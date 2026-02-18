Vészjósló jövendölés érkezett: eltűnhet a vállalati szoftverek fele, már zajlik a nagy átalakulás

Mensch az Új-Delhiben rendezett AI Impact Summit alkalmából nyilatkozott, nem sokkal azután, hogy az Anthropic új termékének bemutatása komoly eladási hullámot indított el a szoftverrészvényeknél.

A befektetők egyre inkább attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia átveszi a hagyományos, szolgáltatásként nyújtott szoftverek (SaaS) szerepét.

Az iShares szoftverszektort követő tőzsdén kereskedett alapja (ETF) – amelynek legnagyobb pozíciói között a Microsoft és a Salesforce is szerepel – idén több mint 20 százalékot esett.

Azt mondanám, hogy az IT-osztályok által jelenleg vásárolt SaaS-megoldások több mint fele az AI irányába fog elmozdulni

– fogalmazott Mensch. A Mistral vezérigazgatója szerint a technológia lehetővé teszi, hogy a megfelelő infrastruktúrával rendelkező vállalatok néhány nap alatt teljesen egyedi alkalmazásokat hozzanak létre, legyen szó akár beszerzési, akár ellátásilánc-kezelési munkafolyamatokról. Ezekhez a feladatokhoz öt évvel ezelőtt még önálló, vertikális SaaS-megoldásra lett volna szükség.

Mensch szerint átfogó platformváltás zajlik: a vállalatok a jelenlegi SaaS-eszközök helyett egyre inkább AI-alapú megoldásokat keresnek.

Több mint száz nagyvállalati ügyfelünk van, akik azzal a szándékkal keresnek meg minket, hogy lecseréljék akár húsz éve használt, egyre drágább rendszereiket

– mondta. Hozzátette, hogy ezek a cégek a mesterséges intelligenciában látják a hatékonyabb és olcsóbb működés kulcsát.

A vezérigazgató ugyanakkor kiemelte, hogy az úgynevezett nyilvántartási rendszerekre (systems of record) épülő szoftverek nem fognak eltűnni, mivel ezek az adatkezelés alapját képezik, és gyakran éppen az AI-rendszerek működését támogatják. Hasonlóan vélekedett Bipul Szinha, a Rubrik vezérigazgatója is, aki szerint a munkafolyamat-szoftvereket jelentősen felforgatja a technológia, de az adatinfrastruktúrát biztosító megoldások inkább nyertesei lesznek a változásnak.

A Mistral emellett bejelentette, hogy idén nyitja meg első indiai irodáját. A cég jelenleg nemzetközi ügyfeleken keresztül van jelen az országban, de már közvetlenül is keresi a potenciális partnereket a köz- és a magánszektorban egyaránt. Európával ellentétben, ahol saját adatközpontokat építenek, Indiában a meglévő infrastruktúrával rendelkező helyi vállalatokkal terveznek együttműködni. Az indiai kormány elvárása, hogy az AI-modellek helyben fussanak, a Mistral pedig azt ígéri, hogy nagy nyelvi modelljei képesek kezelni az ország soknyelvűségét, beleértve a hindit és a pandzsábit is.

