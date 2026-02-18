Vészjósló jövendölés érkezett: eltűnhet a vállalati szoftverek fele, már zajlik a nagy átalakulás

Mensch az Új-Delhiben rendezett AI Impact Summit alkalmából nyilatkozott, nem sokkal azután, hogy az Anthropic új termékének bemutatása komoly eladási hullámot indított el a szoftverrészvényeknél.
A befektetők egyre inkább attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia átveszi a hagyományos, szolgáltatásként nyújtott szoftverek (SaaS) szerepét.
Az iShares szoftverszektort követő tőzsdén kereskedett alapja (ETF) – amelynek legnagyobb pozíciói között a Microsoft és a Salesforce is szerepel – idén több mint 20 százalékot esett.
Azt mondanám, hogy az IT-osztályok által jelenleg vásárolt SaaS-megoldások több mint fele az AI irányába fog elmozdulni
– fogalmazott Mensch. A Mistral vezérigazgatója szerint a technológia lehetővé teszi, hogy a megfelelő infrastruktúrával rendelkező vállalatok néhány nap alatt teljesen egyedi alkalmazásokat hozzanak létre, legyen szó akár beszerzési, akár ellátásilánc-kezelési munkafolyamatokról. Ezekhez a feladatokhoz öt évvel ezelőtt még önálló, vertikális SaaS-megoldásra lett volna szükség.
Mensch szerint átfogó platformváltás zajlik: a vállalatok a jelenlegi SaaS-eszközök helyett egyre inkább AI-alapú megoldásokat keresnek.
Több mint száz nagyvállalati ügyfelünk van, akik azzal a szándékkal keresnek meg minket, hogy lecseréljék akár húsz éve használt, egyre drágább rendszereiket
– mondta. Hozzátette, hogy ezek a cégek a mesterséges intelligenciában látják a hatékonyabb és olcsóbb működés kulcsát.
A vezérigazgató ugyanakkor kiemelte, hogy az úgynevezett nyilvántartási rendszerekre (systems of record) épülő szoftverek nem fognak eltűnni, mivel ezek az adatkezelés alapját képezik, és gyakran éppen az AI-rendszerek működését támogatják. Hasonlóan vélekedett Bipul Szinha, a Rubrik vezérigazgatója is, aki szerint a munkafolyamat-szoftvereket jelentősen felforgatja a technológia, de az adatinfrastruktúrát biztosító megoldások inkább nyertesei lesznek a változásnak.
A Mistral emellett bejelentette, hogy idén nyitja meg első indiai irodáját. A cég jelenleg nemzetközi ügyfeleken keresztül van jelen az országban, de már közvetlenül is keresi a potenciális partnereket a köz- és a magánszektorban egyaránt. Európával ellentétben, ahol saját adatközpontokat építenek, Indiában a meglévő infrastruktúrával rendelkező helyi vállalatokkal terveznek együttműködni. Az indiai kormány elvárása, hogy az AI-modellek helyben fussanak, a Mistral pedig azt ígéri, hogy nagy nyelvi modelljei képesek kezelni az ország soknyelvűségét, beleértve a hindit és a pandzsábit is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Pénz nélküli uniós mentőövet kaphat Magyarország és a keleti határvidékek, de van egy csavar
Az Európai Bizottság komoly tervet leplez le a héten.
Vészjósló jövendölés érkezett: eltűnhet a vállalati szoftverek fele, már zajlik a nagy átalakulás
Inkább AI-fejlesztésekre költenek a cégek.
Felhúzta magát Moszkva: ez a NATO legszánalmasabb serege, pillanatok alatt eltiporná őket az orosz hadsereg!
Kiakadtak az oroszok az újabb nyilatkozaton.
Otthon Start: újabb 11 lakásprojektet nyilváníthat kiemeltté a kormány
További 4300 lakás építése valósulhat így meg.
Gigantikus üzletet ütöttek nyélbe: önti a pénzt a Meta az Nvidiába
Röpködnek a milliárdok.
50 milliárd dolláros ígéretet tett a Microsoft
AI-befektetést terveznek.
Figyelmeztetést adtak ki Bázelből: veszélyes jelenség ütötte fel a fejét a bankoknál
Vigyázni kell, nehogy egy újabb válság süljön ki ebből.
Hirtelen előállt Oroszország egy új követeléssel: írásbeli ígéretet kérnek a NATO-tól - Enélkül nehezen lesz béke
Moszkva minden áron meg akarja állítani a NATO terjeszkedését.
Az AI-mítosz vége?
Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno
KHR/BAR lista ellenőrzése: mit jelent a státuszod, és mit néz a bank hiteligénylésnél?
Biztosan hallottál már a KHR listáról - sokan még mindig BAR listaként emlegetik, pedig a kettő nem ugyanaz. De vajon pontosan tudod, mi ez, hogyan működik, és miért fontos számodra akkor is, h
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Sérülékenyebb bankrendszert szülhet a digitális jegybankpénz?
A digitális jegybankpénz gyorsabb fizetéseket tesz lehetővé, de csökkentheti a kereskedelmi bankok betétállományát.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Saját sírját ássa Európa: súlyos válságok után jöhet a várt fordulat – De mi lesz Magyarországgal?
A felbomlás vagy a feltámadás küszübén állunk?
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?