térsége – magasabb M&A tranzakciós értéket ért el 2025-ben, mint egy évvel korábban:

az Egyesült Államok mintegy 2250 milliárd dollárt,

Európa 746 milliárd dollárt,

Ázsia csendes-óceáni térsége pedig valamivel kevesebb mint 946 milliárd dollárt.

Az LSEG adatai szerint 2025-ben a közép-kelet-európai M&A piacon 1570 tranzakciót bonyolítottak le összesen 33,9 milliárd dollár értékben, ami szintén növekedést jelent a 2024-es 1474 ügyletből származó közel 23,1 milliárd dollár értékhez képest.

Az A&O Shearman 2025-ös globális M&A piaci jelentésében szereplő elemzéssel kapcsolatban Sahin-Tóth Balázs, az A&O Shearman Budapest M&A praxisának vezető ügyvédje elmondta:

A globális M&A-aktivitás határozott lendülettel tér vissza a pandémia utáni csúcsok felé, átlépve a 4000 milliárd dolláros küszöbértéket 2025-ben. A közép- és kelet-európai M&A-aktivitás a tágabb európai gazdasági környezetet érő kihívások ellenére sem esett vissza az elmúlt években. Az amerikai politikai változások, valamint a vámokkal és geopolitikai feszültségekkel kapcsolatos aggodalmak sem törték meg a lendületet.”

Az Egyesült Államokban 2026-ban a mesterséges intelligencia iránti érdeklődés várhatóan továbbra is fenntartja az M&A aktivitást a technológiai szektorban. A tavalyi év talán legnagyobb szabású ügyletére 2025 szeptemberében került sor.

Ekkor jelentették be a Nvidia és az OpenAI stratégia partnerkapcsolatát, amelynek keretében az Nvidia 100 milliárd dollárt készül befektetni a ChatGPT megalkotójába,

és ezzel párhuzamosan tíz gigawattos Nvidia-rendszer kerül bevezetésre az OpenAI-infrastruktúra következő generációjának támogatására. Miközben ez a tranzakció még véglegesítésre vár, hasonlóan nagy értékű amerikai technológiai tranzakciók egész sora tartotta fenn az MI lendületet – köztük az Nvidia és az Intel közös adatközpont-és chipfejlesztésről szóló, 2025. szeptemberi, 5 milliárd dolláros megállapodása.

Az USA-beli tranzakciós aktivitás jelentősen erősödött a 2025-ös év második félévében. Az átlagos ügyletérték 24%-kal nőtt, és a negyedik negyedévben elérte a 400 millió dollárt, szemben az első negyedév 121 millió dolláros átlagos ügyletértékével. A növekedéshez az is hozzájárult, hogy az amerikai jegybank az év során kamatcsökkentéseket hajtott végre, ami vonzóbbá tette a nagyobb értékű tranzakciókat.

Az Egyesült Államokban azt látjuk, hogy a vállalati felvásárlók átrendezik portfólióikat, és megválnak az alaptevékenységükön kívül eső érdekeltségektől, hogy stratégiai akvizíciókat finanszírozhassanak”

– jelentette ki Bán Judit, az A&O Shearman Budapest ügyvédje. „A magántőke-befektetők eközben ismét a közepes méretű M&A ügyletekre fókuszálnak, de készek nagyobb értékű tranzakciókat is megvizsgálni, ha azok megvalósíthatónak tűnnek. Emellett várhatóan továbbra is meghatározó szempont marad a jelenlegi befektetések értékesítése és a befektetők számára történő hozamrealizálás.”

2025-ben az USA-beli céltársaságokra irányuló teljes M&A aktivitás 12 469 ügyletből közel 2250 milliárd dollárt tett ki, ami jóval magasabb a 2024-es, 1440 milliárd dolláros értéknél, amely mögött 12 746 ügylet állt. Az európai céltársaságokra irányuló M&A aktivitás összértéke eközben december elejére 746 milliárd dollár fölé emelkedett 17 661 ügyletből, szemben a 16 977 ügyletből származó 2024-es 707 milliárd dollárral. Ázsia Japánt is magában foglaló csendes-óceáni térségében 2025. december elejéig közel 946 milliárd dollár volt az M&A aktivitás 14 257 ügyletből, miközben az előző évben valamivel kevesebb, mint 610 milliárd dollár volt ez az érték, 13 389 ügylet alapján.

Európában a folyamatban lévő uniós szabályozási reformprogram várhatóan 2026-ban és utána is lendületben tartja a piacot.

Az EU a versenyképesség és az innováció erősítése érdekében lazítani kíván a fenntarthatósági és MI-szabályozási keretrendszeren, miközben az Európai Bizottság nyilvános konzultációt kezdeményezett az uniós összefonódás-ellenőrzési rendelet alkalmazására vonatkozó iránymutatás lehetséges felülvizsgálatáról.

Kőmíves Attila, az A&O Shearman Budapest uniós és versenyjogi praxisának vezető ügyvédje rámutatott: „Az európai tranzakciós ügyletekre kedvező hatást gyakoroltak a relatív kedvezőbb értékelések az egyesült államokbeli értékelésekhez képest, amelyek néhány nagy értékű stratégiai akvizíciót is eredményeztek. Az USA-hoz hasonlóan az M&A lendület itt is jelentősen erősödött 2025 második felében,

ennek következtében 23%-kal nőtt az ügyletek összértéke az első félévhez képest.

Ez a dinamika várhatóan 2026-ban is folytatódik.”

A stabilizálódó kamatszintek, a magántőkealapoknál felhalmozott jelentős kihelyezésre váró tőke, valamint a technológiai és ESG-profilú cégekre irányuló fokozott figyelem már 2026 első felében is ösztönzi a tranzakciós aktivitást. A sikerhez a vevőknek agilis szervezeti működésre, az igazgatóság és a menedzsment közötti stratégiai összhangra, valamint a tartós piaci volatilitás és a komplex szabályozás kezelésének képességére lesz szükségük.

Európán belül a közép-kelet-európai M&A piacon is a globális trend érvényesült az elmúlt évben, azaz a régió is nagyobb tranzakciós összértéket ért el a tavalyi évben. 2025-ben mintegy 33,9 milliárd dollár értékű tranzakció valósult meg 1570 ügyletből, ami jelentős növekedést jelent a 2024-es, 1474 ügyletből származó közel 23,1 milliárd dollár tranzakciós összértékhez képest. 2025-ben a közép-kelet-európai régióban a legnagyobb tranzakciók közé tartozik, a Santander Bank Polska bank meghatározó befolyást biztosító, 49%-os részesedésének megvásárlása az Erste Group által 7,739 milliárd dollár értékben. Ezt követte a Zentiva cseh generikus gyógyszergyártó felvásárlása 4,81 milliárd dollár értékben az amerikai GTCR magántőkealap által, valamint a lettországi szupermarketeket üzemeltető Rimi Baltic értékesítése 1,381 milliárd dollárért a dán Salling Group részére.

Magyarországon 2025-ben 65 tranzakciót kötöttek mintegy 369 millió dollár összeértékben, ami visszatérést jelent a korábban jellemző historikus éves tranzakciós értékekhez,

a kivételnek számító, 2024-es 57 tranzakcióból elért 4,751 milliárd dolláros rekordérték után, amibe bele számított 2024 meghatározó ügylete, amelynek keretében a magyar állam tulajdonában lévő Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. és a VINCI Airports nemzetközi repülőtér-üzemeltető 2024 júniusában közösen megvásárolták a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér koncessziós társaságát a többek között az AviAlliance, a Malton és a CDPQ alkotta eladói konzorciumtól 3,2 milliárd dollár értékben, 1,23 milliárd dollár nettó adósságállománnyal.

A védelmi szektort érintő konszolidáció is folytatódott: mintegy 230 millió dollár összértékű tranzakciósorozat valósult meg a magyar állam és a 4iG Csoport informatikai és távközlési vállalat között. A kisebb léptékű ügyletek a médiától az egészségügyig számos ágazatot érintettek.

Rácz Dániel ügyvéd kiemelte:

A kivételes 2024-es év után a magyarországi ügyletek összértéke és átlagos mérete ismét közelebb került a korábbi években megszokott szintekhez.”

