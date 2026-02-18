WC-gyártó lehet az AI-forradalom titkos nyertese egy neves befektető szerint

A londoni székhelyű Palliser Capital a múlt héten levelet küldött a Toto igazgatótanácsának, amelyben arra sürgette a vállalatot, hogy aknázza ki jobban a fejlett kerámiákat gyártó üzletágát. A szegmens a Toto működési eredményének 40 százalékát adja,
és a befektetési alap szerint a vállalat stratégiai pozíciót foglal el a félvezetők ellátási láncában.
A Toto Japánban mindenütt jelen van fűtött ülőkéivel és Washlet bidé funkcióival, ám a Palliser szerint a gyártó csendben átalakult egy hagyományos szanitergyártóból a félvezetőipari fejlett kerámiák feltörekvő nagyhatalmává.
Az alap a Totót a legalulértékeltebb és leginkább figyelmen kívül hagyott AI-memóriachip-részvények nevezte, mivel a cég úgynevezett elektrosztatikus befogókat (electrostatic chuck) is gyárt, amelyeket NAND memóriachipek előállításánál használnak. A memóriachipek ára az elmúlt hónapokban a mesterséges intelligenciára fókuszáló vállalatok masszív kereslete miatt az egekbe szökött.
A Toto befogótechnológiája olyan kerámiákat használ, amelyek rendkívül alacsony hőmérsékleten is stabilak maradnak, így szilárdan tartják a szilíciumszeleteket a chipgyártás során. Ez a technológia különösen fontos a kriogén marási eljárásoknál, amelyek várhatóan egyre elterjedtebbé válnak, ahogy a memóriachipek rétegszáma és összetettsége nő. A vállalat a nyolcvanas évek óta gyárt elektrosztatikus befogókat a vécégyártás során szerzett kerámiaipari tudásra építve, de az üzletág csak az elmúlt években kezdett igazán felfutni.
A Palliser szerint a Totónak ötéves versenyelőnye van, mielőtt a riválisok felzárkózhatnának, és a fejlett kerámia üzletág évi 30 százalékos vagy annál nagyobb bevételnövekedést érhet el a következő két évben. Az alap ugyanakkor bírálta a vállalatot, amiért nem kommunikálja megfelelően az üzletág jelentőségét a befektetők felé. Kifogásolták továbbá, hogy a tervezett beruházásokból túl kevés jut erre a rendkívül nyereséges szegmensre.
Az Elliott Managementnél korábban vezető pozíciót betöltő alapító által létrehozott Palliser nagyjából fél éve szállt be a Totóba, és immár az első húsz legnagyobb részvényes között van. Az alap azt javasolja, hogy a Toto bővítse fejlettkerámia-üzletágát, adja el keresztrészesedéseit, és hatékonyabban használja fel 76 milliárd jenes nettó készpénzállományát.
Véleményük szerint mindez több mint 55 százalékos árfolyam-emelkedést eredményezhetne.
A Toto részvényei az elmúlt egy évben már több mint 60 százalékot emelkedtek, ma pedig további 4,6 százalékkal ugrottak meg a Palliser részesedéséről szóló hírek nyomán.
A Goldman Sachs a múlt hónapban vételre emelte a részvény besorolását, szintén a fejlettkerámia-üzletág növekedési kilátásaira hivatkozva. A Toto nem az egyetlen, látszólag technológiai iparon kívüli japán cég, amely bekerült az AI-fellendülés sodrásába. Az Adzsinomoto (Ajinomoto), amely levesalapanyagairól híres, az umami-ízesítők gyártása során szerzett tudására építve például speciális szigetelőfóliát gyárt a chipek és az alaplapok közé.
Címlapkép forrása: Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
