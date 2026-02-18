Úabb nagy sajátrészvény-vásárlásra készül az Opus Global

Újabb nagy sajátrészvény-vásárlást tervez az Opus Global fix ügyletek keretében áprilisban - tette közzé a vállalat.

Az Opus Global 2026. áprilisában

fix ügyletek keretében újabb sajátrészvény visszavásárlást tervez legalább 1 milliárd forint ellenértékért.

A fix ügyletek keretében történő sajátrészvény visszavásárlás időpontját, részleteit és a lebonyolítás rendjét a társaság a későbbiekben fogja meghatározni és közzétenni. A fix ügyletek megkötésének napján a Budapesti Értéktőzsde napi kereskedése keretében sajátrészvény visszavásárlásra nem fog sor kerülni - derül ki a BÉT-en közzétett tájékoztatásból.

Január 30-án lezajlott egy ilyen tranzakció, akkor több mint 2 milliárd forint értékben vásárolt vissza részvényeket egy nap alatt a vállalat.

Az Opus Global aktívan vásárolta vissza a részvényeit az elmúlt években, a társaság 2024-ben hirdette meg ötéves stratégiáját, amelyben egyebek mellett 10 milliárd forint értékű sajátrészvény visszavásárlását ígérték. Ezek a lépések céljaik szerint a részvényesi értékteremtést célozzák a cég korábbi nyilatkozatai szerint.

Legutóbb podcastünkben a cég menedzsmentje beszélt az Opus sajátrészvény-visszavásárlásairól:

Az Opus Global részvényeinek árfolyama ma emelkedik, 1 százalékos pluszban áll a papír a koradélutáni órákban.

