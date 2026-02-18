Van egy ország, ahol teljesen lekapcsoltak minden közösségi médiát nemzetbiztonsági okok miatt

A La Haute Autorité de la Communication (HAC) nevű szabályozó szerv keddi közleményében
a nemzetbiztonság és az ország stabilitásának védelmével indokolta a döntést.
A hatóság érvelése szerint a platformokon rágalmazó, gyűlöletkeltő és bántalmazó tartalmak terjedtek. A szóvivő hangsúlyozta: ezek a bejegyzések társadalmi zavargásokat szíthatnak, destabilizálhatják az állami intézményeket, valamint súlyosan veszélyeztetik a nemzeti egységet és a demokratikus fejlődést.
Brice Oligui Nguema elnök, aki 2023-ban katonai puccsal került hatalomra, első komolyabb politikai kihívásával néz szembe alig egy évvel azután, hogy az olajkincsben gazdag közép-afrikai országban átvette az irányítást. A pedagógusok még decemberben kezdtek sztrájkba az alacsony bérek és a munkakörülmények miatt, a tiltakozási hullám pedig azóta a közszféra más területeire, így az egészségügyre és a médiaszektorra is átterjedt.
A kormány a hét elején a megélhetési válság enyhítése érdekében hat hónapra felfüggesztette az alapvető fogyasztási cikkekre kivetett importvámokat és adókat. Emellett a digitális fizetési tranzakciókhoz kapcsolódó egyes díjakat is eltörölték.
